«17 мгновений…» в десятый раз: как пройдет юбилейный кинофестиваль в Павловском Посаде

В Павловском Посаде с 22 по 26 апреля пройдет юбилейный X Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова. Каким будет его открытие и какую программу на этот раз приготовили организаторы, выяснил 360.ru.

Когда открытие фестиваля «17 мгновений…» Президентом кинофестиваля «17 мгновений…» стала актриса и продюсер Анна Тихонова, а пост программного директора занял Алексей Беззубиков. Открытие состоится 22 апреля в Доме культуры «Павлово-Покровский», где роль ведущих исполнят актеры Ирина Безрукова и Максим Керин. На торжественном концерте выступят певица и телеведущая Ирина Ортман, народный артист КЧР и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, заслуженный артист России Андрей Межулис (актер Театра имени Моссовета), а также православный хор инженерных войск ВС России «За веру и Отечество». В пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области отмечали, что в рамках фестиваля покажут множество фильмов и театральных постановок, предусмотрели и активности героико-патриотической тематики. По традиции в программу включили экскурсию в Дом-музей Вячеслава Тихонова, Музей истории русского платка и шали и Музей космонавта Валерия Быковского.

Кто вошел в жюри фестиваля «17 мгновений…» В конкурсной программе представят 10 игровых фильмов. Четыре из них — дебютные, пять — документальные. Председателем жюри станет народный артист России Александр Домогаров, в его состав также вошли: заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков — актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий и писатель;

актер, режиссер, педагог, драматург, худрук Московского армянского театра Слава Степанян;

народная артистка России и театральный педагог Елена Цыплакова;

театральный режиссер, французский и российский актер Пьер Бурель. В этом году в рамках мероприятия начнет работу молодежный кинокампус — киношкола для детей из Павловского Посада. Ребята заранее готовились: составляли сценарии на историко-патриотическую тему и тему защиты животных, а затем отправляли их организаторам. Жюри отобрало один из тридцати присланных материалов, по которому снимут фильм.

Программа фестиваля «17 мгновений…»: выставки и конкурсы В рамках фестиваля также пройдет мероприятие Российского военно-исторического общества. Посетителей познакомят с научным директором РВИО, историком, доктором наук, профессором Михаилом Мягковым и пригласят на творческий вечер «Мир Сент-Экзюпери», где покажут видео из архива семьи писателя. А лауреат Госпремии СССР, актриса Елена Борзова проведет для гостей мастер-классы по актерскому ремеслу. На «17 мгновениях…» также презентуют всероссийскую акцию «Белый Бим». Для гостей организуют выставку-пристройство бездомных животных от фонда «Дарящие надежду» и Ногинского муниципального приюта, покажут мастер-класс по обращению с ними и представят фотовыставку «Дарящие надежду». В пятый раз состоится конкурс актерской песни «Эх, яблочко!». В качестве жюри будет работать заслуженная артистка России, Грузии и Грузинской ССР Ия Нинидзе.

Каким будет закрытие фестиваля В заключительный день, 26 апреля, на территории Дома-музея Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде откроют Аллею звезд. Каждый год почетные гости и участники фестиваля оставляли на память отпечатки своих рук — в 2026-м их представят на аллее. Обсудить тему ИИ предложат на круглом столе на тему «Искусственный интеллект. Дипфейки. Где же грань разумного и дозволенного?». К дискуссии присоединятся представители культуры, маркетологи, журналисты и артисты. Помимо этого, в фестивальную программу включили ретроспективные показы художественных фильмов с Тихоновым и несколько внеконкурсных кинопоказов. Для жителей Павловского Посада и гостей фестиваля покажут спектакль-концерт «Помогите двум влюбленным». В нем примут участие студенты ГИТИСа. В постановке прозвучат произведения композиторов XX века, романсы, песни и опереточные дуэты. Торжественное закрытие и награждение победителей состоится 26 апреля в Доме культуры «Павлово-Покровский». Ведущими выступят актер, продюсер и телеведущий Александр Стриженов и президент Фонда Вячеслава Тихонова, актриса Анна Тихонова.