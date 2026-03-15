Такер Карлсон пожаловался на проверку ЦРУ за его материалы об Иране

Сотрудники ЦРУ начали проверку материалов американского журналиста Такера Карлсона с комментариями жителей Ирана, которые он взял до начала боевых действий. Об этом репортер сообщил на своем YouTube-канале .

Он пояснил, что получил информацию о планах спецслужбы обратиться в Министерство юстиции для возбуждения уголовного дела за совершенное преступление.

«Какого именно преступления? Ну, например, того, что я общался с людьми в Иране до начала войны», — заявил Карлсон.

Журналист не исключил, что спецслужбы посчитали, будто его работа нарушила закон о регистрации иностранных агентов. При этом он никогда не действовал против интересов США и не брал деньги из зарубежных источников.

Карлсон допустил, что спецслужбы поставили перед собой цель его запугать и дискредитировать в глазах читателей и зрителей. По его словам, это не первая попытка давления, с которой столкнулся журналист. До этого он получал завуалированные угрозы, когда договаривался об интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Такер Карлсон взял интервью у российского лидера в феврале 2024 года. После публикации двухчасовой беседы бывший ведущий Fox News столкнулся с серией угроз в свой адрес со стороны высокопоставленных чиновников США.