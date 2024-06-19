Июнь в Москве может войти в тройку самых дождливых месяцев за 145 лет

Вильфанд: июнь в Москве вошел в топ-3 самых дождливых с 1879 года

В Москве выпало колоссальное количество осадков. Июнь 2024 года вошел в тройку самых дождливых за последние 145 лет и к концу месяца сможет стать рекордсменом, заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вчера на нашей базовой станции, на ВДНХ, выпало 25 миллиметров осадков, и таким образом июнь нынешнего года уже вошел в тройку самых дождливых месяцев начиная с 1879 года», — сказал он.

К 19 июню в Москве зафиксировали двукратное превышение нормы по осадкам, на 213%. Вильфанд предупредил, что в четверг через столицу пройдет ярко выраженный фронтальный раздел, дожди прервутся с пятницы по воскресенье.

Синоптик допустил, что к концу месяца город поставит новый рекорд по количеству выпавших осадков. Несмотря на дожди, температура воздуха в Москве, по его данным, на четыре-пять градусов выше нормы.

В столице объявили желтый уровень погодной опасности. Южный черноморский циклон принес дожди с грозами и порывистым ветром.