Ангарского маньяка обвинили в новом убийстве 14-летней давности

Михаилу Попкову, более известному как ангарский маньяк, предъявили новое обвинение в убийстве, совершенном почти 14 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В городе Ангарске Иркутской области проведены следственные действия по уголовному делу в отношении Михаила Попкова. <…> В настоящее время следователи осуществляют сбор доказательств, на основании которых уголовное дело будет передано в суд», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, убийство ангарский маньяк совершил в мае 2011 года в парке рядом с ДК «Современник». Попков встретил незнакомую женщину, между ними завязалась ссора. Он зарубил жертву туристическим топором и сжег тело.

Ангарский маньяк сам признался в содеянном в апреле 2025 года. По данным РЕН ТВ, его жертвой стала школьная уборщица.

Михаила Попкова приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве 22 женщин. Когда мужчине вынесли приговор, он признался, что убил еще 59 человек.