День зимнего солнцестояния — 2025: когда праздновать и как не вспугнуть удачу?

Религиовед Фоминых объяснила, как привлечь удачу в день зимнего солнцестояния

В декабре 2025 года в северном полушарии наступят самый короткий световой день и самая длинная ночь в году, более известные как зимнее солнцестояние. Это не только астрономическое событие, но и культурное. Какие славянские традиции и обряды помогали свету победить тьму, что следует успеть в этот день, а что делать ни в коем случае нельзя, выяснил 360.ru.

Когда день зимнего солнцестояния в 2025 году

Зимнее солнцестояние происходит:

В 2025 году оно случится 21 декабря.

Интересно

В год перед високосным периодом зимнее солнцестояние происходит 22-го числа.

Также бывает летнее солнцестояние. В 2026 году оно случится в северном полушарии 21 июня, а в южном, наоборот, 21 декабря.

Что такое зимнее солнцестояние: суть явления

Астрономы считают, что зимнее солнцестояние — это событие, когда Солнце достигает самой низкой точки над горизонтом в северном полушарии, что приводит к самому короткому дню и самой длинной ночи в году. С этого момента световой день начинает постепенно увеличиваться.

Явление происходит за счет наклона оси вращения планеты примерно на 23 градуса. В этот момент полушарие получает наименьшее количество солнечного света, из-за чего день кажется очень коротким, а ночь, наоборот, длинной.

День зимнего солнцестояния принято считать началом астрономической зимы. Именно после этого события день начинает постепенно прибавляться, а ночь — убавляться.

Русские традиции на день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния издревле считался одним из самых важных праздников и значимых дней во всех культурах, в том числе и в русской. Прежде всего, в этот день было принято колядовать.

«Молодежь ходила по домам, пела колядки. В них обязательно должны были звучать пожелания добра и богатства», — рассказала 360.ru религиовед профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

Тем самым славяне чествовали новорожденное солнце, а сам день считали победой света над тьмой.

Наряды должны были выражать силу. С этой целью молодые люди надевали звериные шкуры, демонстрирующие победу человека над животным и тьмой, или яркую одежду, символизирующую свет солнца. Именно в этот период у славян зародились колядки, которые позже перешли в послерождественский период.

Обязательным атрибутом праздника был большой костер — еще один символ солнца. Дома зажигали свечи, привлекая свет, отмечая рождение нового светила.

Интересно

Огонь на Руси считали средством очищения от всего плохого.

«Хозяйки выпекали солнечные пироги — круглые, в форме солнца. Их начиняли мясом, чтобы задобрить светило», — отметила Фоминых.

Темнота зимой в отсутствие электрического освещения была суровым испытанием для народа. Когда появлялась первая надежда на увеличение дня, солнце в дом привлекали всеми возможными способами, в том числе пирогами.

Приметы

День зимнего солнцестояния не мог остаться без примет. Люди запоминали их и передавали следующим поколениям. В первую очередь смотрели на погоду:

Смотрели и за направлением ветра. Как правило, оно сохранялось до весеннего равноденствия.

Наталия Фоминых

Гадания

В день зимнего солнцестояния гадали.

«Пытались узнать все о будущем урожае, погоде, благосостоянии семьи и дома. Девушки гадали на суженого», — объяснила религиовед.

Основная масса славян ворожила на Святки — период считался более безопасным. Самые смелые гадали именно в день зимнего солнцестояния — такие предсказания были более точными, однако очень опасными из-за активизации нечистой силы, которая могла навлечь несчастья на гадающих.

Также в это время проводили ритуал для привлечения удачи. В полночь клали монеты в воду и произносили заговор со словами: «На удачу, на успех, на богатство». Монеты оставляли в воде до утра, а после пробуждения их раздавали близким. Одну оставляли себе.

Что нужно успеть в день зимнего солнцестояния

Этот период считали временем очищения и обновления, поскольку солнце рождается заново, предвещая весну.

«В этот день убирались, избавлялись от ненужных вещей, чтобы образовалось пространство для нового и хорошего. С этой же целью жилище украшали ветками зелени», — сообщила Фоминых.

Семьи собирались вместе, чтобы делиться радостью, веселыми и добрыми историями — таким образом привлекали удачу и позитив. Многие загадывали желания на следующий год.

Также рекомендуется:

«Нужно поставить цели и загадать желания, поскольку это очень важная дата для начала нового — каждый должен обновиться. Стоит успеть составить список целей и желаний на будущий год, быстро сжечь эту записку со свечой», — указала Фоминых.

Иногда вместо сжигания люди сажают растение или семя. За ним ухаживают до весны. Живое в доме станет символом роста человека, его благосостояния, духовного, материального и карьерного успеха. С приходом тепла растение можно посадить на улице.

В день зимнего солнцестояния пора наряжать новогоднюю елку. Процесс обретет больший смысл, если украшения для дерева будут символизировать мечты человека. В этот момент загадывают желание на будущий год.

«Несмотря на колядки, все остальное время следует провести в покое, созерцании, попытаться избегать конфликтов», — отметила религиовед.

Что запрещено делать в день зимнего солнцестояния

Существуют и серьезные запреты. Нельзя:

Считалось, что в этот день поворачиваются солнце и медведь в берлоге — с одного бока на другой. Потому не рекомендуют ходить на охоту или просто в лес.

Наталия Фоминых

Что еще запрещено:

«Считается, что нужно употреблять в пищу овощи, фрукты, круглые пироги, блины, избегать жирного мяса. Лучше спокойно провести этот день, никуда не спеша», — подытожила религиовед.

