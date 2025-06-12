Дипломатия или пиар-ход? Почему США решились на участие в «Интервидении»

В музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие представители 20 государств. Неожиданная новость потрясла культурное сообщество — к мероприятию захотели присоединиться американцы. Продюсеры в США уже ведут отбор исполнителя. Кто еще поучаствует в «Интервидении» — в материале 360.ru.

Возвращение «Интервидения» стало культурным событием года, однако новый формат конкурса будет существенно отличаться от советской версии.

Возрожденный музыкальный конкурс впервые за 45 лет пройдет в Москве. На Манежной площади 12 июня началась церемония запуска часов обратного отсчета до «Интервидения» — мероприятие стартует ровно через 100 дней.

Также в перечень вошли Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Такой масштаб превращает фестиваль в по-настоящему глобальное событие.

Участниками конкурса станут представители 20 государств, в том числе из стран БРИКС и СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.

Зачем на самом деле США решились на участие в «Интервидении»

Участие Соединенных Штатов в «Интервидении» может стать шагом к сближению с Россией. Для американцев это — дипломатический ход и обыгрывание пиар-повестки, в чем очень силен президент Дональд Трамп, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

«Трамп пиарится на этих событиях. Возможно сближение по дипломатической линии именно отношений между Россией, странами азиатско-тихоокеанского континента и США», — сказал специалист.

Он считает, что музыкальное сообщество США вряд ли как-либо выскажется об «Интервидении». По мнению продюсера, американцы в меньшей степени покажут себя как участники конкурса.

«Скорее это будет площадка для налаживания дипломатических отношений через мягкую силу, через музыкальную индустрию, для своих личных выгод», — заключил Рудченко.