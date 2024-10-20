Сегодня 13:23 Сладость или гадость? История Хеллоуина и как его празднуют В ночь на 1 ноября мир отпразднует старинный кельтский праздник Хеллоуин 0 0 0 Фото: Global Look Press Интересное

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На стыке октября и ноября в Европе и Америке отмечают Хеллоуин. Этот праздник любят как дети, так и многие взрослые за рубежом. Вечером 31 октября принято гулять в пугающих костюмах, играть в «Сладость или гадость» и вырезать фонари из тыкв. Что это за праздник и почему он не прижился в России — в материале 360.ru.

Когда отмечают Хеллоуин в 2024 году Кельты делили год на две половины: первую — с мая по октябрь — считали доброй и светлой, вторую — с ноября по апрель — злой и холодной. Поэтому дату Хеллоуина выбрали неспроста: ночь с 31 октября на 1 ноября выпадала на середину между двумя периодами.

История и традиции Хеллоуина История праздника Когда в Европу пришло христианство, многие языческие праздники канули в Лету. Большую часть из них вытеснили или заменили новыми христианскими традициями. Тем не менее воспоминания о привычных праздниках сохранялись. Хеллоуин — адаптированный вариант древнего кельтского праздника Самайна. Кельты с особым волнением встречали конец лета и начало зимы. Этот день выпадал приблизительно на 1 ноября по григорианскому календарю. Изначально чествовали бога мертвых, а праздник был языческим, отметила в разговоре с 360.ru дизайнер Анастасия Миловская.

Фото: Global Look Press

Предки считали, что во время Самайна стиралась грань между земным миром и потусторонним, а по улицам среди живых бродили души умерших. Как правило, день связывали со злом и темными силами, поэтому для защиты кельты разжигали костры на вершинах холмов, носили страшные маски и костюмы. Римляне завоевали большую часть кельтских территорий в I веке нашей эры. Принеся в мир новую культуру и взгляды, они пересмотрели Самайн и добавили новые традиции и праздники на свой лад: фестиваль Фералии — день памяти всех умерших, а также день в честь богини фруктов и деревьев Помоны. В VIII веке римский папа Григорий III решил перенести День всех святых на 1 ноября. По-английски праздник дословно звучал как All Hallow’s Eve (Канун Дня всех святых), но для простоты название сократили до Halloween.

Фото: Freepik

У христиан, несмотря на усилия, так и не получилось искоренить языческие взгляды. Именно поэтому старый кельтский праздник до сих пор ассоциируется не с христианскими святыми, а со старинными поверьями и злыми духами. Хотя Хеллоуин возник из-за распространения христианства, правильнее считать, что это канун христианского Дня всех святых. Русская православная церковь категорически запрещает верующим праздновать этот день — никаких нарядов, тыкв и шествий к соседям за конфетами.

Фото: Unsplash

Традиции Хеллоуина В этот день принято носить костюмы: дети и взрослые выбирают наряды, которые могут быть страшными, смешными, креативными или просто праздничными. В таком виде выходят на улицы, чтобы получить сладости и эмоции. Чем страшнее, тем лучше, подчеркнула дизайнер Анастасия Миловская.

Каждый год меняются тренды, в прошлом году в Америке каждая вторая девочка была в костюме Венсдей. За год до этого все надевали костюмы Гарри Поттера и Гермионы. В этом году есть вероятность, что это будет Барби. Анастасия Миловская

Дети бегают по соседским домам и радостно кричат: «Сладость или гадость?» Если хозяева дома выбирают первый вариант, то в обмен на конфеты ряженые предлагают им услышать шутку или песенку.

Взрослые тоже отмечают Хеллоуин, устраивая вечеринки, на которые принаряжаются в необычные костюмы и весело проводят время. Люди украшают свои дома в духе праздника: подойдут вырезанные тыквы, страшные манекены, паутина, искусственные пауки и другие декорации, чтобы создать атмосферу «ужаса».

Фото: Global Look Press

«Уже в XVI веке появилась традиция ходить по домам с „головой Джека“ — пустой тыквой, внутри которой стоит свеча, создавая ощущение, что это зловещая голова, светящаяся в темноте. Этот символ означает вечные скитания человека, душу которого не приняли ни в рай, ни в ад», — объяснила дизайнер. Многие празднующие любят читать друг другу страшные истории, смотреть фильмы ужасов или даже устраивать целые киномарафоны в честь Хеллоуина. Некоторые проводят ритуалы для защиты от духов и злых сил.

Фото: Global Look Press

Как отмечают Хеллоуин в России Хеллоуин впервые пришел в Россию в 90-е годы. Он до сих пор окончательно не прижился в обществе и мало похож на празднество в Европе или США. Тем не менее кто-то воспринимает это как повод нарядиться и сходить на вечеринку, а кто-то требует немедленно запретить любое упоминание «бесовского празднества».

