День зимнего солнцестояния — 2025: когда праздновать и как не вспугнуть удачу?
Религиовед Фоминых объяснила, как привлечь удачу в день зимнего солнцестояния
В декабре 2025 года в северном полушарии наступят самый короткий световой день и самая длинная ночь в году, более известные как зимнее солнцестояние. Это не только астрономическое событие, но и культурное. Какие славянские традиции и обряды помогали свету победить тьму, что следует успеть в этот день, а что делать ни в коем случае нельзя, выяснил 360.ru.
Когда день зимнего солнцестояния в 2025 году
Зимнее солнцестояние происходит:
- в северном полушарии Земли — 21 или 22 декабря;
- в южном полушарии — 20 или 21 июня.
В 2025 году оно случится 21 декабря.
Интересно
Также бывает летнее солнцестояние. В 2026 году оно случится в северном полушарии 21 июня, а в южном, наоборот, 21 декабря.
Что такое зимнее солнцестояние: суть явления
Астрономы считают, что зимнее солнцестояние — это событие, когда Солнце достигает самой низкой точки над горизонтом в северном полушарии, что приводит к самому короткому дню и самой длинной ночи в году. С этого момента световой день начинает постепенно увеличиваться.
Явление происходит за счет наклона оси вращения планеты примерно на 23 градуса. В этот момент полушарие получает наименьшее количество солнечного света, из-за чего день кажется очень коротким, а ночь, наоборот, длинной.
День зимнего солнцестояния принято считать началом астрономической зимы. Именно после этого события день начинает постепенно прибавляться, а ночь — убавляться.
Русские традиции на день зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния издревле считался одним из самых важных праздников и значимых дней во всех культурах, в том числе и в русской. Прежде всего, в этот день было принято колядовать.
«Молодежь ходила по домам, пела колядки. В них обязательно должны были звучать пожелания добра и богатства», — рассказала 360.ru религиовед профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.
Тем самым славяне чествовали новорожденное солнце, а сам день считали победой света над тьмой.
Наряды должны были выражать силу. С этой целью молодые люди надевали звериные шкуры, демонстрирующие победу человека над животным и тьмой, или яркую одежду, символизирующую свет солнца. Именно в этот период у славян зародились колядки, которые позже перешли в послерождественский период.
Обязательным атрибутом праздника был большой костер — еще один символ солнца. Дома зажигали свечи, привлекая свет, отмечая рождение нового светила.
Интересно
«Хозяйки выпекали солнечные пироги — круглые, в форме солнца. Их начиняли мясом, чтобы задобрить светило», — отметила Фоминых.
Темнота зимой в отсутствие электрического освещения была суровым испытанием для народа. Когда появлялась первая надежда на увеличение дня, солнце в дом привлекали всеми возможными способами, в том числе пирогами.
Приметы
День зимнего солнцестояния не мог остаться без примет. Люди запоминали их и передавали следующим поколениям. В первую очередь смотрели на погоду:
- Если день выдавался пасмурным, ждали раннюю весну. Солнечная и ясная погода говорила о длинной зиме;
Смотрели и за направлением ветра. Как правило, оно сохранялось до весеннего равноденствия.
Наталия Фоминых
- В день зимнего солнцестояния подул холодный ветер — зима будет морозной и с метелями;
- Светит яркое солнце — ясная погода сохранится вплоть до рождественских Святок;
- Если деревья покрыты инеем, в следующем году ждали богатый урожай.
Гадания
В день зимнего солнцестояния гадали.
«Пытались узнать все о будущем урожае, погоде, благосостоянии семьи и дома. Девушки гадали на суженого», — объяснила религиовед.
Основная масса славян ворожила на Святки — период считался более безопасным. Самые смелые гадали именно в день зимнего солнцестояния — такие предсказания были более точными, однако очень опасными из-за активизации нечистой силы, которая могла навлечь несчастья на гадающих.
Также в это время проводили ритуал для привлечения удачи. В полночь клали монеты в воду и произносили заговор со словами: «На удачу, на успех, на богатство». Монеты оставляли в воде до утра, а после пробуждения их раздавали близким. Одну оставляли себе.
Что нужно успеть в день зимнего солнцестояния
Этот период считали временем очищения и обновления, поскольку солнце рождается заново, предвещая весну.
«В этот день убирались, избавлялись от ненужных вещей, чтобы образовалось пространство для нового и хорошего. С этой же целью жилище украшали ветками зелени», — сообщила Фоминых.
Семьи собирались вместе, чтобы делиться радостью, веселыми и добрыми историями — таким образом привлекали удачу и позитив. Многие загадывали желания на следующий год.
Также рекомендуется:
- простить обиды. Для этого нужно написать их на бумаге, сжечь и произнести слова прощения вслух;
- помириться с теми, с кем были в ссоре. Можно организовать праздничный ужин — в процессе произойдет примирение;
- вернуть все долги, чтобы сбросить негативный груз;
- разрешить все споры;
- в доме следует сделать, как и наши предки, генеральную уборку: вычистить из всех углов грязь, пыль, паутину, выбросить ненужные вещи.
«Нужно поставить цели и загадать желания, поскольку это очень важная дата для начала нового — каждый должен обновиться. Стоит успеть составить список целей и желаний на будущий год, быстро сжечь эту записку со свечой», — указала Фоминых.
Иногда вместо сжигания люди сажают растение или семя. За ним ухаживают до весны. Живое в доме станет символом роста человека, его благосостояния, духовного, материального и карьерного успеха. С приходом тепла растение можно посадить на улице.
В день зимнего солнцестояния пора наряжать новогоднюю елку. Процесс обретет больший смысл, если украшения для дерева будут символизировать мечты человека. В этот момент загадывают желание на будущий год.
«Несмотря на колядки, все остальное время следует провести в покое, созерцании, попытаться избегать конфликтов», — отметила религиовед.
Что запрещено делать в день зимнего солнцестояния
Существуют и серьезные запреты. Нельзя:
- давать или брать в долг;
- оформлять кредиты;
- нагружать себя работой, переутомляться — усталость этого дня перенесется на следующий год;
- шуметь в ночь на 22 декабря — можно нечаянно привлечь злых духов.
Считалось, что в этот день поворачиваются солнце и медведь в берлоге — с одного бока на другой. Потому не рекомендуют ходить на охоту или просто в лес.
Наталия Фоминых
Что еще запрещено:
- грустить, но и излишне веселиться;
- жадничать;
- оставаться в одиночестве;
- думать о плохом — можно разбудить злых духов;
- оставлять дом грязным;
- оставлять в жилище сломанные вещи;
- впускать в дом незнакомых людей;
- употреблять спиртное.
«Считается, что нужно употреблять в пищу овощи, фрукты, круглые пироги, блины, избегать жирного мяса. Лучше спокойно провести этот день, никуда не спеша», — подытожила религиовед.