Сегодня 05:02 Бикфордов шнур третьей мировой. Почему Балтика может стать детонатором глобальной катастрофы? 0 0 0 Интересное

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Еще несколько лет назад имя бразильского мистика Атоса Саломе вызывало лишь усмешки. Его считали чудаком, чьи фантазии не заслуживали серьезного внимания. Но время показало, что за его словами стояло нечто большее: он предсказал пандемию COVID-19, смерть королевы Елизаветы Второй и даже покупку Twitter Илоном Маском. Что же предрекает провидец теперь? Его новые видения рисуют мир на пороге глобальных перемен, после которых конфликты приобретут формы, немыслимые сегодня.

Распад Украины начнется с энергосетей В частности пророчества Атоса Саломе о судьбе Украины содержат мрачные предсказания. К 2026 году конфликт завершится не мирным соглашением, а фактическим разделом страны, причем пророссийские территории получат международное признание. Однако главная угроза кроется не в территориальных изменениях. Саломе описывает происходящее как «инфраструктурный коллапс нового типа», где традиционные боевые действия отошли на второй план. На первый вышли системные атаки на энергетику, коммуникации и логистические сети. Эксперты уже фиксируют признаки этого процесса. В зоне боевых действий участились случаи разрушения критических объектов. Одновременно наблюдаются странные сбои в энергосистемах европейских стран, граничащих с Украиной.

Фото: РИА «Новости»

Аналитики НАТО подтверждают появление нового фронта. После атак на инфраструктуру Одессы, Харькова и Киева они заговорили о «невидимой войне». Эти события полностью соответствуют описанию предсказанного Саломе «кобальтового шторма» — эпохи, когда отключения света и сбои связи становятся оружием. Подводный бикфордов шнур третьей мировой В качестве потенциального эпицентра глобальной эскалации пророчества Саломе указывают на Балтийский регион. Так, уже в 2023 году произошли загадочные повреждения подводных кабелей связи между Швецией и Латвией, а также Финляндией и Эстонией. Официальные источники назвали эти случаи техническими неисправностями. Однако одновременно появились сообщения о подозрительной активности российских судов в районах повреждений. По мнению Саломе, следующий подобный случай может вызвать не просто временные неудобства. Разрыв этих «цифровых артерий» способен парализовать финансовые системы и нарушить работу служб безопасности.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

Современный мир настолько зависит от подводной инфраструктуры, что ее повреждение сравнимо с объявлением войны. Особую уязвимость демонстрирует Великобритания, чья экономика и коммуникации тесно связаны с этими кабелями. Провидец назвал Балтику «факелом гибридной эскалации», который может разжечь глобальный конфликт. Он предостерегает, что британцам, возможно, придется забыть о мирной жизни и вновь надеть военную форму. Для жителей острова эти слова звучат особенно тревожно на фоне участившихся случаев «подозрительной активности» в регионе. Шторм уже начался Пророчества Саломе объединяет концепция «кобальтового шторма». Этим термином он описывает переход человечества в новую эру гибридных конфликтов. Границы войны размываются, приобретая цифровые очертания. Фронты теперь проходят по морскому дну и через спутниковые каналы связи.

Мир стоит на пороге трансформации, где войны ведутся не только оружием, но и алгоритмами. Где фронт проходит по морскому дну и цифровым каналам. Атос Саломе

Он подчеркнул, что человечество может оказаться неготовым к таким вызовам. На наших глазах сбываются самые тревожные прогнозы Атоса Саломе. Остается вопрос: успеем ли мы осознать новые правила этой игры до того, как станем ее заложниками?