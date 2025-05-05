«Все уйдет под землю». Матрона Московская предрекла много жертв из-за тяги к материальным ценностям

Блаженная Матрона Московская предрекла много жертв из-за того, что люди перестали думать о своем духовном пути и устремились за материальными ценностями. Пандемия коронавируса и землетрясения в Турции — это не конец катаклизмов.
Матрона Московская предупреждала людей, что кардинальные перемены еще не наступили. Она намекала, что количество верующих людей вскоре сильно уменьшится, а оставшиеся «без света внутри» люди окунутся во мрак. Потеря внутреннего света приведет к духовной слепоте и отчуждению, вещала Матрона.
«Много жертв будет. Вечером все на земле будете, а утром встанете — и все уйдет под землю…» — предрекала Матрона Московская.
Теологи расшифровали предсказания Блаженной Матроны и рассказали, что святая говорила о массовом падении ценностей и господстве денег.
Если люди не справятся с этой напастью, то в обществе произойдет мощный раскол. Если мир осилит этот барьер, то сольется в единое и наступит «мир во всем мире».
День памяти святой Матроны Московской отмечали 2 мая. Ее мощи находятся в Покровском монастыре в Москве, где все желающие могут прикоснуться к ним. Матрону можно попросить о любой помощи.
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