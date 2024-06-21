Сегодня 16:17 «Молитвами святых Твоих». Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу Священник Конюхов рассказал, как правильно поминать усопших в Троицкую субботу 1 0 0 Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency / Global Look Press Культура

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Троицкая родительская суббота относится к вселенским: в этот день принято поминать не только родителей, но и других умерших близких, в том числе решивших по собственной воле уйти из жизни. В чем отличие этой субботы, как правильно поминать усопших и что категорически нельзя делать, разбирался 360.ru.

Когда Троицкая родительская суббота в 2024 году Дата меняется каждый год и зависит от дня Троицы. Сам праздник отмечают спустя 50 дней после Пасхи. В этом году Троицу встретят 23 июня. Соответственно, Троицкую родительскую субботу будут отмечать на день раньше, 22-го числа.

История и суть Троицкой субботы Субботы — всегда дни поминовения усопших, так как Бог создал мир в этот день и после отдыхал, то есть это время покоя. В Троицкую родительскую субботу православные вспоминают Господа, который явил себя верующим как Святая Троица, рассказал 360.ru священник и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Троицкая суббота символизирует последний день существования церкви Ветхого Завета. Считается, что на Троицу происходит божественное искупление грехов живых и мертвых, поэтому накануне важно помолиться за тех, кого в этом мире уже нет.

Фото: Mitya Ivanov / Unsplash

В чем отличие Троицкой субботы от других поминальных дней В православном календаре значится семь дней поминовения. Это Троицкая, Мясопустная суббота, суббота второй, третьей, четвертой недели Великого поста, Радоница, Димитриевская и 9 мая — Поминовение усопших воинов. Троицкая и Мясопустная субботы отличаются от остальных поминальных дней тем, что можно молиться об умерших разной смертью, включая некрещенных и тех, кто попал в ад, самоубийц.

Что принято делать в Троицкую субботу В этот день читают особенные молитвы, которые в том числе посвящены поминовению.

Молитва — это проявление любви, которое считается вечным чувством и преодолевает порог смерти, разделяющий нас с умершими близкими. Николай Конюхов

С утра следует пойти в храм на Божественную литургию. Священник во время проскомидии (подготовительная часть, с которой начинается литургия) за каждого поминаемого вынимает из просфор частицы и кладет их в Чашу со словами: «Омой, Господи, грехи поминавшихся здесь Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих». После дают возможность исповедоваться и причаститься, тем самым соединиться с усопшими в мыслях.

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency / Global Look Press

Далее совершают панихиду, на которой верующие молятся об умерших, пишут и подают записки. По традиции в храм несут постные блюда, фрукты, ягоды, сладости, выпечку и освященное вино. Можно попросить других помянуть покойных родных. При выходе из храма принято раздавать милостыню. После церкви посещают кладбище, убирают могилы родственников или безымянные захоронения. Некоторые заказывают панихиды или молятся на кладбище самостоятельно. После всех процедур верующие собираются за столом, чтобы помянуть усопших.

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Как правильно молиться и поминать родных «В этот день нужно не просто вспомнить почивших, а прийти в храм и разделить радость Божественной литургии. В родительскую субботу совершается особая заупокойная литургия, к которой добавляют поминовение усопших», — отметил священник. Горевать и лить слезы не нужно, ведь Троицкая суббота — светлый праздник. Читая молитву, христианин разделяет радость сошествия Святой Троицы с усопшими.

Интересно Молитва об усопших: Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшую раба (-у) Твоего (Твою) (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его (ее) согрешения и невольные, избавь его (ее) от вечных мук и огня геенского и даруй причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованными любящим Тебя: ведь хотя и согрешил (-а) он (-а), но не отступил (-а) от Тебя, и без сомнения в Отца, и Сына, и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровала, и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовала. Молитва об усопших: Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшую раба (-у) Твоего (Твою) (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его (ее) согрешения и невольные, избавь его (ее) от вечных мук и огня геенского и даруй причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованными любящим Тебя: ведь хотя и согрешил (-а) он (-а), но не отступил (-а) от Тебя, и без сомнения в Отца, и Сына, и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровала, и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовала.

Интересно Краткая поминальная молитва: Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена), и прости им всякие согрешения вольныя или невольныя, и даруй им Царствие Небесное! Краткая поминальная молитва: Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена), и прости им всякие согрешения вольныя или невольныя, и даруй им Царствие Небесное!

Что запрещено в Троицкую родительскую субботу «Запретов никаких в этот день нет, кроме тех, которые в принципе есть у христиан, то есть мы стараемся соблюдать заповеди. Христос наставлял, что нельзя осуждать, гордиться, превозноситься над другими, отвечать злом на зло и так далее», — напомнил священник.

На Троицкую субботу нельзя: жениться и венчаться;

напиваться;

пить у могил и оставлять на них рюмки с водкой и еду;

ссориться;

гадать;

выполнять работу по дому или на огороде.

Фото: Жители Волгограда убираются на могиле в Троицкую родительскую субботу / РИА «Новости»

Народные приметы и обычаи В ночь на Троицкую субботу важно обращать внимание на сны. Именно в это время людям могут сниться покойники. К их словам следует прислушаться, так как усопшие дают ответы на сложные вопросы и ценные советы. Хорошим знаком считается, если умерший был в добром расположении духа и не просил помощи, не приглашал к себе. В Троицкую субботу не рекомендуется купаться. Считается, что в это время русалки выходят из водоемов и могут утопить или запутать человека. В былые времена наши предки бегали по лесу с ветками и «гоняли русалок». Перед Троицей дом украшают осиновыми ветками. Если на следующее утро они пожелтеют, в семью придет несчастье. Если в Троицкую субботу пошел дождь, урожай ягод и грибов будет хорошим, если день жаркий — год выдастся неурожайным.