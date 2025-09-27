Сегодня 02:40 Всечестный и Животворящий. Почему Воздвижение Креста Господня — один из главных христианских праздников Иеромонах Сеньчуков рассказал, почему Крест называют Животворящим 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Христиане почитают все этапы победы Иисуса над смертью — Страсти Христовы. Одним из символом преодоления считают крест. В православии ему посвятили несколько событий, одним из главных считают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. О происхождении и сути праздника, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Когда отмечается Воздвижение Креста Господня Православные ежегодно празднуют Воздвижение в один и тот же день — 27 сентября. Католики же придерживаются григорианского летоисчисления, потому отмечают 14 сентября. История обретения Креста Господня В 323 году нашей эры византийский император Константин Великий решил найти крест, на котором распяли Иисуса Христа. С этой целью он отправил к Голгофе в Иерусалим свою мать — царицу Елену — и патриарха Макария, рассказал 360.ru православный священник, иеромонах Феодорит (Сеньчуков). «Когда они приехали, Иерусалим был полуразрушенным — таким его сделал император Тит еще в первом веке. Но в городе находились поселения, и местные жители устроили на Голгофе храм Венеры», — отметил священнослужитель. Сейчас достоверно неизвестно, как именно Елена нашла нужные кресты. По легенде, один старый еврей точно знал их местонахождение, а эти сведения оставил своей семье — их передавали из поколения в поколение до прихода царицы. Один из его предков и указал нужное место.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Им стал храм древнеримской богини Венеры. По преданию, сама Елена кидала землекопам деньги, чтобы они откопали реликвии у подножия Голгофы. В итоге нашли три креста. После определения Животворящего Креста царица вернулась в Константинополь с реликвией и гвоздями. Император повелел построить на месте раскопок в Иерусалиме храм в честь Воскресения Христова с пределом Константина и его матери. Туда же поместили и Животворящий Крест. Почему Крест называют Животворящим Как известно, Иисуса распяли не одного, а с преступниками. Потому крестов было несколько, и после находки оставалось определить, на каком из них провел последние земные часы жизни Спаситель. С этим действом связано чудо. «Их поставили, а мимо проносили гроб умершей женщины. Когда процессия проходила рядом с Крестом Христа, мертвец ожил. Вот такая привязка к слову. А вообще Крест был началом вечной жизни, через него Господь открыл людям дорогу в Царство Небесное», — объяснил иеромонах. Иисус воскрес и показал, что жизнь не заканчивается смертью, отметил священник. «Крест — глава нашего спасения; Крест — причина бесчисленных благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными и отверженными Богом, теперь приняты в число сынов», — сказал один из великих отцов Церкви.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Что значит «воздвижение» Слово «воздвижение» используют в значении «строительство» или «возведение здания», что может быть связано с постройкой храма Воскресения Христова. С этим выражением связывают и другое, более позднее событие. В 617 году персидский царь Хосров II Парвиз разграбил Иерусалим и увез из города Животворящий Крест. Через два десятка лет византийский император Ираклий I победил персов и вернул крест на свое место — в Иерусалим, то есть воздвиг его заново. Суть праздника Воздвижения Креста для православных Христиане почитают Воздвижение, так как византийский император нашел Животворящий Крест — символ религии и вечной жизни — и установил его в Иерусалиме. То есть сделал это от имени простых людей, если считать, что император — отец народа, объяснил иеромонах. «Этим и завершается череда всех двунадесятых праздников», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Смысл крестоношения в христианской жизни Крест — символ веры, ведь христиане верят в его животворящую силу, рассказал иеромонах Феодорит. «Мы надеемся, что сила креста нас защитит. Это не просто крест. Мы носим его как символ, просим Бога, в нем концентрируются силы», — отметил священник. Иногда религиозный атрибут имел и другую функцию. Например, православные рабы, которые ранее жили в окружении мусульман, надевали кресты поверх одежды. Таким образом выделялись из толпы и показывали, что они другой веры. Для современных православных такая традиция стала неактуальной.

Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com

Вынос Креста, молитвы, богослужение За день до праздника в храмах служат всенощное бдение. В монастырях во время литургии Крест переносят с жертвенника на престол. В храмах же символ веры могут перенести непосредственно перед основным богослужением. «В праздник служат чин Воздвижения Креста. Он бывает либо в соборах, либо в многоштатных приходах. Крест ставят, поднимают, затем поливают водой с благовониями», — пояснил священник. Кроме того, на Воздвижение читают определенные тропари. Немного меняется и утренняя литургия — в нее включают особенные молитвы.

Молитва на Воздвижение Креста Господня О, Всечестный и Животворящий Кресте Господень, кровию Христа Бога нашего освященный и смертью Его нас от смерти вечной свободивший! Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упраздняя и благоговение даруя мне, и жизнь, и силу, содействием Святого Духа и честными Пречистой Богородицы мольбами. Аминь.

Что можно и нельзя делать на Воздвижение по народным обычаям В праздник рекомендуется: помолиться или посетить храм;

провести время с семьей;

соблюсти пост. «В этот день пост не очень строгий: допускается растительное масло, виноград, морепродукты. Но рыбу есть нельзя», — рассказал иеромонах Феодорит. Запрещено употреблять пищу животного происхождения.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л / www.globallookpress.com

Существуют и запреты: сквернословить;

ругаться и ссориться;

вступать в интимную связь;

убираться;

начинать новые дела;

работать в саду или огороде;

ходить в лес;

заниматься рукоделием и стиркой;

отправляться в дальние поездки.