День зимнего солнцестояния — 2025: когда праздновать и как не вспугнуть удачу? Религиовед Фоминых объяснила, как привлечь удачу в день зимнего солнцестояния

В декабре 2025 года в северном полушарии наступят самый короткий световой день и самая длинная ночь в году, более известные как зимнее солнцестояние. Это не только астрономическое событие, но и культурное. Какие славянские традиции и обряды помогали свету победить тьму, что следует успеть в этот день, а что делать ни в коем случае нельзя, выяснил 360.ru.

Когда день зимнего солнцестояния в 2025 году Зимнее солнцестояние происходит: в северном полушарии Земли — 21 или 22 декабря;

в южном полушарии — 20 или 21 июня. В 2025 году оно случится 21 декабря.

Интересно В год перед високосным периодом зимнее солнцестояние происходит 22-го числа. В год перед високосным периодом зимнее солнцестояние происходит 22-го числа.

Также бывает летнее солнцестояние. В 2026 году оно случится в северном полушарии 21 июня, а в южном, наоборот, 21 декабря. Что такое зимнее солнцестояние: суть явления Астрономы считают, что зимнее солнцестояние — это событие, когда Солнце достигает самой низкой точки над горизонтом в северном полушарии, что приводит к самому короткому дню и самой длинной ночи в году. С этого момента световой день начинает постепенно увеличиваться.

Фото: РИА «Новости»

Явление происходит за счет наклона оси вращения планеты примерно на 23 градуса. В этот момент полушарие получает наименьшее количество солнечного света, из-за чего день кажется очень коротким, а ночь, наоборот, длинной. День зимнего солнцестояния принято считать началом астрономической зимы. Именно после этого события день начинает постепенно прибавляться, а ночь — убавляться. Русские традиции на день зимнего солнцестояния День зимнего солнцестояния издревле считался одним из самых важных праздников и значимых дней во всех культурах, в том числе и в русской. Прежде всего, в этот день было принято колядовать. «Молодежь ходила по домам, пела колядки. В них обязательно должны были звучать пожелания добра и богатства», — рассказала 360.ru религиовед профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых. Тем самым славяне чествовали новорожденное солнце, а сам день считали победой света над тьмой.

Фото: РИА «Новости»

Наряды должны были выражать силу. С этой целью молодые люди надевали звериные шкуры, демонстрирующие победу человека над животным и тьмой, или яркую одежду, символизирующую свет солнца. Именно в этот период у славян зародились колядки, которые позже перешли в послерождественский период. Обязательным атрибутом праздника был большой костер — еще один символ солнца. Дома зажигали свечи, привлекая свет, отмечая рождение нового светила.

Интересно Огонь на Руси считали средством очищения от всего плохого. Огонь на Руси считали средством очищения от всего плохого.

«Хозяйки выпекали солнечные пироги — круглые, в форме солнца. Их начиняли мясом, чтобы задобрить светило», — отметила Фоминых. Темнота зимой в отсутствие электрического освещения была суровым испытанием для народа. Когда появлялась первая надежда на увеличение дня, солнце в дом привлекали всеми возможными способами, в том числе пирогами.

Фото: Farit Gubaev/Russian Look / www.globallookpress.com

Приметы День зимнего солнцестояния не мог остаться без примет. Люди запоминали их и передавали следующим поколениям. В первую очередь смотрели на погоду: Если день выдавался пасмурным, ждали раннюю весну. Солнечная и ясная погода говорила о длинной зиме;

Смотрели и за направлением ветра. Как правило, оно сохранялось до весеннего равноденствия. Наталия Фоминых

В день зимнего солнцестояния подул холодный ветер — зима будет морозной и с метелями;

Светит яркое солнце — ясная погода сохранится вплоть до рождественских Святок;

Если деревья покрыты инеем, в следующем году ждали богатый урожай.

Фото: Мороз в Черноголовке / Медиасток.рф

Гадания В день зимнего солнцестояния гадали. «Пытались узнать все о будущем урожае, погоде, благосостоянии семьи и дома. Девушки гадали на суженого», — объяснила религиовед. Основная масса славян ворожила на Святки — период считался более безопасным. Самые смелые гадали именно в день зимнего солнцестояния — такие предсказания были более точными, однако очень опасными из-за активизации нечистой силы, которая могла навлечь несчастья на гадающих. Также в это время проводили ритуал для привлечения удачи. В полночь клали монеты в воду и произносили заговор со словами: «На удачу, на успех, на богатство». Монеты оставляли в воде до утра, а после пробуждения их раздавали близким. Одну оставляли себе. Что нужно успеть в день зимнего солнцестояния Этот период считали временем очищения и обновления, поскольку солнце рождается заново, предвещая весну. «В этот день убирались, избавлялись от ненужных вещей, чтобы образовалось пространство для нового и хорошего. С этой же целью жилище украшали ветками зелени», — сообщила Фоминых.

Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com

Семьи собирались вместе, чтобы делиться радостью, веселыми и добрыми историями — таким образом привлекали удачу и позитив. Многие загадывали желания на следующий год. Также рекомендуется: простить обиды. Для этого нужно написать их на бумаге, сжечь и произнести слова прощения вслух;

помириться с теми, с кем были в ссоре. Можно организовать праздничный ужин — в процессе произойдет примирение;

вернуть все долги, чтобы сбросить негативный груз;

разрешить все споры;

в доме следует сделать, как и наши предки, генеральную уборку: вычистить из всех углов грязь, пыль, паутину, выбросить ненужные вещи. «Нужно поставить цели и загадать желания, поскольку это очень важная дата для начала нового — каждый должен обновиться. Стоит успеть составить список целей и желаний на будущий год, быстро сжечь эту записку со свечой», — указала Фоминых. Иногда вместо сжигания люди сажают растение или семя. За ним ухаживают до весны. Живое в доме станет символом роста человека, его благосостояния, духовного, материального и карьерного успеха. С приходом тепла растение можно посадить на улице.

Фото: Медиасток.рф

В день зимнего солнцестояния пора наряжать новогоднюю елку. Процесс обретет больший смысл, если украшения для дерева будут символизировать мечты человека. В этот момент загадывают желание на будущий год. «Несмотря на колядки, все остальное время следует провести в покое, созерцании, попытаться избегать конфликтов», — отметила религиовед. Что запрещено делать в день зимнего солнцестояния Существуют и серьезные запреты. Нельзя: давать или брать в долг;

оформлять кредиты;

нагружать себя работой, переутомляться — усталость этого дня перенесется на следующий год;

шуметь в ночь на 22 декабря — можно нечаянно привлечь злых духов.

Считалось, что в этот день поворачиваются солнце и медведь в берлоге — с одного бока на другой. Потому не рекомендуют ходить на охоту или просто в лес. Наталия Фоминых

Что еще запрещено: грустить, но и излишне веселиться;

жадничать;

оставаться в одиночестве;

думать о плохом — можно разбудить злых духов;

оставлять дом грязным;

оставлять в жилище сломанные вещи;

впускать в дом незнакомых людей;

употреблять спиртное. «Считается, что нужно употреблять в пищу овощи, фрукты, круглые пироги, блины, избегать жирного мяса. Лучше спокойно провести этот день, никуда не спеша», — подытожила религиовед.