Дипломатия или пиар-ход? Почему США решились на участие в «Интервидении»
В музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие представители 20 государств. Неожиданная новость потрясла культурное сообщество — к мероприятию захотели присоединиться американцы. Продюсеры в США уже ведут отбор исполнителя. Кто еще поучаствует в «Интервидении» — в материале 360.ru.
Где и когда пройдет «Интервидение»
Возрожденный музыкальный конкурс впервые за 45 лет пройдет в Москве. На Манежной площади 12 июня началась церемония запуска часов обратного отсчета до «Интервидения» — мероприятие стартует ровно через 100 дней.
Музыканты выступят на площадке «Live Арена» 20 сентября 2025 года.
Возвращение «Интервидения» стало культурным событием года, однако новый формат конкурса будет существенно отличаться от советской версии.
Кто примет участие в «Интервидении»
Участниками конкурса станут представители 20 государств, в том числе из стран БРИКС и СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.
«Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан», — сообщили РИА «Новости» организаторы мероприятия.
Также в перечень вошли Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Такой масштаб превращает фестиваль в по-настоящему глобальное событие.
От России на «Интервидении» выступит певец Шаман.
Зачем на самом деле США решились на участие в «Интервидении»
Участие Соединенных Штатов в «Интервидении» может стать шагом к сближению с Россией. Для американцев это — дипломатический ход и обыгрывание пиар-повестки, в чем очень силен президент Дональд Трамп, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
«Трамп пиарится на этих событиях. Возможно сближение по дипломатической линии именно отношений между Россией, странами азиатско-тихоокеанского континента и США», — сказал специалист.
Он считает, что музыкальное сообщество США вряд ли как-либо выскажется об «Интервидении». По мнению продюсера, американцы в меньшей степени покажут себя как участники конкурса.
«Скорее это будет площадка для налаживания дипломатических отношений через мягкую силу, через музыкальную индустрию, для своих личных выгод», — заключил Рудченко.