Российские врачи перешли на специальные инструкции для лечения россиян

В России завершили начавшийся в 2018 году переход на оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. Врачи начнут лечить пациентов по специальным инструкциям, основанным на современных исследованиях. Как напомнил News.ru , переход на новые правила лечения внесли в закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Все инструкции по лечению пациентов разработали опытные врачи, основываясь на практическом опыте и новых достижениях современной медицины. При этом медикам разрешили отступать от действующих норм в особых случаях, когда пациенту требуется нестандартная помощь.

Как отметил RT, всего в реестр включили 560 клинических рекомендаций, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение» заявил, что необходимо повысить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет в ближайшее время, чтобы потом выйти на плановый уровень «80 плюс». Глава государства подчеркнул, что обеспечение качественной медициной для увеличения продолжительности жизни стало одной из главных целей для правительства.