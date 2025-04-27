Сегодня 01:44 Вышли замуж за чудовищ. Жены маньяков, которые ничего не подозревали 0 0 0 Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Интересное

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Сложно поверить, что жены известных серийных убийц не подозревали, чем занимались их благоверные. Они закрывали глаза на измены и импотенцию, продолжая жить с «примерными семьянинами», а о преступлениях узнавали, когда было уже слишком поздно. 360.ru вспомнил, что рассказывали возлюбленные Андрея Чикатило, Анатолия Сливко, ангарского и битцевского маньяков.

Жена ангарского маньяка Михаил Попков орудовал в Иркутской области почти 20 лет, с 1992 по 2010 год, и лишь в январе 2015-го ему вынесли первый приговор. Все это время близкие не подозревали, что живут рядом с четвертым в мире и первым в России одиночным серийным убийцей. В 1986 году Попков женился на Елене. Окружающим казалось, что девушке очень повезло, ведь ее супруг — работящий, верный, непьющий. Мужчина работал в полиции, обожал дочь и выполнял все дела по дому.

Я всегда думала, у меня идеальный муж. Все свободное время он проводил со мной и дочерью. Любил готовить, спиртное почти не употреблял, только в небольших количествах, постоянно занимался спортом. Мы часто вместе ездили кататься на лыжах и велосипедах. Елена Попкова Жена ангарского маньяка

Единственное, что смущало супругу, — он никогда не дарил подарки. Но это казалось мелочью. Попков настолько любил ее, что даже простил измену. Именно этот случай, по мнению следователя, стал катализатором его преступлений. В марте 1992 года во время суточного дежурства мужчина забежал домой перекусить и встретил пятилетнюю дочь на улице. Оказалось, к матери пришел мужчина. Попков ворвался в квартиру, встретил пьяную жену, а в мусорном ведре нашел контрацептив.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«Я даже хотел ее задушить. Она начала говорить о дочери… И я не смог», — рассказал он на допросе.

Попков и сам не хранил верность. Пока жена работала, подвозил женщин на машине: одних убивал, с другими крутил романы. С одной любовницей он встречался особенно долго. Они познакомились в 1996 году, когда девушке было 20 лет. В Ангарске она работала продавцом на оптовом рынке и снимала квартиру, где и проходили встречи. «О себе он почти ничего не говорил, только о том, что работает в милиции, женат, имеет дочь. Ко мне относился уважительно. Агрессии с его стороны никогда не было. Ни разу не повел себя таким образом, чтобы у меня возникло беспокойство за жизнь», — рассказала она.

Отношения сошли на нет, пара рассталась. Любовница сохранила о Попкове только хорошие воспоминания. Жена не подозревала ни о существовании соперниц, ни о преступлениях. Она рассказала в программе «Пусть говорят», как ездила на свидания в СИЗО.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«Мой муж — любящий, заботливый. Я не верю, что он совершил все эти преступления. Никогда ничего подозрительного в его поведении не замечала», — сказала она. Брак Попковых длился 30 лет. После вынесения первого приговора, за убийство 22 человек, она вместе с дочерью спешно продала недвижимость и уехала из Ангарска. Феодосия Чикатило Ростовский маньяк Андрей Чикатило убил более 60 человек, в том числе детей, с 1978 по 1990 год. Все это время с ним была жена, которая, как водится, ни о чем не подозревала. Татьяна Чикатило познакомила брата со своей подругой Феодосией Одначевой в 1962 году. Андрей ласково называл возлюбленную Фенечкой и не настаивал на интиме до брака. Через год пара сыграла свадьбу, и женщина узнала о его проблемах с потенцией. Несмотря на это, у четы появились дети. Первый погиб в младенчестве, в 1965-м родилась дочь, через четыре года — сын. В последующем жена сделала несколько абортов из-за финансовых проблем.

