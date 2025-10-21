Пророчество о миссии России и дьяволе в ООН: о чем предупреждал мир сербский старец Фаддей
Сербский пророк Фаддей дожил до преклонных лет и умер в 2003 году. За свою жизнь он предрек масштабные катастрофы для родной страны, а также утверждал, что ООН постепенно превращается в орудие дьявола. Говорил, что никому не будет пощады, но спасение будет. И оно придет через Россию.
Фаддей был простым монахом из сербского монастыря и прошел длинный непростой путь, став одним из уважаемых духовных лидеров Балкан. К его дверям нескончаемым потоком шли верующие, ища наставления, утешения или откровения.
Несмотря на широкую известность, старец не причислял себя к пророкам и с долей иронии воспринимал свой дар предвидения. Тем не менее время доказало, что его предсказания нередко исполнялись с удивительной точностью.
Хотел служить Богу с детства
Томислав Штрбулович родился в 1914 году, в самом начале Первой мировой войны, в деревне Витовница. Родители, тревожась о хрупком здоровье младенца, поспешили крестить его, хотя почти не надеялись, что сын выживет.
По преданию, новорожденный впервые раскрыл глаза и издал крик сразу после проведения таинства. С самого детства мальчик стремился к монашескому пути.
«Я хотел служить Богу, потому что Он стоит над всеми нами», — рассказывал архимандрит Фаддей.
Уже в 18 лет он окончательно решил, что станет монахом. Тогда медики обнаружили у Томислава туберкулез. Прогноз оказался неутешительным: не более четырех лет жизни. Этот диагноз предопределил его дальнейшую судьбу.
Я решил не жить для этого мира, а посвятить свои краткие дни Господу.
архимандрит Фаддей
Ангел, указавший путь
Первая обитель отказала юноше, решив, что он еще не готов к монашеству. Однако судьбоносная встреча с монахом из России навсегда поменяла его жизнь. Наставник посоветовал отправиться в Милково. Там тот должен был найти успокоение для души.
Монастырь в Милково стал пристанищем для валаамских подвижников, вынужденных покинуть родину после революции. Настоятель монастыря был духовным последователем почитаемого старца Амвросия Оптинского.
Томислав глубоко погрузился в русское духовное предание, изучил язык и сдружился с будущим святителем Иоанном Шанхайским. В 1935 году принял постриг, получив монашеское имя Фаддей.
Во время Второй мировой войны монах был в Белграде. В 1943 году оказался под арестом, после чего его приговорили к смертной казни. Позже сам старец рассказывал, что в тюрьме к нему явился ангел и указал дальнейший путь.
Следующие годы наполнились бесконечными скитаниями по тюрьмам. Несмотря ни на что, Фаддей остался жив, никакие болезни и ужасы не сломили его.
Люди приходили толпами
В 1970–1980-е годы отец Фаддей поселился в женской обители, взяв на себя духовные обязанности для местного сестричества. В этот период к нему устремился непрерывный поток паломников, жаждущих получить духовное руководство. Они прибывали со всех уголков Балкан.
Фаддей обладал удивительной стойкостью, которая позволяла ему ночами беседовать с посетителями, а потом бодрым, в ясном сознании присутствовать на утренних службах.
«Когда мы молимся за других, то принимаем на себя часть их страданий», — отмечал он.
Однако такая перегрузка негативно сказалась на его здоровье — в 1990-х годах у старца начались проблемы с сердцем. Несмотря на это, поток паломников не иссякал.
И это неудивительно: прозорливость отца Фаддея поражала окружающих. Он предрек распад Югославии и отделение Косова. Знал, что после великих испытаний Сербия обретет свободу, но «с Запада снова придут».
Борьба добра и зла в людских сердцах
В своих наставлениях Фаддей раскрывал глубокие смыслы мировых событий. Он говорил о невидимой борьбе добра и зла в сердцах людей.
Архимандрит отмечал, что земное существование — это постоянная физическая и интеллектуальная схватка. Сначала война возникает в помыслах, и когда люди не справляются с ней, то начинают враждовать друг с другом. Эту мысль старец привел на примере одной девочки, которую к нему привели родители.
«Я люблю своих папу и маму, но не знаю, почему мне в голову постоянно приходят мысли, чтобы я сопротивлялась им. Видите, что творят духи под небом!» — процитировал ее Фаддей.
Также он объяснил дочери верующих, что мысленная борьба людей не против плоти и крови, а «против духов поднебесных».
ООН служит сатане
Одним из наиболее впечатляющих предсказаний старца стало его высказывание об Организации Объединенных Наций, которое было записано им в «Духовных поучениях».
«Я был крайне удивлен, когда узнал, что ООН на самом деле служит сатане. Значит, они молятся сатане. Существует особый ритуал», — рассказывал архимандрит.
По его словам, глобальная организация намерена подчинить человечество власти единого правителя. В тайне разрабатывают проекты по внедрению нового глобального устройства.
Старец отмечал, что дьявол в ярости из-за невозможности осуществить свой план. Он может воздействовать на глобальные процессы, но ему мешают православные люди.
«И перед войной в Женеве и после войны в Америке не выбирали председателя, только секретаря. Место председателя свободно. Он будет первым и последним. Он будет избран, когда придет время, господином всего мира. Вот почему преследуются православие и православные», — пророчествовал Фаддей.
Кем будет Антихрист?
Старец с особой тревогой говорил о приходе последнего «правителя». Архимандрит, ссылаясь на древние источники, указывал, что Антихрист родится среди еврейского народа неестественным путем — от одной девицы.
Отец Фаддей предостерегал, что Антихрист будет внешне притягательным, привлечет много последователей еще до обретения власти. Разглядеть его истинную природу удастся не сразу: он будет производить впечатление необычайно приятного человека.
У России великое предназначение
В своих пророчествах старец отводил России ключевую роль. Он был убежден, что именно она способна повлиять на историю, перевесив чашу весов в сторону добра в борьбе со злом:
«Русское православие стало глубже, в нем больше внутреннего, чем внешнего. Сегодня русское благочестие — более истинное благочестие, чем до всех гонений», — рассказывал Фаддей.
Архимандрит предсказывал великое предназначение России в будущем. Стране суждено стать объединяющим центром для держав, избравших путь добра, согласия и благоденствия, которые затем сформируют союз. Возглавит это движение «русский православный царь», утверждал старец.
«Безбожная волна современности не пощадит ни одного государства», — предсказывал он.
Тем не менее, согласно его словам, после всех испытаний наступит «великая слава и радость».