«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слово «травильный»

Таинственная УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 99683 ТРАВИЛЬНЫЙ 6790 6710», — прозвучало во время трансляции.

«Жужжалка» передала сообщение в 11:04. За день до этого радиостанция проявила невероятную активность. В эфире 11 февраля было 24 загадочных шифра: «акрокрен», «рыболовный», «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «укосопаб», «СССР», «голубей», «кобочелн», «арыкочаек», «коломенка», «ласка», «комориал», «зуекокриз», «плексиглас», «залпофирн пользование», «трутошут панкозвук», «авиационный», «блуд», «Кавказ прыщавый» и «займозаем».

Ровно два года назад — 12 февраля 2024 года — УВБ-76 установила рекорд, выдав 25 сообщений за сутки. Активность вчерашнего дня была близка к этим показателям.

Что означают передачи, официально неизвестно. Энтузиасты строят версии — от учений связистов до арт-проекта. Принадлежность радиостанции никогда не раскрывали.