Сегодня 07:01 Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: история, традиции и почему держат пост перед праздником Священник Бородин: двухнедельный пост помогает подготовиться к Успению внутренне Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В конце недели, 28 августа, православные отметят один из главных праздников церковного года — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают завершение земного пути Богоматери, которая почитается выше всех ангельских чинов. В чем разница между «успением» и «смертью», почему перед праздником держат строгий пост и как правильно молиться Богородице — в материале 360.ru.

История Успения Пресвятой Богородицы В православии, когда человек заканчивает свой земной путь, это называют смертью. «Это довольно страшное слово. Может быть, оно родственно слову „смердеть“, то есть испускать смрад, вонь разлагающегося тела. А „успение“, то есть „сон“, — это выражение нашей веры в то, что человек не умирает со смертью тела. Поэтому мы применяем его не только к Божией Матери, но и к другим святым людям, например, Успение преподобного Сергия Радонежского. То есть завершение его земной жизни», — рассказал 360.ru настоятель храма Святых Бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин.

Интересно Согласно учению Церкви, настоящий человек — это не душа без тела и не тело без души. Это душа и тело вместе. На протяжении жизни его телесная часть разрушается грехом, и рано или поздно это приведет тело к смерти. Далее оно превращается в землю, из которой было взято.

К концу земного пути Пресвятой Богородицы свершилось великое чудо — она вознеслась на небо и соединилась с Господом. Православные не знают наверняка, вознеслась ли она на небо вместе с телом, то есть неизвестно, смогла ли совладать с ней смерть, потому что Божия Матерь родила Сына-Бога — источник жизни, рассказал протоиерей.

Фото: Церковь Успения Пресвятой Богородицы в поселке Челюскинский Пушкинского округа / Медиасток.рф

Тем не менее в Иерусалиме, а именно в Гефсимании — месте последней молитвы Иисуса Христа, — расположена гробница Богоматери. Ее останки там никогда не лежали, и все верующие это знают, однако ежегодно туда приходят тысячи паломников, чтобы поклониться и помолиться Пресвятой Богородице. Кем была Богородица Отец и мать Божией Матери — святые и праведные Иоаким и Анна. У пары очень долго не было детей. Согласно Ветхому Завету, это считалось признаком отвержения человека Богом, потому что человек, не имеющий детей, не может участвовать в приходе в мир Спасителя. «По этой причине люди вокруг порицали и осуждали их. Они говорили, что пара несет какой-то тайный, скрытый от других грех. Родители Богородицы со смирением все это терпели. Однако в конце концов плодом их терпения стала Пресвятая Богородица, которую они посвятили Господу», — объяснил Бородин.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Девочка с малых лет жила в Иерусалимском храме. Впервые ее туда привели, когда она еще толком не умела ходить. Однако когда ее поставили на порог церкви, она побежала туда — этому событию посвящен праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который православные отмечают в ноябре. Богородица была совершенно удивительным человеком, которой по святости не было равных. «По-церковнославянски мы называем ее Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим. То есть она обладала большей честью, чем никогда не грешившие Херувимы, и была несравненно более прославленной, чем Серафимы. Ее чистота и ее молитва — это надежда на покровительство каждому из нас», — объяснил священник.

Интересно Херувимы и Серафимы — высшие ангельские чины, которые стоят ближе всех к Богу.

Почему перед праздником православные держат пост Перед Успением верующие традиционно держат двухнедельный Успенский пост — один из самых строгих, не считая Великого.

Интересно Успенский пост начинается 14 августа и заканчивается на Успение — 28 августа.

«В это время христиане готовятся к празднику с внутренней собранностью и молитвенной преклонностью, посвященной именно молитвам Пресвятой Богородице», — рассказал Бородин.

Фото: РИА «Новости»

Традиции Успения Пресвятой Богородицы На Руси праздник Успения всегда широко почитался. Достаточно вспомнить, что главные соборы, начиная с XV века и заканчивая XVI веком, посвящались именно Успению. Например, Успенский собор Московского Кремля или Успенский собор Троице-Сергиевой лавры.

Интересно На праздник Успения иерусалимский патриарх совершает в Гефсимании особое богослужение — чин погребения Пресвятой Богородицы. И все верующие сердцем и умом присутствуют при этом таинстве. Сегодня на месте предполагаемого погребения стоит храм — базилика, в которую ведут 50 ступеней.

«На праздник всех христиан приглашают прийти на службу и подготовиться к исповеди и причастию, помолиться Пресвятой Богородице», — рассказал Бородин. Встреча этого праздника напоминает службы Страстной седмицы. На середину храма кладут плащаницу с изображением спящей мертвым сном Богородицы. Ее украшают цветами, как и плащаницу Господа Иисуса Христа на Страстной седмице перед Пасхой. Этим Успение отличается от всех остальных праздников, за исключением служб пасхального цикла. В этот день священники надевают особые голубые одежды. Цвет символизирует чистоту и непорочность Богоматери. После выноса плащаницы ее проносят вокруг храма, а после этого пришедших мажут елеем.

Фото: Медиасток.рф

Как правильно молиться Богородице Богородицу можно просить обо всем, считает Бородин. «Согласно Евангелию от Иоанна, первое чудо, которое Христос сотворил, он сделал по послушанию своей Пречистой Матери. Это было превращение воды в вино в Кане Галилейской. По этой причине мы надеемся на ходатайство Богородицы», — объяснил протоиерей. Священник порекомендовал молиться по акафисту Пресвятой Богородице — в нем много смыслов и молитв, обращенных к ней. Если его нет, можно помолиться Божией Матери по обычному молитвослову. Далее приведем пример такой молитвы: