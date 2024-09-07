Три человека погибли из-за тайфуна «Яги» в Китае

Тайфун «Яги» на юге Китая унес жизни трех человек, еще 95 пострадали. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Из-за сильного ветра и ливней пострадала гражданская инфраструктура, некоторые районы остались без электричества, также появились проблемы со связью.

По данным журналистов, убытки понесли 1,227 миллиона жителей провинций Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанского автономного района.

Председатель страны Си Цзиньпин поручил незамедлительно реагировать на происходящее и грамотно организовать оказание помощи тем, кого затронули последствия тайфуна. Также он поручил в кратчайшие сроки восстановить коммуникационную, транспортную и энергетическую инфраструктуру, получившую повреждения.

Ранее японские ученые выяснили, что изменение климата и повышение температуры морской воды влияют на силу тайфунов. По данным исследователей, чем больше температура воды, тем дольше буря сохраняет интенсивность.