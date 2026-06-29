Сегодня 18:45 Тунгусская загадка: от инопланетян до гнева древних богов. Чем на самом деле был знаменитый метеорит 0 0 0 Фото: Creen &360.ru Интересное

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Мировое астрономическое сообщество отмечает 30 июня День метеорита. Дата выбрана в честь самого известного астероида ХХ века — Тунгусского. Космический странник ровно 118 лет назад устроил в сибирской тайге взрыв, сравнимый с термоядерным, и бесследно исчез. Множество ученых, энтузиастов-любителей и откровенных шарлатанов ломали голову над этой загадкой и выдавали бесчисленные версии и гипотезы. Самые удивительные из них собрал 360.ru.

Явление метеорита Лето 1908 года было неприятно дождливым и прохладным. Публика вяло обсуждала успешный полет планера гимназиста Алексея Шиукова, смерть сочинителя музыки Николая Римского-Корсакова и цветной фотографический портрет графа Льва Толстого, который создал господин Прокудин-Горский, специально съездивший для того в Ясную Поляну. Внезапно вялые пересуды перебила новость. В начале июля сибирские газеты сообщили о странном природном катаклизме. В небе с юго-востока на северо-запад пронеслось пылающее бревно, а вслед за ним последовали страшные удары, напоминающие частую стрельбу из тяжелых артиллерийских орудий. Машинисты на Транссибирской магистрали останавливали составы: они думали, что произошел взрыв или крушение. Во многих поселениях сотрясались дома, вылетали стекла, трескались печи, а домашний скот в панике падал на землю. Немало народа решило, что наступил Страшный суд.

Фото: Шедеврум & 360.ru

Томская «Сибирская жизнь» опубликовала заметку журналиста Александра Адрианова. Тот утверждал, что огромный каменный метеорит беловатого цвета упал в 11 верстах от Канска, прямо у разъезда Филимоново. Лежит он у железнодорожных путей и ушел в землю так, что торчит только верхушка. Писали о странном феномене и в зарубежной прессе. Однако, несмотря на газетные публикации, официальная наука Российской империи попросту проигнорировала эти сообщения. Ученым сильно не хотелось тащиться в глухую болотистую тайгу на лошадях, оленях, а иногда и пешком. Да и вообще, был ли мальчик? Первая экспедиция отправилась за метеоритом только в 1927 году под руководством советского минералога Леонида Кулика. Оказалось, что эпицентр находился в 650 километрах к северо-востоку от разъезда Филимоново — на Подкаменной Тунгуске. Там нашли поваленный лес и и выжженную тайгу. Но ни самого метеорита, ни его осколков не обнаружили.

Фото: Ученый-минералог, исследователь Тунгусского явления и автор публикаций по метеоритике Леонид Кулик / Публичное достояние

Тунгусский метеорит Сегодня официальный вердикт гласит: рано утром 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска в Восточной Сибири на Землю упала комета. Она состояла изо льда и космической пыли, так что полностью испарилась при входе в плотные слои атмосферы. Ни кратера, ни осколков. Либо это был каменный астероид, который разрушился от колоссального давления и тепла, а его остатки рикошетом улетели обратно в космос. Разумеется, эти варианты тоже можно оспорить: слишком много лет прошло, и иных фактов уже не проверить. Но это предположения, наиболее согласованные с официальной наукой. Однако никто не запрещал выдвигать иные догадки и верить в них. К настоящему времени накопилось сотни версий, а из книг, посвященных Тунгусскому метеориту, можно составить отдельную библиотеку. Большинство из предположений не выдерживают никакой критики, но некоторые довольно забавны и стоят того, чтобы с ними познакомиться.

Фото: Поваленные деревья возле места взрыва Тунгусского метеорита, май 1929 года / Публичное достояние

Падение НЛО Одной из самых первых фантастических версий стало предположение о крушении внеземного космического аппарата. Эту идею выдвинул в 1946 году советский писатель-фантаст Александр Казанцев. Он отметил поразительное сходство свидетельств очевидцев событий на Подкаменной Тунгуске и описаний взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Казанцев предположил, что над Сибирью потерпел катастрофу инопланетный звездолет, а его ядерный двигатель взорвался при посадке. Эта идея нашла своих последователей, и в труднопроходимых болотах начались многолетние поиски обломков космической тарелки. Сообщали даже о неких уникальных находках. Так, в конце 90-х годов прошлого века красноярский уфолог Юрий Лавбин заявил, что обнаружил в районе катастрофы металлические бруски и куски кварца с загадочными знаками, похожими на письмена. Он утверждал, что это части навигационного оборудования или топливные стержни инопланетного корабля, которые вплавились в вечную мерзлоту.

