В Подмосковье прошел ежегодный фестиваль инноваций «Техноночь»

18 апреля в Технолицее им. В. И. Долгих в городском округе Истра состоялся ежегодный фестиваль инноваций «Техноночь». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Фестиваль привлек около 2500 посетителей и объединил 44 компании, среди которых были Технопарк ЦАГИ, горно-металлургическая компания «Норильский никель», «Билайн», РТУ МИРЭА, «Лаборатория Касперского», «Яндекс Образование», МГУ им. М. В. Ломоносова и другие крупные организации.

На мероприятии гости ознакомились с новейшими разработками в сферах робототехники, виртуальной реальности и информационных технологий. Участники мастер-классов изучали VR-технологии, ИИ-робототехнику, радиоэлектронику, конструктивную математику и картографические системы. Для юных посетителей были организованы квесты, эксперименты с эпоксидной смолой и создание мультфильмов.

Среди ярких моментов фестиваля — научное шоу и лотерея с розыгрышем 140 призов. Вечер завершился специальным показом фильма «(Не)искусственный интеллект» с участием режиссера Алексея Чадова.