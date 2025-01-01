Российские врачи перешли на специальные инструкции для лечения россиян
Россия перешла на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
В России завершили начавшийся в 2018 году переход на оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. Врачи начнут лечить пациентов по специальным инструкциям, основанным на современных исследованиях. Как напомнил News.ru, переход на новые правила лечения внесли в закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Все инструкции по лечению пациентов разработали опытные врачи, основываясь на практическом опыте и новых достижениях современной медицины. При этом медикам разрешили отступать от действующих норм в особых случаях, когда пациенту требуется нестандартная помощь.
Как отметил RT, всего в реестр включили 560 клинических рекомендаций, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение» заявил, что необходимо повысить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет в ближайшее время, чтобы потом выйти на плановый уровень «80 плюс». Глава государства подчеркнул, что обеспечение качественной медициной для увеличения продолжительности жизни стало одной из главных целей для правительства.