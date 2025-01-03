Застрявший Дед Мороз и поножовщина. Медики рассказали о курьезных вызовах в Новый год

Встречающие Новый год на вызовах работники скорой помощи часто сталкиваются с нелепыми, смешными и даже страшными ситуациями. Фельдшеры из разных регионов России рассказали о самых запоминающихся вызовах в праздничную ночь

Застрявшие в лифте волшебники По словам фельдшера Михаила из Белгородской области, больше всего ему запомнились два случая — с застрявшими в лифте Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с любопытным мужчиной, запускавшим фейерверки во дворе жилого дома. О них он рассказал RT. Зимние волшебники не успели доехать до нужного этажа, чтобы поздравить ребенка с праздником. Люди им хотели помочь, но сумели дверь только приоткрыть.

Начали им туда носить поесть, выпить, пока они ждали лифтеров. Ну и Дед Мороз выпил «до смерти», как по-русски это называется». Михаил фельдшер скорой помощи

Вскрывшие лифт сотрудники МЧС и вызвали медиков для перебравшего волшебника, который не подавал признаков жизни. При этом со Снегурочкой все было хорошо.

Фото: РИА «Новости»

Второй запомнившийся ему случай связан с любознательным мужчиной, который при запуске римской свечи наклонился, чтобы посмотреть, как из нее «вылетают шары». Ему прилетело в лоб. По словам очевидцев, от полученного удара мужчина «даже кувыркнулся назад». Медики привели его в сознание, оказав помощь, а потом доставили в больницу. Все в итоге закончилось хорошо. Роды на новогодней вечеринке Фельдшеру Валентине из Кемеровской области пришлось принимать роды на новогодней вечеринке, проходящей в частном секторе Новокузнецка. По ее словам, во время вызова одна из женщин заявила, что она беременная и ей нужна помощь. Медик осмотрела ее и еще несколько человек, которые к ней подошли, а потом бригада уехала на другие вызовы.

Фото: Freepik

В ту же ночь поступил второй вызов по этому же адресу. Сначала она решила, что он может быть ложным.

И вот приезжаем туда снова в три часа ночи — а там женщина рожает. Причем не та, что в первый раз назвалась беременной, а уже другая! Валентина фельдшер скорой помощи

По ее словам, роды прошли успешно. Потом женщину доставили в больницу.

Чудесное спасение Дежурившей в новогоднюю ночь фельдшеру СМП Юлии из Петропавловска-Камчатского с напарницей пришлось разбираться с последствиями поножовщины, возникшей из-за того, что двое мужчин «не поделили даму».

В новогоднюю ночь в гости к женщине пришел друг, позже домой вернулся сожитель. Дело закончилось поножовщиной. Женщине порезали грудь — рана не опасная, а вот другу пришлось хуже». Юлия фельдшер скорой помощи

По ее словам, подружка пострадавшей вызвала скорую помощь только для нее.

Прибывшая на место фельдшер увидела лежавшего на полу мужчину, которого все приняли за пьяного и просто перешагивали через него. Только она заметила у него небольшую колотую рану сбоку на животе, которая ее насторожила.

Фото: РИА «Новости»

«Напряжение живота ощущается», — вспомнила она, добавив, что такие симптомы указывали на ситуацию, угрожающую жизни. В результате раненую женщину отправили с фельдшером-одиночкой в больницу, чтобы зашить ранку, а они с напарницей сами понесли пострадавшего мужчину в карету СМП. Полиция искала нападавшего. Мужчине повезло, что его просто чудом успели доставить в больницу и он выжил. Ранее в России перешли на новые правила лечения пациентов.