Пророчества Матроны Московской. Что произойдет с Россией и Украиной в 2025 году

Многие пророчества Матроны Московской сбылись еще при жизни блаженной, поэтому даже скептики признали ее дар. Она знала наперед, что произойдет спустя несколько десятков лет. 360.ru вспомнил предсказания святой на ближайшие годы.

Чудеса Матроны Московской Матрона Московская родилась в семье крестьян Дмитрия и у Натальи Никоновых в селе Себино Тульской области в 1881 году. Родители от безденежья планировали отдать четвертого ребенка в приют, но оставили из-за пророческого сна матери — явилась птица с пустыми глазницами. Девочка родилась слепой, с годами у нее отнялись ноги. Пророческие и целительские способности проявились у нее в восьмилетнем возрасте. Иоанн Кронштадтский признал ее дар, нарек восьмым столпом России и благословил на служение людям.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

При жизни блаженной сбылись ее предсказания о свержении Николая II, разрушительной Великой Отечественной войне и смерти Иосифа Сталина. Святая умерла в 1952 году, за три дня предупредив близких о грядущей кончине. Пророчества Матроны Московской успела записать дочь ее односельчанки, помощница и биограф Зинаида Жданова. По благословению святой она выпустила книгу «Сказание о житии блаженной старицы, матушки Матроны», которая стала настольной для верующих. Пророчества о России В пророчествах Матроны Московской встречается мысль о том, что после 2020 года жизнь станет сложнее, человечество столкнется с выбором между духовным и материальным. Некоторые народы исчезнут, а россияне продолжат великую миссию. Но только в том случае, если не отвернутся от Бога, так как для любой победы нужна помощь божья.

Святая предупредила, что весь свет отвернется от России. Затем восточные союзники, такие как Китай и Индия, придут на помощь. Когда станет совсем плохо, у страны появится духовный лидер, и народ возродится на почве православия. Случится много бед, но нужно терпеть и не роптать, так как спустя время колесо времени повернет на светлую дорогу. Причем ждать оставалось недолго. Что случится с Украиной — слова Матроны Московской Матушка понимала, что часть украинского народа продолжит потворствовать нацистам. Жданова вспомнила, как святая еще во время ВОВ заявила, будто Адольф Гитлер не погибнет, а сбежит с Евой на Украину, на некоторое время спрячется там, а потом отправится дальше заграницу.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Предсказала Матрона и будущие невзгоды. По ее словам, украинцы отвернутся от братского народа и поплатятся за это. Но все закончится воссоединением славян. Предсказания для всего мира Предсказала Матрона Московская экономический кризис и миграционные потоки. Бывшие партнеры России столкнутся с голодом и встанут перед сложным выбором — нести свой крест или здесь и сейчас получить хлеб насущный. Люди обнищают не только в материальном, но духовном плане. Церкви опустеют, служить станет некому. Многие погибнут, как сказала Матронушка своей землячке Анне Выборновой, без войны, не сделав ни единого выстрела. «Войны не будет, без войны все умрете, жертв много будет, все мертвые на земле будете лежать. А еще я вам скажу: вечером все будет на земле, а утром восстанете — все уйдет в землю», — говорила она.

Никаких объяснений святая не привела, поэтому доподлинно неизвестно, что именно она имела ввиду. Судя по всему, речь шла о возрождении, потому что Выборнова услышала подобные слова от святой еще раз, незадолго до ее смерти. Матрона просила ничего не бояться и ждать, что люди лягут так, и встанут по-другому. Соха, по ее пророчеству, продолжит работать, и жизнь наладится.