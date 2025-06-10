Шаман рассказал о подготовке к «Интервидению»

Певец Шаман (Ярослав Дронов) готовится представить Россию на международном конкурсе «Интервидение». Недавно артист представил песню , с которой выступит, — «Прямо по сердцу». В беседе с 360.ru исполнитель рассказал о подготовке к выступлению.

«Волнения у меня нет, потому что, когда представляешь страну на ответственном мероприятии, такое чувство, как волнение, необходимо отринуть», — отметил он.

По словам певца, номер изменится: добавят свет и хореографию. Что именно будет на сцене 20 сентября, пока неизвестно, но одно ясно — к выступлению отнесутся как к полноценной режиссерской постановке.

«Образ будет тоже другой, потому что-то, что было на премии „Муз-ТВ“, это была первая ласточка — премьерный показ. И я думаю, что за лето я не раз выступлю именно с этой песней, и всегда выступление будет проходить по-разному. Но как это будет конкретно уже 20 сентября, непосредственно на конкурсе, еще пока никто не знает», — подчеркнул Шаман.

Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. В нем примут участие артисты из 20 стран. Ранее работу Шамана над песней для «Интервидения» сняли на видео.