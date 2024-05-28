Сегодня 15:07 451 градус по Остеру. Температура будет расти? Писатель Беседин: раньше хватало мозгов не воспринимать «Вредные советы» всерьез 0 1 0 Фото: Freddy Kearney / Unsplash Эксклюзив

Культура

Книги

Прокуратура РФ

Законы

Госдума РФ

Запреты

Если ты едешь по квартире на велосипеде, и у тебя есть выбор, в кого врезаться — в папу или в холодильник, то врежься в папу — он мягкий, а холодильник твердый. Примерно такие инструкции раздает Григорий Остер в своих «Вредных советах».

Теперь прокуратура в Красноярском крае потребовала изъять эту книгу из продажи. Видимо, вот за такие советы. Совершенно эпическое пояснение прилагается: во «Вредных советах» содержатся сцены «жестокости, физического и психологического насилия», вызывающие у детей «страх, ужас или панику». Как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно. «Вредные советы» Григория Остера — это книга из детства для многих поколений. В том числе, для нынешних. Пройти мимо нее довольно проблематично — обязательно зацепишь.

Сразу обозначу: на меня «Вредные советы» ни в детстве, ни в отрочестве не производили никакого впечатления — казались несколько глупыми и бестолково китчевыми. Своим дочерям я тоже ее никогда не покупал и не читал. Кому-то, вероятно, эта книга нравилась и нравится. Но уж точно мало кто воспринимал эти «советы» всерьез. Мозгов хватало. Однако то раньше…

Вообще, если придираться и подходить формально, то в книге Григория Остера действительно можно усмотреть «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику». Не такие, правда, как в социальных сетях и блогах, но все же. Однако для того и нужен мозг, вкус, чтобы фильтровать увиденное и услышанное, понимая, например, где ирония, а где говорится всерьез. Хотя беда еще в том, что в обществе потребления и постмодерна ценности и смыслы деконструированы, и не понять, где правда, а где вымысел — и, вот в чем фокус, в общем-то, все не всерьез.

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Тут надо сделать важную ремарку. Согласно некоторым источникам, вопросы у прокуратуры возникли не к содержанию книги и не к самому автору, а к иллюстрациям, выполненным художником из Петербурга Николаем Воронцовым. Что на них изображено — пока не ясно. Как непонятно, правда ли то, что вопрос в иллюстрациях и только. Тогда отчего столь бурная реакция на подобные новости? Все очень просто: слишком много в последнее время стало запретов на книги. Тут пропаганда одного, а тут другого — но что на деле? Вряд ли школьников вербуют в сомнительные тусовки и общества через книги. Пусть удавка галстуком работала, но только в связке с соцсетями. Помогают ли запреты?

Фото: Brandi Redd / Unsplash

На днях стало известно, что комитет Госдумы одобрил штрафы на 600 тысяч рублей за демонстрацию предметов литературы, кино и музыки с упоминанием наркотиков без содержания информации о наказании и вреде здоровью. И вроде бы правильно — уберечь от дряни, но в реальности как это будет работать? После публикации новости цены на книги условных Берроуза и Уэлша уже взлетели на сайтах вроде «Авито» — и что, там начнут отлавливать распространителей, их штрафовать и наказывать? Как будут вычислять нарушителей? Во-вторых, что делать собственно авторам, как показывать вред употребления наркотиков, не опасаясь нарваться на штрафы?

Подобные санкции — этосугубо канцелярский, бюрократический подход, превращающий борьбу за правильные вещи в кафкианский абсурд и хармсовскую насмешку над здравым смыслом.

Мы, похоже, слишком увлеклись борьбой со злом, скатившись на тактику запретов, которые толком никогда не работали. Зло так не побеждают — вся человеческая история есть тому подтверждением. Зло побеждают образованием и просвещением. В моем детстве никому в голову не приходило воспринимать «вредные советы» Остера всерьез, но после выросло поколение, которое, как любил повторять Задорнов, считало, что если дать человеку стулом по голове, то сломается стул. Виноваты ли исключительно представители этого поколения? И они тоже, но главная вина — на системе образования, превращенного в услугу без воспитания.

Фото: CDC / Unsplash

Формализм уничтожал и более простые вещи. Когда же он наступал на сферу творчества, искусства, то не только терпел поражение, но и становился предметом осмеяния и злословия. Вот этого бы, на самом деле, не хотелось. Как и не хотелось бы мнения, будто наркоманами становятся из-за чтения книг. Кстати, в свое время книги Баяна Ширянова, грязные и отвратительные, расписывающие в деталях жизнь наркоманов, окончательно и бесповоротно дали мне уверенность, что нет ничего омерзительнее наркотиков. И это очень тонкая грань — между прельщением и отвращением. Поэтому законы, штрафы в некоторых аспектах нужны, но гораздо важнее системное, внятное образование, дающее целостную картину мира. Сила юридического закона — это всегда неплохо, но подлинную безопасность дает закон моральный, тот, что внутри человека. И над ним необходимо работать в первую очередь.