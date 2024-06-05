Глава «Союзмультфильма» Слащева рассказала о создании детского канала БРИКС

Участница Женского делового альянса БРИКС и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала о планах запуска специального детского канала в странах, которые входят в блок. Она также затронула тему выхода российских мультфильмов на новые рынки.

Слащева подчеркнула, что в Женский деловой альянс БРИКС состоит из 50 участниц: по пять человек от каждой из 10 стран. В рамках организации проводят встречи с предпринимательницами, а также продвигают различные идеи и проекты.

«В октябре Россия примет саммит лидеров государств БРИКС. Надеюсь, что мы там подпишем соглашения о целом ряде проектов в области производства анимации, кино, моды, фестивалей, архитектуры и дизайна. Есть идея создания детского канала БРИКС, чтобы рассказывать детям, зачем страны объединились», — сказала она.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что анимация — универсальный язык, который понятен всем. Он меньше зависит от актерских способностей в игровом кино.

«Сегодня наши мультфильмы есть на платформах Ближнего Востока. Когда они идеально дублированы на арабский язык, вы не сможете сказать, где они сделаны», — пояснила глава «Союзмультфильма».

Слащева добавила, что прокат «Чебурашки» в Объединенных Арабских Эмиратах прошел очень хорошо. Героя полюбили, и студия намерена запустить сериал, с которым зайдет на каналы и платформы стран Ближнего Востока.