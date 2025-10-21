21 октября 2025 16:49 Пророчество о миссии России и дьяволе в ООН: о чем предупреждал мир сербский старец Фаддей 0 0 0 Фото: Rio de Panj, РИА Новости / Википедия Интересное

Катастрофы

Сербия

Войны

Россия

ООН

Сербский пророк Фаддей дожил до преклонных лет и умер в 2003 году. За свою жизнь он предрек масштабные катастрофы для родной страны, а также утверждал, что ООН постепенно превращается в орудие дьявола. Говорил, что никому не будет пощады, но спасение будет. И оно придет через Россию.

Фаддей был простым монахом из сербского монастыря и прошел длинный непростой путь, став одним из уважаемых духовных лидеров Балкан. К его дверям нескончаемым потоком шли верующие, ища наставления, утешения или откровения. Несмотря на широкую известность, старец не причислял себя к пророкам и с долей иронии воспринимал свой дар предвидения. Тем не менее время доказало, что его предсказания нередко исполнялись с удивительной точностью. Хотел служить Богу с детства

Томислав Штрбулович родился в 1914 году, в самом начале Первой мировой войны, в деревне Витовница. Родители, тревожась о хрупком здоровье младенца, поспешили крестить его, хотя почти не надеялись, что сын выживет.

Фото: РИА «Новости»

По преданию, новорожденный впервые раскрыл глаза и издал крик сразу после проведения таинства. С самого детства мальчик стремился к монашескому пути. «Я хотел служить Богу, потому что Он стоит над всеми нами», — рассказывал архимандрит Фаддей. Уже в 18 лет он окончательно решил, что станет монахом. Тогда медики обнаружили у Томислава туберкулез. Прогноз оказался неутешительным: не более четырех лет жизни. Этот диагноз предопределил его дальнейшую судьбу.

Я решил не жить для этого мира, а посвятить свои краткие дни Господу. архимандрит Фаддей

Ангел, указавший путь Первая обитель отказала юноше, решив, что он еще не готов к монашеству. Однако судьбоносная встреча с монахом из России навсегда поменяла его жизнь. Наставник посоветовал отправиться в Милково. Там тот должен был найти успокоение для души.

Монастырь в Милково стал пристанищем для валаамских подвижников, вынужденных покинуть родину после революции. Настоятель монастыря был духовным последователем почитаемого старца Амвросия Оптинского. Томислав глубоко погрузился в русское духовное предание, изучил язык и сдружился с будущим святителем Иоанном Шанхайским. В 1935 году принял постриг, получив монашеское имя Фаддей.

Фото: РИА «Новости»

Во время Второй мировой войны монах был в Белграде. В 1943 году оказался под арестом, после чего его приговорили к смертной казни. Позже сам старец рассказывал, что в тюрьме к нему явился ангел и указал дальнейший путь. Следующие годы наполнились бесконечными скитаниями по тюрьмам. Несмотря ни на что, Фаддей остался жив, никакие болезни и ужасы не сломили его.

Люди приходили толпами В 1970–1980-е годы отец Фаддей поселился в женской обители, взяв на себя духовные обязанности для местного сестричества. В этот период к нему устремился непрерывный поток паломников, жаждущих получить духовное руководство. Они прибывали со всех уголков Балкан.

Фаддей обладал удивительной стойкостью, которая позволяла ему ночами беседовать с посетителями, а потом бодрым, в ясном сознании присутствовать на утренних службах.

Фото: Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Саратова

«Когда мы молимся за других, то принимаем на себя часть их страданий», — отмечал он. Однако такая перегрузка негативно сказалась на его здоровье — в 1990-х годах у старца начались проблемы с сердцем. Несмотря на это, поток паломников не иссякал. И это неудивительно: прозорливость отца Фаддея поражала окружающих. Он предрек распад Югославии и отделение Косова. Знал, что после великих испытаний Сербия обретет свободу, но «с Запада снова придут».

Борьба добра и зла в людских сердцах В своих наставлениях Фаддей раскрывал глубокие смыслы мировых событий. Он говорил о невидимой борьбе добра и зла в сердцах людей. Архимандрит отмечал, что земное существование — это постоянная физическая и интеллектуальная схватка. Сначала война возникает в помыслах, и когда люди не справляются с ней, то начинают враждовать друг с другом. Эту мысль старец привел на примере одной девочки, которую к нему привели родители. «Я люблю своих папу и маму, но не знаю, почему мне в голову постоянно приходят мысли, чтобы я сопротивлялась им. Видите, что творят духи под небом!» — процитировал ее Фаддей. Также он объяснил дочери верующих, что мысленная борьба людей не против плоти и крови, а «против духов поднебесных».

Фото: Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Саратова

ООН служит сатане Одним из наиболее впечатляющих предсказаний старца стало его высказывание об Организации Объединенных Наций, которое было записано им в «Духовных поучениях». «Я был крайне удивлен, когда узнал, что ООН на самом деле служит сатане. Значит, они молятся сатане. Существует особый ритуал», — рассказывал архимандрит. По его словам, глобальная организация намерена подчинить человечество власти единого правителя. В тайне разрабатывают проекты по внедрению нового глобального устройства. Старец отмечал, что дьявол в ярости из-за невозможности осуществить свой план. Он может воздействовать на глобальные процессы, но ему мешают православные люди. «И перед войной в Женеве и после войны в Америке не выбирали председателя, только секретаря. Место председателя свободно. Он будет первым и последним. Он будет избран, когда придет время, господином всего мира. Вот почему преследуются православие и православные», — пророчествовал Фаддей.

Фото: РИА «Новости»

Кем будет Антихрист? Старец с особой тревогой говорил о приходе последнего «правителя». Архимандрит, ссылаясь на древние источники, указывал, что Антихрист родится среди еврейского народа неестественным путем — от одной девицы. Отец Фаддей предостерегал, что Антихрист будет внешне притягательным, привлечет много последователей еще до обретения власти. Разглядеть его истинную природу удастся не сразу: он будет производить впечатление необычайно приятного человека.

Фото: РИА «Новости»

У России великое предназначение В своих пророчествах старец отводил России ключевую роль. Он был убежден, что именно она способна повлиять на историю, перевесив чашу весов в сторону добра в борьбе со злом: «Русское православие стало глубже, в нем больше внутреннего, чем внешнего. Сегодня русское благочестие — более истинное благочестие, чем до всех гонений», — рассказывал Фаддей. Архимандрит предсказывал великое предназначение России в будущем. Стране суждено стать объединяющим центром для держав, избравших путь добра, согласия и благоденствия, которые затем сформируют союз. Возглавит это движение «русский православный царь», утверждал старец. «Безбожная волна современности не пощадит ни одного государства», — предсказывал он. Тем не менее, согласно его словам, после всех испытаний наступит «великая слава и радость».