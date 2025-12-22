Три Новых года на Руси: как праздновали до Петра I и почему все изменилось
Когда-то на Руси Новый год отмечали зимой, весной и даже летом — и у каждой даты были свои резоны. Однако 20 декабря 1699-го Петр I перевел Россию на новое летоисчисление, а празднования начала очередного года назначил на 1 января. Такой выбор царя-реформатора был сделан не просто так.
Новогодний календарь
Примерно в 2000 году до нашей эры жители Вавилона и окрестностей пользовались лунно-солнечным календарем, и их Новый год приходился на нынешнее мартовское равноденствие. Древние египтяне предпочитали устраивать праздник в середине июля, эллины выбрали летнее солнцестояние, а римляне вообще «забили» для торжеств два первых зимних месяца.
Порядок в 46 году до нашей эры навел Юлий Цезарь — он установил началом года 1 января. Правда, в некоторых провинциях немного подтормаживали и сбивались то на август, то на сентябрь. Однако довольно скоро Римская империя, а потом и весь западный мир стали отмечать новогодние праздники как положено. Буквально вот до сих пор.
Интересно
Папа римский Григорий XIII в 1582 году повторил подвиг Цезаря и ввел новое летоисчисление, благодаря которому после четверга 4 октября сразу настала пятница 15 октября. Однако дату начала года понтифик оставил прежней. Поначалу новинка держалась только в католических странах и они откровенно задирали нос — их новогодние праздники наступали скорее.
Быть в отстающих никому не хотелось, так что всего-то за пять веков на григорианское летоисчисление перешли почти все страны мира: всем хотелось отпраздновать Новый год поскорее. Однако то по большей части история западного мира. Славяне же в этом вопросе держались особняком.
Новый год на Руси
Считается, что «первый день во году» на Руси приходился на зимний солнцеворот, то есть примерно на 22-25 декабря. Все логично: световой день начинал расти, росла и надежда пережить зиму (пусть и не всем). Часть народа предпочитала день весеннего равноденствия в конце марта, что тоже было кстати: природа оживала, снега таяли, а злых духов гоняли ветками с первыми почками.
После Крещения Руси в 988 году начало года установили 1 марта и связали со стартом земледельческих работ. Следующую передвижку провели в 1348-м по инициативе православной церкви и приурочили к началу богослужебного года, которое приходилось на 1 сентября. В 1492 году указом царя Ивана III этот день закрепили окончательно.
Чтобы народ не противился переменам, в первый день нового года устраивали пышное празднование. Под звон колоколов Ивана Великого на Соборную площадь Московского Кремля выходили царь и духовенство. Знать занимала первые ряды среди зрителей, за ними стояли военные и иностранцы, а уж потом прочие чины «не в золото одетые».
После праздничной службы все поздравляли друг друга с Новым годом и расходились кто куда. Царь уходил на обедню в Благовещенскую церковь, бояре шли по домам, а народ растекался по ярмаркам, устраивал гуляния и вообще веселился как мог.
Поморы против Петра
Так все и было, пока однажды в декабре Петр I не опубликовал указ, в котором 7208 год по российскому летоисчислению стал 1699-м. Приближающийся 1700 год приказано было встречать 1 января, да еще с украшениями «от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых», жечь «огненные потехи», палить в воздух и поздравлять друг друга. Очень уж реформатор хотел идти в ногу с Европой.
Послушались монарха далеко не все. Ранее были язычники, которые не сдвинули свой личный Новый год и продолжали его отмечать кто как привык. Жили такие смельчаки, как правило, далеко от столицы. Пока до них царские соглядатаи доскачут, в традициях разберутся, сто лет пройдет.
Поморы, например, и до и после петровского указа праздновали Новолетие 14 сентября. Причем эта традиция сохранилась до наших дней и сегодня к Северной Двине съезжается немало народа, чтобы посмотреть на шествие лоцманов и факельщиков, как пускают по воде зажженный маяк, который показывает дорогу домой всем заплутавшим морякам.
Старый Новый год и другие
Петр Алексеевич отчего-то перетянул Россию лишь на юлианский календарь, который уже тогда сдавал позиции григорианскому. Следующие отечественные монархи так и не решились на продолжение реформ, так что «дикие русские» пусть и праздновали широко и душевно Рождество и Новый год, но позднее большинства стран.
Исправить эту деталь взялись большевики: после революции молодой Советский Союз без труда сменил календарь. Сразу же нашлись люди, которые захотели сохранить память о временах монархии. Они продолжали отмечать Новый год с отставанием на 13 дней — с 13 на 14 января. Делали это, разумеется, тайно, чтоб не ранить чувства новой власти.
Удивительно, но этот старый Новый год, как прозвали его в народе, быстро стал популярен даже у тех, кто и близко не застал монархию. Это стало веселой игрой, возможностью продлить новогоднее чудо, поводом вновь собраться за накрытым столом и бутылкой «Советского шампанского». Так неофициальный праздник «зайцем» доехал аж до нынешнего XXI века.
Кстати, в СССР отмечали старый Новый год уже в рабочие дни — тогда не было приятной вереницы беззаботных каникул и выходным считали только 1 января, а 2-го уже нужно было идти на работу.
Сегодня в России можно отметить немало новогодних праздников. Про поморов мы уже говорили. В Якутии с 10 по 25 июня камлают шаманы на Ысыах, в Магадане в день летнего солнцестояния водят хоровод на Хэбденек. Осенью евреи трубят в бараний рог на Рош ха-Шана, в феврале Цаган Сар у калмыков, 7 января Вожодыр в Удмуртии. И это еще далеко не весь перечень!