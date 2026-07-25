Уфолог из США Кевин Рэндл подтвердил информацию Пентагона об НЛО

Информация Пентагона о НЛО подтверждается ранее имеющейся информацией о якобы внеземных феноменах. Об этом в беседе в РИА «Новости» заявил известный американский уфолог и писатель Кевин Рэндл.

С мая американские власти начали публиковать файлы по НЛО. Пентагон пообещал публиковать новые документы раз в несколько недель.

«Мы получаем информацию из новых источников, но сама информация не новая. Даже факс ФБР о Розуэлльском, опубликованный 8 июля, был частично отредактирован. У нас на протяжении десятилетий была неотредактированная его копия», — отметил Рэндл.

Уфолог добавил, что эти данные подтверждают достоверность ранее опубликованной информации. Рэндл добавил, что уфологи и раньше сталкивались с редактированием документов. Он заявил, что интерес к НЛО вызван тем, что власти США стали серьезней относиться к теме.

Ранее Рэндл заявил, что в неопубликованных файлах из архива Пентагона могут быть доказательства визита пришельцев.