Русский Хеллоуин. Как отмечают Велесову ночь

Велесову ночь отметят в ночь на 1 ноября

Sašo Tušar
Фото: Sašo Tušar/Unsplash

Все слышали о праздновании Хеллоуина на Западе, однако немногие знают, что у славян есть собственный аналог — Велесова ночь. Чему посвящено это событие, как его отмечать, какие есть традиции и приметы — в материале 360.ru.

Когда Велесова ночь в 2024 году

«Славянский Хеллоуин» отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Природа засыпает, земля отправляется на покой, в котором будет пребывать до весны. Все работы в доме и на поле к этому времени старались завершить.

Бог Велес: кто он в славянской мифологии

Праздник посвящен богу Велесу, что понятно из названия. Это один и трех главных славянских богов наряду с Чернобогом и Белобогом.

Его считали богом мудрости, благосостояния и чародейства. По преданию, Велес появился для уравновешивания темных сил Чернобога и светлых сил Белобога. Для этого он путешествовал по трем мирам: Яви — земному, Нави — загробному, Прави — миру светлых богов и закона.

Фигура языческого божества Велеса из снега в Первомайском сквере Новосибирска, созданная на XVII Сибирском фестивале снежной скульптуры
Фото: Фигура языческого божества Велеса из снега в Первомайском сквере Новосибирска, созданная на XVII Сибирском фестивале снежной скульптуры/РИА «Новости»

Люди часто обращались к Велесу как к защитнику домашнего скота, всех птиц и животных. Кроме того, он покровительствовал твердым в своих убеждениях людям, с богатой фантазией и нестандартным мышлением.

Велесова ночь: что это за праздник и в чем его суть

По легенде, в Велесову ночь Чернобог забирает у Белобога колесо года. Таким образом, темные силы на полгода побеждают светлые силы, в мир приходят темнота и холод, то есть зима.

Весной светлые божества снова одержат верх, ведь Белобог повернет колесо года к свету и солнцу.

Велесова ночь и Хеллоуин: сходства и различия

Хотя Велесова ночь считается праздником, радости в нем мало. Наши предки старались не выходить в эту ночь на улицу, поскольку верили, что миром начинал править темный бог, а в мир земной — Яви — приходили существа из мира мертвых Нави.

Интересно

По этой причине завести новое знакомство в это время считалось плохой приметой. Встреча с путником тоже воспринималась как нехороший знак. Люди верили, что с новым человеком в жизнь придут несчастья.

Заграничный Хеллоуин — это ночь накануне Дня всех святых. Его принято отмечать красочным маскарадом, наряжаться в мистических существ.

Праздник посвящен почитанию умерших душ. В этом они похожи с Велесовой ночью.

Darryl Dyck/Keystone Press Agency
Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако славяне старались не выходить на улицу ночью, собирались за столом дома, чтобы вспомнить всех покойных родственников. Считалось, что вместе с темными силами они приходят навестить живых из мира Нави.

Хеллоуин символизирует объединение христианского и древнекельтского праздников. Велесова ночь — это про переход власти от светлых сил к темным.

Jens Büttner/dpa
Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Обряды и гадания в Велесову ночь

Так как Велесова ночь — время мистических сил, это отличное время для гаданий и обрядов.

Фото: РИА «Новости»

Что запрещено в Велесову ночь

В Велесову ночь нельзя:

Sebastian Kahnert/dpa
Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Как привлечь удачу в Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября 2024

Чтобы привлечь удачу и счастье в дом, в Велесову ночь советуют:

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