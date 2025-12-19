«Запад потеряет свой свет». Что предсказал Нострадамус России и миру на 2026 год
Французский предсказатель Нострадамус, известный своими мрачными пророчествами, написал немало катренов, посвященных различным событиям разных эпох. Некоторые из них могут указывать на события 2026 года. Что прорицатель предрек России и США, какая судьба ждет Украину и мир в целом?
Что говорил Нострадамус о США
Предсказатель в одном из своих пророчеств упомянул битву орла с другими птицами. На ум сразу приходит флаг США, на котором он изображен.
«Орел, находящийся на знаменах, с другими птицами в бою сойдется», — написал Нострадамус.
Сейчас осложнились отношения между Америкой и Венесуэлой. Президент США Дональд Трамп объявил руководство республики террористической организацией, ввел тотальную морскую блокаду и поднял в воздух в Карибском регионе американские истребители.
Хотя на гербе Венесуэлы нет птицы, стоит вспомнить, что президент Николас Мадуро уже обратился к Колумбии, чей символ кетцаль, за помощью. Еще одна страна, с которой у США может возникнуть вооруженный конфликт, — Мексика, на гербе которой изображен беркут.
Почему этим странам грозит война? Трамп свое недовольство объясняет борьбой с наркотрафиком: в Колумбии — кокаиновые фабрики, в Мексике — наркокартели, в Венесуэле тоже наркотранзит.
Стоит вспомнить и про сообщение журналиста Такера Карлсона, заявившего, что глава Белого дома планировал объявить о неизбежности войны с Венесуэлой. Трамп в обращении к нации об этом не сказал, но этого, по сути, и не требуется. Ситуация и так накалилась до предела.
«Великий рой пчел взлетит ввысь»
В британской прессе 26-й катрен IV центурии Нострадамуса связали с российским лидером Владимиром Путиным и Трампом, которые вместе будут противостоять врагам.
Великий рой пчел взлетит ввысь, никто не узнает, откуда они взялись. Страж сидит ночью в засаде под виноградными лозами.
Нострадамус
Здесь пчелы не насекомые, а символ власти, победы в политических сделках или международных конфликтах.
По одной из трактовок, речь идет о неожиданном союзе мировых лидеров, которых объединит общая задача. Это могут быть как переговоры по урегулированию конфликта на Украине, так и мирная инициатива Трампа на Ближнем Востоке по Газе.
Столкновение Запада и Востока
Четверостишия Нострадамуса под номером 26, как считают авторы Daily Mail, относятся к 2026 году. Речь может идти о глобальной войне.
«Семь месяцев великой войны, люди гибнут от зла. Руан, Эвре, король не потерпит поражения», — гласит один из катренов.
В другом говорится, что «из-за милости, которую окажет город, Тичино будет переполнен кровью». Тичино является южным кантоном Швейцарии — нейтральной страны. Она может быть вовлечена в конфликт только в одном случае — он охватит всю Европу.
«Когда Марс будет править среди звезд, святилище обагрится человеческой кровью. С восточной стороны поднимутся три пожара, а запад погрузится в безмолвие и потеряет свой свет», — еще один катрен предрекал миру новые потрясения.
Имеются разные варианты интерпретации этих четверостиший: начиная от экономической конкуренции, в которой Европа проиграет гонку в сфере ИИ Китаю и Японии, и заканчивая противостоянием украинского лидера Владимира Зеленского и Трампа.
Но есть и другие катрены, наводящие на мысли о нынешних антироссийских планах НАТО и дележке в ЕС российских активов.
Ужасная война готовится на Западе. Слабые галеры объединят свои усилия. Под слабым натиском врага задрожит Братислава.
Нострадамус
Переживать, правда, не стоит. Нострадамус предрек, что Запад постигнет неудача, а Восток будет доминировать на мировой арене.
Коварство под цветами Венеции, или катрены об Украине
Исследователи полагают, что один из катренов Нострадамуса можно отнести к украинскому конфликту.
«После передышки новые одежды замышляют — коварство и обман. Первым умрет тот, кто это докажет. Под цветами Венеции таится коварство», — писал он.
На гербе Венеции изображен желтый лев на голубом фоне, а что касается коварства, то речь может идти о рождественском перемирии, так необходимом Зеленскому, чтобы набраться сил.
Закончится все для него может, правда, не очень. Другой катрен гласит о смещении монарха, попавшего в опасное положение, а также, что «закрытые в клетке увидятся с глазу на глаз». Возможно, Зеленского ждет суд или референдум и выборы, если ему повезет.
Появление нового лидера
Нострадамус предрек появление нового мирового лидера, но кто он пока неизвестно.
«Внезапная смерть первого лица вызовет изменения и поставит нового на царство. Рано, но с опозданием поднимется он высоко таким молодым. Его будут бояться на море и на суше», — писал он.
В другом катрене говорится, что однажды две великие державы сойдутся, их власть увеличатся, а «новая земля будет на вершине могущества».
Стоит надеяться, что Нострадамус предрекал изменение мирового порядка и появление более гуманистических ценностей.