Сегодня 16:58 Русский Хеллоуин. Как отмечают Велесову ночь Велесову ночь отметят в ночь на 1 ноября 0 0 0 Фото: Sašo Tušar / Unsplash Интересное

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Все слышали о праздновании Хеллоуина на Западе, однако немногие знают, что у славян есть собственный аналог — Велесова ночь. Чему посвящено это событие, как его отмечать, какие есть традиции и приметы — в материале 360.ru.

Когда Велесова ночь в 2024 году «Славянский Хеллоуин» отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Природа засыпает, земля отправляется на покой, в котором будет пребывать до весны. Все работы в доме и на поле к этому времени старались завершить. Бог Велес: кто он в славянской мифологии Праздник посвящен богу Велесу, что понятно из названия. Это один и трех главных славянских богов наряду с Чернобогом и Белобогом. Его считали богом мудрости, благосостояния и чародейства. По преданию, Велес появился для уравновешивания темных сил Чернобога и светлых сил Белобога. Для этого он путешествовал по трем мирам: Яви — земному, Нави — загробному, Прави — миру светлых богов и закона.

Фото: Фигура языческого божества Велеса из снега в Первомайском сквере Новосибирска, созданная на XVII Сибирском фестивале снежной скульптуры / РИА «Новости»

Люди часто обращались к Велесу как к защитнику домашнего скота, всех птиц и животных. Кроме того, он покровительствовал твердым в своих убеждениях людям, с богатой фантазией и нестандартным мышлением.

Велесова ночь: что это за праздник и в чем его суть По легенде, в Велесову ночь Чернобог забирает у Белобога колесо года. Таким образом, темные силы на полгода побеждают светлые силы, в мир приходят темнота и холод, то есть зима. Весной светлые божества снова одержат верх, ведь Белобог повернет колесо года к свету и солнцу. Велесова ночь и Хеллоуин: сходства и различия Хотя Велесова ночь считается праздником, радости в нем мало. Наши предки старались не выходить в эту ночь на улицу, поскольку верили, что миром начинал править темный бог, а в мир земной — Яви — приходили существа из мира мертвых Нави.

Интересно По этой причине завести новое знакомство в это время считалось плохой приметой. Встреча с путником тоже воспринималась как нехороший знак. Люди верили, что с новым человеком в жизнь придут несчастья. По этой причине завести новое знакомство в это время считалось плохой приметой. Встреча с путником тоже воспринималась как нехороший знак. Люди верили, что с новым человеком в жизнь придут несчастья.

Заграничный Хеллоуин — это ночь накануне Дня всех святых. Его принято отмечать красочным маскарадом, наряжаться в мистических существ. Праздник посвящен почитанию умерших душ. В этом они похожи с Велесовой ночью.

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency / Global Look Press

Однако славяне старались не выходить на улицу ночью, собирались за столом дома, чтобы вспомнить всех покойных родственников. Считалось, что вместе с темными силами они приходят навестить живых из мира Нави. Хеллоуин символизирует объединение христианского и древнекельтского праздников. Велесова ночь — это про переход власти от светлых сил к темным.

Фото: Jens Büttner/dpa / Global Look Press

Обряды и гадания в Велесову ночь Так как Велесова ночь — время мистических сил, это отличное время для гаданий и обрядов. Можно провести обряд на исполнение желания, написав его на бумагу, которую затем необходимо поджечь от свечи.

Также славяне заговаривали монетами достаток и сытость в доме. При этом нужно обратиться к богам.

Мужчины утром перед праздником ходили на рыбалку и обращались к божествам, чтобы они даровали хороший улов. Если первым попадался ерш, то, следовательно, боги отказали в нем.

Гадание на верность совершают следующим образом: нужно продеть в обручальное кольцо супруга или супруги красную шерстяную нить. Если оно закачалось, значит брак находится под угрозой.

Фото: РИА «Новости»

Можно посмотреть на горящую свечу. В пламени необходимо разглядеть предметы, события и людей, которые смогут указать на будущее.

На желание есть гадание с яблоком. Для этого в Велесову ночь следует загадать желание, а перед сном положить под подушку яблоко. Утром его нужно очистить и съесть.

Чтобы погадать на длину жизни, рекомендуют очистить яблоко единой «кожурой»: чем она длиннее, тем дольше человек проживет.

Что запрещено в Велесову ночь В Велесову ночь нельзя: Выходить из дома;

Принимать незнакомцев;

Не спать всю ночь;

Давать в долг;

Знакомиться или принимать в гости незнакомцев;

Гасить свечи в доме/гасить свет;

Ругаться.

Фото: Sebastian Kahnert/dpa / Global Look Press

Как привлечь удачу в Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября 2024 Чтобы привлечь удачу и счастье в дом, в Велесову ночь советуют: Убраться дома;

Защититься от злых духов: на порог дома и в оконные проемы следует положить веточки деревьев и гвозди, всю ночь жечь свечи;

Вспомнить умерших родственников: зажечь свечи, накрыть стол, собраться за ним всей семьей и тихо поговорить о покойниках. Важно делать это без ругани и сплетен;

Попросить у умерших родственников помощи в трудных ситуациях перед сном. Лечь в эту ночь нужно как можно раньше.

Еще можно задобрить домового, оставив ему где-нибудь в доме угощение.