Фото: Deepchat & 360.ru

Но вот незадача: таинственные кирпичи хорошо известны науке — это классический графический пегматит. Они образуются глубоко под землей при остывании магмы, благо Сибирь богата магматическими породами. «Иероглифы» на них — это естественные вкрапления серого кварца в светлый полевой шпат. Что касается НЛО, то ни одна экспедиция настоящих ученых ни разу не нашла никаких признаков высокотехнологичной конструкции. Характер повреждений леса указывал, что нечто взорвалось еще в воздухе — где-то от пяти до 10 километров над Землей. На такой высоте любой космический аппарат был бы полностью разрушен. Даже если предположить, что «тарелка» все же имела место и рухнула на Землю, остались бы следы — как минимум небольшой кратер. Все-такие речь о падении корабля с твердым корпусом. Да и обломки наверняка имелись бы. Но ничего этого нет, только легенда и камни. В утешение можно перечитать «Понедельник начинается в субботу».

Фото: Разновидность пегматита. Helgi

Эксперимент Теслы Еще одна популярная теория: Тунгусский метеорит на деле был результатом рискованного эксперимента физика Николы Теслы. В начале XX века он активно занимался исследованиями в области беспроводной передачи электроэнергии на большие расстояния и даже построил для этого гигантскую башню Ворденклиф в Нью-Йорке. Изобретатель нашел способ концентрировать энергию в тонкий луч и передавать ее в любую точку земного шара. В поисках малонаселенной зоны для испытаний своего оружия Тесла нашел карты Сибири. И однажды настроил свой резонансный трансформатор на ионосферу, создал мощнейший электрический разряд, а тот жахнул в районе Подкаменной Тунгуски.

Фото: Башня Ворденклиф, 1904 год / Публичное достояние

Однако поверить в достоверность этой версии мешал сам физик. В своих дневниках он никогда не упоминал о причастности к сибирским событиям. В то время он работал с токами низких частот в лабораторных условиях. Мало того, к 1908 году у него уже не было средств на продолжение масштабных опытов, а упомянутая башня стояла заброшенной из-за банкротства спонсора. Второй фактор, разрушающий миф о Тесле, — сама физика. Для передачи энергии за несколько тысяч километров, да еще с такой разрушительной силой, потребовался бы ресурс, который просто невозможно было создать с помощью оборудования того времени.

Фото: Никола Тесла в лаборатории в Колорадо-Спрингс. Начало XX века / Публичное достояние

Мини-черная дыра Физики-теоретики предложили свое объяснение Тунгусского метеорита: Земля столкнулась с микроскопической черной дырой. Согласно расчетам, она могла иметь массу астероида, будучи размером с ядро атома. Подобный объект мог войти в атмосферу Земли с огромной скоростью, пройти насквозь через планету по касательной и вылететь обратно в космос. В момент прохождения черной дыры сквозь земную кору и ядро должна была выделиться колоссальная энергия из-за трения и гравитационного взаимодействия. Это вполне объясняет полное отсутствие кратера и каких-либо следов космического вещества, поваленный лес и вспышку, видимую за тысячи километров от эпицентра.

Фото: Deepchat & 360.ru

Красивую теорию быстро разнесли в клочья. Ведь черная дыра с такой малой массой должна была двигаться со скоростью, близкой к световой. Последствия такого столкновения были бы катастрофическими для всей планеты: мощнейшие землетрясения магнитудой за десятки баллов просто разорвали бы земную кору. К тому же нет никаких данных о существовании таких микроскопических черных дыр и их взаимодействии с планетами. Более реалистичным выглядит предположение о столкновении с кометой из антивещества, которое аннигилировало в атмосфере. Но тогда выделилось бы огромное количество гамма-излучения, которое никто не зафиксировал.

Интересно День прилета Тунгусского метеорита стал Международным днем астероида. Его основали в 2014 году (через год после взрыва метеора в Челябинске) физик Стивен Хокинг, президент Фонда защиты от астероидов B612 (так звали планету, на которой жил Маленький принц) Даника Реми, астронавт «Аполлона-9» Рассел Швайкарт, кинорежиссер Григорий Рихтерс и астрофизик Брайан Мэй, по совместительству — гитарист легендарной группы Queen.

Гнев бога Агды Разумеется, никто не отменял местный колорит. Эвенки и другие коренные народы Сибири с самого начала восприняли Тунгусский метеорит как божественное вмешательство. А шаманы объясняли, что огненный столп — проклятие за осквернение священных мест и недостаточное почитание предков. Автором катаклизма называли бога Агды — седого старца (иногда его изображали как крылатое существо с медвежьей головой), повелевающего громом и молниями. Вот этот-то практически сибирский Зевс и разгневался на людей. Очевидцы подтверждали: перед взрывом по небу прокатился огненный змей и раскололся на несколько частей. Ценность этой истории — исключительно этнографическая. Ученые получили прекрасный образец культурного наследия. Но к реальным, физическим причинам Тунгусского феномена все это, понятное дело, не имеет ни малейшего отношения.

