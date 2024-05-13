Радоница-2024: когда и как вспоминать усопших | 360°

Общество 13 мая 2024, 13:45 Поминальный день. Что известно о Радонице и как ее отмечать в 2024 году Религиовед Фоминых: на Радоницу нельзя оставлять еду на могилах усопших Unsplash

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В России принято отмечать Радоницу. Это специальный поминальный день, когда православные молятся об умерших родственниках. Он не имеет постоянной даты и приходится на девятый день после Пасхи. В 2024 году Радоница выпадает на 14 мая. Что это за дата, в чем суть Радоницы, ее история и как правильно вспоминать усопших — в материале 360.ru.

Радоница: что это такое и в чем ее суть

Радоница — это один из поминальных дней, признанных православной церковью. Он призывает поделиться радостью от воскрешения Иисуса Христа с умершими родственниками.

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Так как Радоницу отмечают во вторник, то день считается рабочим. Однако в некоторых регионах страны, таких как Адыгея, Саратовская область, Краснодарский край и других его объявили выходным.

Во время пасхальной недели верующие не поминают усопших, рассказала 360.ru доктор педагогических наук, профессор, академический руководитель программы аспирантуры по профессиональной педагогике РЭУ имени Г. В. Плеханова, религиовед Наталия Фоминых.

По ее словам, это строго запрещено церковью, поскольку сам праздник Воскресения Христова обозначает торжество жизни над смертью. Радоница, напомнила она, происходит от слова «радость» и означат то же самое. Поминовение усопших в этот день отражает веру в то, что после смерти они остаются причастными к церкви и могут рассчитывать на вечную жизнь.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

У некоторых славянских народов, особенно у западных, в традиции было совмещать Красную горку и Радоницу, пояснила Фоминых. Однако это совершенно не так для восточных славян.

«Красная горка в православии посвящалась воспоминаниям о явлении Христа апостолу Фоме, который получил имя нарицательное — Фома неверующий. Все семь дней Фома не верил, что Иисус воскрес. Поэтому в воскресенье Христос явился Фоме, а он уверовал», — добавила религиовед.

С древних времен Красная горка считалась началом весны, когда зажигались костры, водили девичьи хороводы, устраивали ярмарки невест, проводили обряды. И сам праздник считался преимущественно девичьим. Поэтому поминать усопших на Красную горку — неправильно. Это рекомендуется делать на Радоницу, указала Фоминых.

Языческая и церковная история Радоницы

Изначально праздник не был православным и считался одним из трех дней весенней тризны по усопшим, а назывался Радуницей. Слово происходит от литовкого rauda — погребальная песня. Язычники верили, что в этот день умершие восстают из могил и участвуют в поминальной трапезе.

Позднее, когда на Руси приняли христианство, праздник получил привязку к Пасхе и стал отмечаться как православный. Его переименовали в Радоницу. Иногда его называют Родительским днем, потому что часто дети вспоминают умерших родителей.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Как поминать усопших на Радоницу 14 мая 2024 года

Церковь напоминает, что оставлять еду и напитки на могилах — часть языческой культуры, которую возродили в Советском Союзе. Делать этого не следует.

Рядом с фотографией умершего нельзя оставлять черный хлеб и водку. Это считается неким обрядом, который не имеет ничего общего не только с православием, но даже с язычеством.

«Считается, что оставлять еду — это не церковная традиция, но у народа так повелось — оставлять милостыню, особенно в России. А вот алкогольные напитки никогда не входили в церковную традицию поминовения усопших», — уточнила религиовед.

У могилы родственника следует зажечь свечу и совершить литию со священником, а если нет такой возможности, то можно прочитать акафист об упокоении усопших.

Место захоронения следует прибрать. Важно помнить, что в православии умерших принято называть усопшими. Считается, что они восстанут из мертвых в определенное время.

К этому моменту могила должна быть чистой, опрятной, крест, символизирующий Святой Животворящий крест, не должен покоситься, он также должен быть покрашен.

Freepik

На месте захоронения можно просто помолчать и вспомнить умершего мысленно или в разговоре. На кладбище не нужно пить или есть, не следует лить водку на могилу, чтобы не оскорблять память умершего.

Следует помолиться об усопшем дома. До посещения погоста рекомендуется прийти в храм, поставить свечку за умершего и помолиться о нем. Можно отслужить панихиду.

Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день причастится.

«Если могилы близкого усопшего нет рядом, рекомендуется посетить просто ближайшее кладбище. Следует выбрать могилу и оставить на ней милостыню — это еда или другое приношение. Она предназначается для малоимущих людей», — отметила Фоминых.

Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Что запрещено в день Радоницы

Гуляния или пьяные застолья недопустимы в поминальный день. При этом немного вина все же можно выпить, но без излишества.

Пышные застолья неприемлемы на Радоницу. Вместо этого можно организовать скромный и тихий ужин. Раньше в этот день готовили кутью, блины и любимые блюда усопшего.

«Кутья — это сладкая каша из цельного зерна, обычно с изюмом. Особого внимания заслуживают блюда, любимые усопшим. Считается, что в этом случае он присутствует во время трапезы за столом и благодарен. Также к столу подают творожную пасху и крашеные яйца. Таким образом, усопшие присоединяются к празднику Воскресения Христова», — объяснила эксперт.

Freepik

Если на Пасху яйца окрашивают в красный цвет, то на Радоницу им принято придавать «печальные» цвета, то есть зеленый или желтый.

Скорбеть по умершим родственникам не следует. Наоборот, нужно вспоминать добрые истории о них. Кроме того, заметила Фоминых, в этот день нельзя ругаться или ссориться.

Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

На Радоницу не рекомендуют работать. Считается, что физический труд побеспокоит землю. А вот уборка в доме, готовка или шитье, если они не мешают посещению храма и кладбища, не запрещены.

Прямого табу на венчание или крещение у церкви нет, однако из-за насыщенного расписания храмов священники, скорее всего, откажут в этом.

Приметы, пословицы и поговорки о Радонице

Радоница — древний праздник, к тому же имеет языческие корни, поэтому вокруг него сложилось много разных поверий и примет. Вот некоторые из них:

— Если ребенок родился в этот день, то он унаследует черты характеры поминаемого;

— Если утром небо окрасилось в кровавые оттенки, то весь день будет ветрено и дождливо;

— Увидеть на подоконнике голубя — к доброму событию;

— Рассыпать сахар — к сладкой жизни, а пролить воду — к карьерному росту.

«Если в Радоницу увидеть в небе радугу или падающую звезду, то человека ждет счастье. Если в этот день идут дожди, то впереди будут неудачи, погода весной будет дождливая, а летом — прохладная. Черная полоса ожидает тех, кого застанет в этот день ветер», — уточнила религиовед.

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А вот несколько пословиц и поговорок о Родительском дне:

— На Радуницу утром пашут, днем плачут, а вечером скачут;

— Разрюмилась, как радуница — то есть расплакалась как при воспоминаниях об умершем;

— Пили на Масленице, с похмелья ломало на Радонице;

— Веселая Масленица — бесстыдная горе-пьяница, а гульливая Радоница — светлой радости приятельница;

— Веселы песни о Масленице, а веселей того о Радонице.