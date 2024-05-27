Штрафы до 600 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в искусстве одобрили в Госдуме

Комитет Госдумы по государственному строительству порекомендовал принять поправки, подразумевающие штрафы до 600 тысяч рублей за распространение и демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках. Об этом сообщило РИА «Новости».

Правительство предложило пакет поправок в законопроекты об ответственности за пропаганду наркотиков, психотропных веществ и их аналогах еще в марте 2023 года. Коррективы предполагается внести ко второму чтению. Распространение или демонстрация произведений литературы и искусства с запрещенной информацией может обернуться для физических лиц штрафом на сумму до четырех тысяч рублей, для должностных — до 30 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица — штрафом на ту же сумму либо административным приостановлением работы на три месяца, для юридических лиц — штрафом в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Во всех случаях также предусматривается конфискация продукции. При этом классика литературы под ограничения не попадет — только новые произведения.

Повторная пропаганда наркотиков в интернете может грозить уже не только штрафом, но и обязательными или исправительными работами и временным лишением права занимать определенные должности.

В Госдуме также поддержали введение штрафов за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.