Всечестный и Животворящий. Почему Воздвижение Креста Господня — один из главных христианских праздников
Иеромонах Сеньчуков рассказал, почему Крест называют Животворящим
Христиане почитают все этапы победы Иисуса над смертью — Страсти Христовы. Одним из символом преодоления считают крест. В православии ему посвятили несколько событий, одним из главных считают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. О происхождении и сути праздника, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.
Когда отмечается Воздвижение Креста Господня
Православные ежегодно празднуют Воздвижение в один и тот же день — 27 сентября. Католики же придерживаются григорианского летоисчисления, потому отмечают 14 сентября.
История обретения Креста Господня
В 323 году нашей эры византийский император Константин Великий решил найти крест, на котором распяли Иисуса Христа. С этой целью он отправил к Голгофе в Иерусалим свою мать — царицу Елену — и патриарха Макария, рассказал 360.ru православный священник, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
«Когда они приехали, Иерусалим был полуразрушенным — таким его сделал император Тит еще в первом веке. Но в городе находились поселения, и местные жители устроили на Голгофе храм Венеры», — отметил священнослужитель.
Сейчас достоверно неизвестно, как именно Елена нашла нужные кресты. По легенде, один старый еврей точно знал их местонахождение, а эти сведения оставил своей семье — их передавали из поколения в поколение до прихода царицы. Один из его предков и указал нужное место.
Им стал храм древнеримской богини Венеры. По преданию, сама Елена кидала землекопам деньги, чтобы они откопали реликвии у подножия Голгофы. В итоге нашли три креста. После определения Животворящего Креста царица вернулась в Константинополь с реликвией и гвоздями.
Император повелел построить на месте раскопок в Иерусалиме храм в честь Воскресения Христова с пределом Константина и его матери. Туда же поместили и Животворящий Крест.
Почему Крест называют Животворящим
Как известно, Иисуса распяли не одного, а с преступниками. Потому крестов было несколько, и после находки оставалось определить, на каком из них провел последние земные часы жизни Спаситель. С этим действом связано чудо.
«Их поставили, а мимо проносили гроб умершей женщины. Когда процессия проходила рядом с Крестом Христа, мертвец ожил. Вот такая привязка к слову. А вообще Крест был началом вечной жизни, через него Господь открыл людям дорогу в Царство Небесное», — объяснил иеромонах.
Иисус воскрес и показал, что жизнь не заканчивается смертью, отметил священник.
«Крест — глава нашего спасения; Крест — причина бесчисленных благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными и отверженными Богом, теперь приняты в число сынов», — сказал один из великих отцов Церкви.
Что значит «воздвижение»
Слово «воздвижение» используют в значении «строительство» или «возведение здания», что может быть связано с постройкой храма Воскресения Христова.
С этим выражением связывают и другое, более позднее событие. В 617 году персидский царь Хосров II Парвиз разграбил Иерусалим и увез из города Животворящий Крест.
Через два десятка лет византийский император Ираклий I победил персов и вернул крест на свое место — в Иерусалим, то есть воздвиг его заново.
Суть праздника Воздвижения Креста для православных
Христиане почитают Воздвижение, так как византийский император нашел Животворящий Крест — символ религии и вечной жизни — и установил его в Иерусалиме. То есть сделал это от имени простых людей, если считать, что император — отец народа, объяснил иеромонах.
«Этим и завершается череда всех двунадесятых праздников», — отметил собеседник 360.ru.
Смысл крестоношения в христианской жизни
Крест — символ веры, ведь христиане верят в его животворящую силу, рассказал иеромонах Феодорит.
«Мы надеемся, что сила креста нас защитит. Это не просто крест. Мы носим его как символ, просим Бога, в нем концентрируются силы», — отметил священник.
Иногда религиозный атрибут имел и другую функцию. Например, православные рабы, которые ранее жили в окружении мусульман, надевали кресты поверх одежды. Таким образом выделялись из толпы и показывали, что они другой веры. Для современных православных такая традиция стала неактуальной.
Вынос Креста, молитвы, богослужение
За день до праздника в храмах служат всенощное бдение. В монастырях во время литургии Крест переносят с жертвенника на престол. В храмах же символ веры могут перенести непосредственно перед основным богослужением.
«В праздник служат чин Воздвижения Креста. Он бывает либо в соборах, либо в многоштатных приходах. Крест ставят, поднимают, затем поливают водой с благовониями», — пояснил священник.
Кроме того, на Воздвижение читают определенные тропари. Немного меняется и утренняя литургия — в нее включают особенные молитвы.
Интересно
Что можно и нельзя делать на Воздвижение по народным обычаям
В праздник рекомендуется:
- помолиться или посетить храм;
- провести время с семьей;
- соблюсти пост.
«В этот день пост не очень строгий: допускается растительное масло, виноград, морепродукты. Но рыбу есть нельзя», — рассказал иеромонах Феодорит.
Запрещено употреблять пищу животного происхождения.
Существуют и запреты:
- сквернословить;
- ругаться и ссориться;
- вступать в интимную связь;
- убираться;
- начинать новые дела;
- работать в саду или огороде;
- ходить в лес;
- заниматься рукоделием и стиркой;
- отправляться в дальние поездки.