Фото: РИА «Новости»

Чикатило часто менял работу. Половая слабость не помешала ему за домогательства лишиться должности в школе-интернате Новошахтинска, потом в ПТУ. Жену он убедил, что не виноват — подсидели коллеги. Затем мужчина устроился снабженцем и стал часто уезжать в командировки. Феодосию все устраивало, ведь в целом семейная жизнь шла неплохо: супруг не пил, не курил, копил на «Москвич». С начала 1980-х годов проблемы с потенцией обострились, и муж почти перестал исполнять супружеский долг. Узнав о том, что в командировке на Украину он приставал к собственному внуку-подростку, она решила, что муж — извращенец, и потребовала лечиться, но не бросила его. Следователь Амурхан Яндиев рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что после этого случая в семье началось домашнее насилие.

Он безумно боялся собственную жену. Феня — так ласково называл ее Чикатило — гоняла его скалкой. Амурхан Яндиев Следователь

Когда маньяка арестовали, жена не поверила в его вину. Для того чтобы убедить ее, следователь включил кассету с записью следственных действий — Чикатило показывал место захоронения последней жертвы. Женщина все осознала и согласилась на последнее свидание с мужем.

Фото: РИА «Новости»

«Чикатило уткнулся носом в шею жены и оправдывался: „Фенечка, ты же столько раз говорила, что мне лечиться надо. Надо было тебя послушать“. А она так сурово на него смотрела, руки по швам… Не обняла. Не прикоснулась. Ничего не сказала», — рассказал правоохранитель. Милиция боялась, что семьи погибших устроят самосуд, поэтому посоветовали родственникам Чикатило сменить фамилию и переехать. Так они и поступили. Феодосия больше не приходила к супругу. В чем жена Анатолия Сливко винила себя Людмила Сливко прожила с мужем 17 лет и родила двух сыновей. Они познакомились на химическом заводе и быстро поженились. На свиданиях жених ни разу не пытался обнять или поцеловать невесту. Людмила увидела в этом проявление порядочности. Однако первая брачная ночь все расставила по своим местам: Сливко имел проблемы с влечением.

Фото: Irena Niko/Russian Look / www.globallookpress.com

«Сначала я относила эту слабость на свой счет. Обвиняла себя и сильно переживала. Я считаю, что муж был по отношению ко мне жесток. Дома никогда ни в чем не помогал», — рассказала Людмила. В последующем он обращался к врачу, но не получал лечения, только совет больше отдыхать. После рождения младшего ребенка супруги разъехались по разным комнатам. К сыновьям Сливко относился хорошо, хотя и не занимался с ними. Расследуя убийство семи мальчиков, следователи вышли на мужчину и задержали. После первого допроса мужа Людмила вместе с сыновьями уехала из Невинномысска. Правоохранители сами посадили ее на поезд, опасаясь расправы. Из СИЗО «вожатый-потрошитель» написал жене прощальное письмо, в котором принес извинения и попросил следить за сыновьями, ведь его «психическая патология» проявилась в детстве. Молодая невеста битцевского маньяка Осужденный пожизненно битцевский маньяк Александр Пичушкин нашел любовь за решеткой, будучи в колонии «Полярная сова». В интервью mk.ru Наталья рассказала, как в 2009 году увидела преступника по телевизору и написала письмо. Через три года она поняла, что влюблена.

Меня с детства интересовала тема маньяков, я читала книги про таких людей. Когда училась в пятом классе, мои сверстницы еще в куклы играли, а я уже знала наизусть биографию Чикатило. В старших классах я начала вести переписку с так называемыми одноразовыми убийцами, с теми, кто убил один раз. Наталья Невеста битцевского маньяка

Ради убийцы 49 человек она развелась, бросила пить и перестала общаться с родственниками. Некоторое время Наталья общалась с матерью Пичушкина. Та старалась забыть о существовании сына-маньяка, а его роман считала блефом. Однако из-за внимания журналистов порвала с девушкой все связи. Пичушкин переписывался с 80 женщинами, но именно Наталье сделал предложение. После того как она рассказала об этом по телевидению, роман прекратился — маньяк перестал получать письма от возлюбленной. Она же обвинила во всем его родственников и администрацию колонии, которые якобы не давали им встречаться.