Фото: Creen & 360.ru

Эксперименты Гитлера Одна версия о Тунгусском метеорите стоит особняком, так как связана с секретными разработками нацистов-оккультистов. Они вместе с учеными Третьего рейха проводили тайные эксперименты, исследуя антигравитацию, технологии перемещения во времени, и искали альтернативные источники энергии для создания супероружия. Вот и создали некое «светящееся вращающееся устройство» — Die Glocke, «Колокол», которое обладало «каким-то антигравитационным эффектом» и по совместительству искажало пространство. Немцы пытались открыть «окно» в параллельный мир. Так что в 1908 году произошел не взрыв, а прорыв пространственно-временного континуума. Но эксперимент вышел из-под контроля, устройство сработало как машина времени: высвободило чудовищную энергию и запустило в прошлое, наделав шуму в Сибири.

Фото: Deepchat & 360.ru

Ну и венцом всего — после войны американцы нашли Die Glocke и припрятали на секретном складе (привет, Индиана Джонс!). Сейчас устройство покоится в «Зоне 52»: именно там сложены основные артефакты, а пресловутая «Зона 51» — не более чем прикрытие, чтобы отвести глаза пытливой публике. Комментировать тут хоть что-то — только портить. Достоверность этой версии чуть ниже, чем у истории про гроб на колесиках. Однако граждан, свято верующих в этот вариант, довольно много.

Фото: Склад артефактов, к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», 1981 год / «ВКонтакте»

«Мертвая рука» Гипербореи Однако не нацистами едиными — энтузиасты-эзотерики предложили копнуть глубже. По их словам, на месте современной Сибири когда-то находилась высокоразвитая цивилизация — Гиперборея. Она обладала технологиями управления энергией земли и пространства. В арсенале числились и автоматические системы вроде «Мертвой руки». Подземная сеть защиты пролегала и в районе Подкаменной Тунгуски. В 1908 году она встрепенулась в момент угрозы опасности из космоса, и метеорит на подлете расстреляло древнее ПВО. Потому нет никаких кратеров и обломков, а деревья повалило ударной волной воздушного взрыва. И тут все снова портят геологи и археологи. За сотни лет изучения региона они не нашли ни одного следа какой-либо развитой доисторической цивилизации. Даже обтесанных камней не было, не говоря уж о таких продвинутых технологиях, которые могли бы сработать через тысячи лет.

Фото: В центре — арктический континент Гиперборея на карте Герарда Меркатора, 1595 год / Публичное достояние

Вулкан вместо метеора Одна из последних гипотез о судьбе Тунгусского метеорита предполагает, что его… вовсе не было! А взрыв вызвал выброс сгустка водорода или другого вещества из ядра Земли — в точке пересечения важных геофизических зон. И произошло это в районе так называемой Куликовской кальдеры — древнего палеовулкана. Это была дегазация Земли — выделение газов из глубин планеты. Из жерла вулкана вырвалась мощная струя водородно-метанового газа, поднялась на большую высоту и там взорвалась. Нисходящая волна горения повалила лес на огромной площади, оставив характерный «ожог», который наблюдали исследователи.

Интересно Один из старейших в мире палеовулканов — Гирвас: ему от двух с половиной до трех миллиардов лет. Он находится примерно в 70-80 километрах от Петрозаводска и совершенно не похож на гору привычной конусообразной формы с высоким кратером. Сегодня «долгожитель» представляет собой застывшие лавовые поля, жерла и трещины, по которым миллионы лет назад текла раскаленная магма. Обнаружили его только в 60-х годах XX века — во время строительства Пальеозерской ГЭС: когда русло реки отвели, вода смыла осадочные породы и обнажила древний кратер. Пейзаж лавового поля Гирваса сразу «зацепил» киношников. Там снимали некоторые сцены фильмов «Белое солнце пустыни» (1969) и «А зори здесь тихие» (1972).

Гипотеза с палеовулканом объясняет, почему нет обломков метеорита, НЛО, а также кратера от падения любого их них. Водород и метан просто сгорели в атмосфере, не оставив после себя никаких материальных следов. Причиной выхлопа называют замедление, а затем резкое ускорение скорости вращения Земли в начале XX века. Правда, это предположение расходится с общепринятой научной картиной мира. Современные геологические знания не предполагают механизмов, способных привести к выбросу вещества из ядра планеты с кинетической энергией, эквивалентной мощному термоядерному взрыву, да еще и столь внезапно. За давностью события новые версии вокруг Тунгусского метеорита вряд ли появятся. Уже выдвинутых гипотез хватает на несколько сезонов безумного фантастического сериала. Пусть настоящая история Тунгусского метеорита никогда и не будет рассказана. Хватит и той, что объединила мировое астрономическое сообщество и поведала об удивительном и глухом участке сибирской тайги всему миру.