Интересно Русская православная церковь не одобряет Хеллоуин из-за его языческих корней. Кельтский Самайн ознаменовал смерть, в то время как в христианстве принято говорить о вечной жизни. Русская православная церковь не одобряет Хеллоуин из-за его языческих корней. Кельтский Самайн ознаменовал смерть, в то время как в христианстве принято говорить о вечной жизни.

Однако в большинстве баров, ресторанов и других таких заведений проводят тематические вечеринки. Домоседы же устраивают приятные посиделки с атрибутами этого праздника.

Топ-5 образов на Хеллоуин Вампир — Обязательный элемент — черный или темно-красный плащ с красным подкладом. — Капюшон и фиктивные зубы, чтобы подчеркнуть вампирскую сущность. — Бледный тон лица с кровавыми каплями на губах и линзами для эффекта кровожадных глаз.

Фото: Freepik

Ведьма — Черное рваное платье, обязательно дополненное шляпой. — Метла с ветвями, обернутыми вокруг рукояти. Для пущего эффекта можно использовать накладной нос. — Мрачный грим и художественные родинки, чтобы создать загадочный облик.

Фото: Freepik

Зомби — Рваная одежда и старые и грязные штаны или юбка. — Жуткий грим с искусственными ранами и кровью. — Мерцающие контактные линзы и неряшливая прическа.

Фото: Global Look Press

Кладбищенское приведение — Белая простыня с головы до пят — вот и весь наряд. — В руки можно взять светящийся шар, который будет символизировать душу приведения. — Подошву обуви можно оснастить светодиодами для эффекта «паранормального свечения».

Фото: Freepik

Франкенштейн — Зеленая куртка и штаны с патчами и драными нитями. — Грим с зеленой краской и обязательно неровные швы на коже. — Искусственные болты или винты, закрепленные на шее или висках.

Как сделать тыкву на Хеллоуин Выберите подходящую тыкву. Она должна быть с гладкой поверхностью и твердой кожурой и без явных повреждений. Важно, чтобы было плоское дно для устойчивости. Подготовьте рабочее место. Расположите газеты или пленку на столе либо другой поверхности, чтобы не испачкать ее мякотью. Хоть сок тыквы отстирывается, лучше надеть фартук или одежду, которую не жалко. Инструменты и материалы. Вам понадобятся нож для вырезания или лобзик, ложка с плоским краем, маркер или карандаш. Для наполнения подготовьте свечу или гирлянду на батарейках.

Фото: Freepik

Работа с верхушкой тыквы. Найдите верхнюю часть тыквы и осторожно вырежьте ее ножом. Обычно делают надрез по кругу вокруг небольшого расстояния от стебля. Очистка. Используйте ложку, чтобы удалить семена. Впрочем, это можно делать и рукой. Очистите стенки тыквы так, чтобы они были толщиной около 2,5 сантиметра. Нанесение рисунка. Используйте маркер или карандаш, чтобы сделать рисунок мордочки на поверхности тыквы. Это может быть монстр, животное либо какой-то декоративный элемент — включите воображение. Если есть высечки, можно использовать их в качестве шаблонов.

Фото: Freepik

Вырезание. Следуя контурам рисунка, осторожно вырежьте его ножом или лобзиком. Будьте осторожны, чтобы не пораниться. Начните с самых мелких деталей и продвигайтесь к более крупным. Установка источника света. Положите свечу или другой источник внутрь тыквы через отверстие верхушки. Зажгите свет, чтобы увидеть, как ваше творение «оживает». Украшения на любителя. Добавьте дополнительные элементы: бусины, блестки, стразы или другие детали, чтобы добавить индивидуальности. Выберите место для тыквы. Поставьте готовую тыкву на видное место на пороге, балконе или в другом месте, чтобы создать атмосферу Хеллоуина.

Блюда на Хеллоуин: что приготовить Печенье «Пальцы ведьмы» Праздничное печенье, напоминающее человеческие пальцы и достаточно простое в приготовлении. Нужно подготовить основные ингредиенты: сливочное масло, сахар, мука, яйцо, а для «ногтей» — миндаль.

Кексы из тыквы Оставшуюся от тыквы мякоть можно не выбрасывать и использовать для приготовления нежных кексов. Это сладкое угощение оценят любители необычной выпечки. Их можно украсить форменным мармеладом или леденцами по тематике Хеллоуина.

Яблоки в карамели «Отравленные» яблочки будут эффектно смотреться на столе и напомнят сюжеты некоторых сказок. Приготовить карамельные яблоки получится даже у тех, кто делает это в первый раз.