Нельзя работать, зато пора гадать? Что такое Святки и против каких обычаев выступает Церковь

Рождественские Святки — особое время между двумя христианскими праздниками, которое на Руси считали волшебным. Граница между мирами истончалась, а будущее можно было разглядеть через призму гаданий. Откуда взялась традиция колядовать и ворожить, почему святое время связывают с мистикой, что можно и нельзя делать в этот период, выяснил 360.ru.

Сколько дней и когда идут рождественские Святки Святки начинаются с Рождества Христова, 7 января, и продолжаются до праздника Крещения, 19 января. Откуда пошла традиция отмечать Святки Традиция колядовать и другим образом отмечать святочное время пришла от празднования дня зимнего солнцестояния. В это время проводили всевозможные игрища и колядки, рассказал 360.ru религиовед и культуролог Александр Невеев. «Люди надевали маски, в том числе страшные, и ходили по домам, чтобы напугать друг друга. Предназначение подобных обрядов одинаково у всех европейских народов — это не отождествление с темными силами, а наоборот, попытка их отогнать», — пояснил эксперт. Сначала колядки и праздничные песни носили ритуальный характер. Позже ритуальность забылась — появились веселые святочные стихи, колядки и гадания.

Праздновать Святки начали еще в дохристианские времена, согласилась с коллегой исследовательница мифологии, фольклорист, писательница, переводчица Александра Баркова. «Традиция старше христианства и самих славян. Отмечалось, что у предков-язычников каждый мужчина в этот период превращался в волка. Речь явно идет о ряжении в звериные шкуры», — рассказала 360.ru исследовательница. Почему Святки связывают с мистикой В праздничный период у славян было принято гадать, что тоже взяло свое начало от дня зимнего солнцестояния как времени контакта с потусторонним миром. «Психологически такое положение вещей вполне объяснимо, поскольку это был самый темный период в году», — пояснила Баркова. Так как Святки приходились на один из самых темных периодов зимы, когда день только-только начинает прибавляться, суеверный славянский народ, у которого не было электричества, верил в мистику. Потому появились колядки как средство отпугнуть злых духов и гадания как попытка пообщаться со сверхъестественным.

С приходом христианства трактовки могли поменяться. «В народе считалось, что пока ребенок, Иисус Христос, не крещен, на земле господствуют темные силы», — рассказал Невеев. Гадания на Святки Самым загадочным считали подблюдное гадание, рассказал Невеев. Оно заключалось в следующем: каждая девушка оставляла свою вещь — кольцо, сережку или деталь одежды. Далее все девицы садились в круг и начинали петь песни, слова и выражения которых трактовались определенным образом. Одна из девушек во время пения наугад вытаскивала предметы, а хозяйка этой вещи прислушивалась к словам песни. Считалось, что в них заключалось предсказание будущего.

«Были и более простые формы гаданий: когда поджигали смятую бумагу и потом смотрели через свечу на тень, когда выливали на воду воск и пытались разглядеть в нем образы своей судьбы», — отметил Невеев. Гадания на суженого, когда он должен был прийти во сне: С расческой. Незамужняя клала ее под подушку и говорила: «Суженый, ряженый, причеши мне голову»;

С прутиком. Перед сном в миску наливали воду, сверху клали прутик, словно мост через водоем, и ставили конструкцию у кровати. Жених также должен был присниться и перевести девушку через мостик;

Со спичками. Под подушкой складывали колодец из спичек. Девушка просила: «Суженый, ряженый, дай мне воды испить»;

С картами. Под подушку клали четырех королей из колоды и просили: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне».

Самое пугающее и популярное гадание на суженого — с помощью зеркал. В романе «Война и мир» Наташа Ростова пыталась предсказать судьбу именно так, но испугалась мистических видений. Ритуал заключался в следующем: два зеркала ставили друг напротив друга в пустой комнате, лучше всего — в бане. Помещение освещала единственная свеча в руке. Девушка садилась между зеркалами так, чтобы получился зеркальный коридор. В нем она должна была увидеть суженого.

Несмотря на использование предсказаний в русской литературе, например в «Евгении Онегине» Александра Пушкина, когда Татьяна гадала с зеркалом, или в «Светлане» Василия Жуковского, а также на популярность подобных обрядов у народа, православие это жестко осуждает и называет грехом. «Братия христиане! Не вы ли сами называете эти великие и святые дни Святками? Как же дерзаете проводить их не только не свято, но и в избытке греховном? Братия! Бросим жизнь языческую: будем христианами не по одному имени, которое не принесет нам никакой пользы, а по делам», — призывал к отказу от гаданий Иоанн Кронштадский.

Что можно делать в Святки Святитель Филарет Дроздов учил, что в дни после Рождества и до Крещения следует отказаться от шумных гуляний и сосредоточиться на «святых помыслах, чувствованиях и деяниях». «Не разгул и шумное мирское веселие делает праздник Христов радостным и приятным для нас, а утешающая душу, услаждающая и веселящая сердце благодать Божья, даруемая свыше лишь тем, которые удаляют себя от всего того, чем оскорбляется любовь Божья», — отметил священнослужитель. Также в Святки можно: ходить друг к другу в гости;

веселиться;

устраивать застолья;

посещать церковные службы;

делать добрые дела;

готовиться к празднику Крещения 19 января;

заниматься зимними забавами — кататься на коньках, лыжах, санках, лепить снеговиков и другое.

Что нельзя делать на Святки «Самый главный запрет — работа. Категорически запрещены абсолютно все виды трудовой деятельности, в том числе женские. Хозяйки не могли заниматься никаким рукоделием», — отметила Баркова. Также под запретом были: ссоры

бранные слова;

азартные игры;

отказы в помощи;

свадьбы. Церковь запрещает колядовать и гадать на Святки.