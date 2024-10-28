Русский Хеллоуин. Как отмечают Велесову ночь
Велесову ночь отметят в ночь на 1 ноября
Все слышали о праздновании Хеллоуина на Западе, однако немногие знают, что у славян есть собственный аналог — Велесова ночь. Чему посвящено это событие, как его отмечать, какие есть традиции и приметы — в материале 360.ru.
Когда Велесова ночь в 2024 году
«Славянский Хеллоуин» отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Природа засыпает, земля отправляется на покой, в котором будет пребывать до весны. Все работы в доме и на поле к этому времени старались завершить.
Бог Велес: кто он в славянской мифологии
Праздник посвящен богу Велесу, что понятно из названия. Это один и трех главных славянских богов наряду с Чернобогом и Белобогом.
Его считали богом мудрости, благосостояния и чародейства. По преданию, Велес появился для уравновешивания темных сил Чернобога и светлых сил Белобога. Для этого он путешествовал по трем мирам: Яви — земному, Нави — загробному, Прави — миру светлых богов и закона.
Люди часто обращались к Велесу как к защитнику домашнего скота, всех птиц и животных. Кроме того, он покровительствовал твердым в своих убеждениях людям, с богатой фантазией и нестандартным мышлением.
Велесова ночь: что это за праздник и в чем его суть
По легенде, в Велесову ночь Чернобог забирает у Белобога колесо года. Таким образом, темные силы на полгода побеждают светлые силы, в мир приходят темнота и холод, то есть зима.
Весной светлые божества снова одержат верх, ведь Белобог повернет колесо года к свету и солнцу.
Велесова ночь и Хеллоуин: сходства и различия
Хотя Велесова ночь считается праздником, радости в нем мало. Наши предки старались не выходить в эту ночь на улицу, поскольку верили, что миром начинал править темный бог, а в мир земной — Яви — приходили существа из мира мертвых Нави.
Интересно
Заграничный Хеллоуин — это ночь накануне Дня всех святых. Его принято отмечать красочным маскарадом, наряжаться в мистических существ.
Праздник посвящен почитанию умерших душ. В этом они похожи с Велесовой ночью.
Однако славяне старались не выходить на улицу ночью, собирались за столом дома, чтобы вспомнить всех покойных родственников. Считалось, что вместе с темными силами они приходят навестить живых из мира Нави.
Хеллоуин символизирует объединение христианского и древнекельтского праздников. Велесова ночь — это про переход власти от светлых сил к темным.
Обряды и гадания в Велесову ночь
Так как Велесова ночь — время мистических сил, это отличное время для гаданий и обрядов.
- Можно провести обряд на исполнение желания, написав его на бумагу, которую затем необходимо поджечь от свечи.
- Также славяне заговаривали монетами достаток и сытость в доме. При этом нужно обратиться к богам.
- Мужчины утром перед праздником ходили на рыбалку и обращались к божествам, чтобы они даровали хороший улов. Если первым попадался ерш, то, следовательно, боги отказали в нем.
- Гадание на верность совершают следующим образом: нужно продеть в обручальное кольцо супруга или супруги красную шерстяную нить. Если оно закачалось, значит брак находится под угрозой.
- Можно посмотреть на горящую свечу. В пламени необходимо разглядеть предметы, события и людей, которые смогут указать на будущее.
- На желание есть гадание с яблоком. Для этого в Велесову ночь следует загадать желание, а перед сном положить под подушку яблоко. Утром его нужно очистить и съесть.
- Чтобы погадать на длину жизни, рекомендуют очистить яблоко единой «кожурой»: чем она длиннее, тем дольше человек проживет.
Что запрещено в Велесову ночь
В Велесову ночь нельзя:
- Выходить из дома;
- Принимать незнакомцев;
- Не спать всю ночь;
- Давать в долг;
- Знакомиться или принимать в гости незнакомцев;
- Гасить свечи в доме/гасить свет;
- Ругаться.
Как привлечь удачу в Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября 2024
Чтобы привлечь удачу и счастье в дом, в Велесову ночь советуют:
- Убраться дома;
- Защититься от злых духов: на порог дома и в оконные проемы следует положить веточки деревьев и гвозди, всю ночь жечь свечи;
- Вспомнить умерших родственников: зажечь свечи, накрыть стол, собраться за ним всей семьей и тихо поговорить о покойниках. Важно делать это без ругани и сплетен;
- Попросить у умерших родственников помощи в трудных ситуациях перед сном. Лечь в эту ночь нужно как можно раньше.
- Еще можно задобрить домового, оставив ему где-нибудь в доме угощение.