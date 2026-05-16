Едва не погубил Буша, бесил либералов, потерял Трампа. Жизнь и шпионские амбиции Такера Карлсона

На заре карьеры Такер Карлсон едва не погубил Буша. Его интервью с Владимиром Путиным привело в ярость либералов по всему Западу, сама история Карлсона читается как захватывающий шпионский триллер — не зря ведь в юности американский правдоруб пытался попасть в ЦРУ. Кто на самом деле дергает за ниточки главного еретика американского телевидения и какие тайны скрыл человек, которого теперь не любит даже Трамп?

Родился в золотой рубашке Такеру Карлсону 16 мая исполнится 57 лет. Вырос он в очень богатой семье. Его мать вела свой род от потомственных землевладельцев. Отец Ричард Карлсон трудился послом США на Сейшельских островах, а потом возглавлял «Голос Америки»* — не самую скромную трибуну времен холодной войны. Материнской любви маленький Такер лишился рано. Мать покинула семью, когда мальчику едва исполнилось шесть. Она перебралась во Францию, с тех пор, как позднее вспоминал Карлсон, он «не считал ее частью своей жизни». Образование Карлсона было классическим для представителя «новой аристократии». Его отправили в школу Святого Георгия в Род-Айленде, в закрытый пансионат. Настоящим консерватором Карлсон проявлял себя еще в первом классе. Повлияла на это учительница, мисс Рэймонд. В своих мемуарах ведущий вспоминал ее как «живую пародию на либералов». «Мир так несправедлив! Вы этого еще не знаете. Но вы узнаете», — восклицала Рэймонд на уроках.

Он хотел быть шпионом После колледжа Карлсон решил продолжить семейную традицию служения государству в тени — в свое время его отец тоже работал на ЦРУ. Он подал заявление, надеясь стать частью «невидимой армии». Однако Лэнгли ответило холодным отказом. Причины этого фиаско до сих пор остаются предметом дискуссий. Сам Такер Карлсон позже иронизировал, что он «всегда имел проблемы с авторитетами и не любил, когда ему говорят, что делать». Карлсон обратился за советом к отцу. Тот дал ему циничный, но точный совет: «Иди в журналистику, туда берут кого угодно». Так и началась карьера одного из самых ярких публицистов современности. Карлсон переехал в Арканзас и стал писать для местной газеты. В ту пору он стремился выделиться на фоне «правых фанатиков». Его статьи начали появляться в престижных изданиях, и вскоре Карлсон стал восходящей звездой консервативной печати.

Скандальное интервью с Бушем: мат и смертная казнь В 1999 году молодой репортер Карлсон получил задание журнала Talk — побеседовать с губернатором Техаса Джорджем Бушем-младшим. Это была эпоха, когда Буш только готовился к штурму Белого дома, консервативные круги возлагали на него огромные надежды. Интервью Карлсона стало холодным душем для республиканского истеблишмента. Карлсон выступил как безжалостный портретист. Он запечатлел Буша как человека, который не стесняется ни грубых слов, ни резких высказываний. В беседе Буш пародировал приговоренную к казни в Техасе Карлу Фэй Такер. Перед смертью она слезно молила губернатора о пощаде. Карлсон процитировал, как Буш с насмешливой интонацией изображал ее просьбы: «Пожалуйста, не убивайте меня!». Публикация вызвала грандиозный скандал. Буш был в ярости, он обвинил Карлсона в том, что тот «неправильно его понял» и «исказил серьезность ситуации». Консультант демократов Роберт Шрум назвал статью одной из самых откровенных вещей, когда-либо написанных о Буше.

Как Такер Карлсон все потерял В 2000 году Карлсон стал соведущим шоу The Spin Room на CNN, которое быстро закрыли из-за низких рейтингов. Настоящий триумф и последующая катастрофа ждали его в программе Crossfire. Здесь он представал в образе интеллектуального забияки, который с едкой усмешкой громил оппонентов-либералов — пока не столкнулся с Джоном Стюартом, тяжеловесом американского стендапа. Стюарт проехался по Карлсону с неумолимостью бетономешалки. В прямом эфире комик высмеял ведущего так, что телеканалу CNN оказалось проще закрыть Crossfire навсегда, чем выпутываться из репутационных потерь. Такер Карлсон на время ушел в тень, работал на PBS и MSNBC, даже пытался участвовать в шоу «Танцы со звездами». Восстать из пепла ему удалось уже на Fox News. В ноябре 2016-го он занял прайм-тайм слот со своим Tucker Carlson Tonight. Первый же выпуск собрал 3,7 миллиона зрителей. С экрана лился поток тем, которые мейнстримные СМИ избегали: нелегальная миграция, «замещение белого населения», недоверие к COVID-вакцинам — американские консерваторы были в восторге. The New York Times в 2022 году назвала шоу «возможно, самым расистским успешным шоу в истории кабельного ТВ». Рейтинги взлетели до небес. К июлю 2020 года Tucker Carlson Tonight собирало у экранов по 4,3 миллиона зрителей. Карлсон стал «аудиторией одного человека» — самого Дональда Трампа, который звонил ведущему лично, чтобы обсудить эфир.

