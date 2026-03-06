Трамп изгнал Такера Карлсона из рядов MAGA за одно высказывание

Трамп заявил, что Такер Карлсон сбился с пути и перестал быть сторонником MAGA

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Такер Карлсон перестал быть сторонником движения Make America Great Again (MAGA; «Сделаем Америку снова великой»). Об этом он сообщил в беседе с телеканалом ABC News .

«Такер сбился с пути. Я знал это давно, и он не сторонник MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это Америка прежде всего, а Такер не является ни одним из этих принципов», — сказал президент.

Ранее журналист выступил против решения главы Белого дома о совместной с Израилем военной операции против Ирана. Он назвал это действие «абсолютно отвратительным и злодейским».

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предупредил, что нападение США и Израиля на Иран может перерасти в третью мировую войну. Особенно, если первоначальная атака не приведет к свержению иранского правительства.