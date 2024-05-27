«Вредные советы» Григория Остера потребовали изъять из продажи и уничтожить

Прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала изъять из продажи и уничтожить книгу писателя Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщил журналист Антон Орехъ в своем Telegram-канале со ссылкой на материалы подписчиков.

Сборник детских стихов издательства АСТ обнаружили в одном из магазинов села Каратузское. Его руководство отказалось прокомментировать для Telegram-канала «Осторожно, новости» ситуацию и пообещало выяснить, как документ попал в Сеть.

Согласно опубликованному тексту, прокуратура выявила в произведении описания жестокости, физического и психологического насилия, а также антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. При этом книга была выпущена без возрастной маркировки, как это требует законодательство.

«Рассмотреть вопрос об изъятии с прилавка магазина <…> книги Г. Остера „Вредные советы“ издательства АСТ и ее уничтожения», — говорится в документе.

«Вредные советы» — сборник ироничных стихотворений Григория Остера, вышедший в 1992 году. В нем автор дает шуточные советы детям — шалить, драться, жадничать, обманывать и грубить. Книга показывает, как смешно, нелепо и глупо выглядят эгоизм и бескультурье.