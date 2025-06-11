США примут участие в «Интервидении-2025»

Представители США подтвердили, что американские артисты станут участниками конкурса «Интервидение». Об этом РИА «Новости» заявила директор департамента маркетинга и коммуникаций мероприятия Анастасия Григорьева.

«США действительно входят в число стран, которые примут участие в конкурсе», — подчеркнула она.

По информации агентства, американская сторона пока не выбрала артиста, который будет представлять страну.

От России на конкурсе выступит Шаман, он исполнит песню «Прямо к сердцу». Сербию представит артист Слободаном Тркуля и его группа Balkanopolis, Кубу — Сулема Иглесиас Саласар, а Венесуэлу — Омар Аседо.

Ранее Шаман рассказал, что совсем не волнуется перед «Интервидением», потому что переживания только мешают. Он признался, что его номер изменится — в него добавят свет и хореографию. Певец не стал озвучивать подробности, но дал понять, что к выступлению относится как к полноценной режиссерской постановке.