Изгнание из рая В апреле 2023 года Fox News внезапно объявил о прекращении сотрудничества с Такером Карлсоном. Для самого ведущего это стало шоком: он думал, что генеральный директор звонит ему, чтобы поздравить с шестилетней годовщиной шоу. Иначе телеканал поступить просто не мог. Fox News только что выплатил компании Dominion Voting Systems 787,5 миллиона долларов. Dominion производила оборудование для подсчета голосов на выборах президента США 2020 года, а Карлсон постоянно транслировал информацию о фальсификации этих выборов — на них проиграл Дональд Трамп. В ходе судебного разбирательства достоянием общественности стали частные сообщения Карлсона. В одном из них он признавался, что «страстно ненавидит» Трампа и считает его президентство «катастрофой», что в корне противоречило его экранному образу.

Два часа с Владимиром Путиным Лишившись эфира на Fox, Карлсон немедленно занялся строительством собственной медиаимперии. Его подкаст The Tucker Carlson Show по итогам 2024 года он стал самым популярным в чартах. К телеведущему по-прежнему прислушивались миллионы людей, в итоге встретиться с ним согласился и президент России Владимир Путин. Разговор длился два часа. Беседа началась с внушительной лекции по истории, Карлсон практически не перебивал и не оспаривал тезисы российского президента. Западные критики пришли в ярость. Им не понравилось, что журналист грамотно выполнил свою работу, дав высказаться герою программы. Либеральная пресса тут же окрестила Карлсона «агентом Кремля». Свою позицию Владимир Путин в интервью донес полностью. Западные зрители услышали и о денацификации, и о причинах начала СВО. Интервью только на Х посмотрели более 200 миллионов раз. «Американский народ заслуживает права знать правду о России», — констатировал телеведущий. Свой визит в Россию Карлсон превратил в культурный манифест. Он посетил Большой театр, восхищался московским метро и зашел в супермаркет «Ашан». Цены на продукты в России настолько шокировали американского миллионера, что он заявил: вид того, как люди могут позволить себе качественную еду без инфляционного кошмара, «поражает».

«На Украине нет демократии» Еще до интервью с российским президентом Карлсон неоднократно критиковал ситуацию на Украине. Ведущий громил администрацию Байдена за финансовую помощь Киеву и отмечал, что никакой демократии на Украине нет.

Нам говорят, что на Украине демократия, и поэтому мы ее поддерживаем. Проблема только в том, что это ложь. На Украине нет демократии. Это коррумпированная страна с одной политической партией. Там нет свободы слова, свободы СМИ и свободы собраний. Такер Карлсон

Уже в 2026 году Карлсон предоставил площадку для бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель. Среди прочего та рассказала, что украинский лидер был готов согласиться по вопросу Донбасса еще в 2022 году, но мирный процесс сорвали «внешние силы». Конец романа с Трампом К 2024 году Карлсон превратился в одного из главных сторонников Трампа. По крайней мере, в публичном поле. На конвенции республиканцев ведущий восхвалял Дональда Трампа как «чудесного человека», выжившего после покушения благодаря «божественному вмешательству».

Все изменилось в начале 2026 года. Точкой невозврата стала военная операция против Ирана. Когда 28 февраля 2026 года Трамп приказал нанести удары по иранским ядерным объектам совместно с Израилем, Карлсон назвал эти действия «абсолютно отвратительными и злыми». Ведущий обвинил президента в том, что тот стал «рабом» иностранных интересов и предал свое обещание не втягивать США в новые войны. Трамп не остался в долгу. В апреле 2026 года он разразился серией постов в Truth Social, назвав Карлсона «человеком с низким IQ», который «всегда был переоценен» и «потерял свой путь».

Ангелы, демоны, инопланетные гости В последние годы Такер Карлсон все чаще обращается к темам, граничащим с мистикой. В подкасте Джо Рогана в 2024 году он сделал сенсационное заявление о том, что теория эволюции Дарвина — это «неправда», поскольку нет никаких ископаемых доказательств превращения одноклеточных организмов в человека. Его взгляды на проблему НЛО также претерпели эволюцию. Карлсон больше не верит в «зеленых человечков» из космоса. Он утверждает, что НЛО — это аппараты, пилотируемые «духовными сущностями», которые всегда жили на Земле и скрываются под поверхностью океанов или в недрах гор. Ведущий убежден, что правительство США знает об этом «нечеловеческом разуме» уже десятилетия, но скрывает правду. В 2026 году он даже выразил опасение, что ЦРУ готовит против него уголовное дело по обвинению в работе на иностранное государство из-за его переписок с иранцами перед началом конфликта. * признан в России иноагентом.