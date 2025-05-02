«Матронушка слышит». О чем и как нужно молиться Матроне Московской

Священник Береговой: не нужно воспринимать молитву как панацею от всех проблем

Сегодня, 2 мая, отмечается день памяти святой Матроны Московской. Ее мощи находятся в Покровском монастыре в Москве, где всегда много людей, желающих прикоснуться к ним. Священник Владислав Береговой посоветовал верующим в этот день посетить Божественную литургию и молебен в честь святой Матроны. В интервью Life.ru он поделился мыслями о том, о чем можно просить эту святую.

«Мы не делим святых по специализации, поэтому мы можем молиться любому святому о чем угодно. Матронушка слышит молитвы в самых разных нуждах, но наиболее часто к ней обращаются с просьбами об исцелении от болезней — как физических, так и душевных; просят помощи в создании семьи, укреплении брака, разрешении семейных конфликтов, рождении деток (в том числе и для бесплодных пар)», — подчеркнул Береговой.

Матронушку можно попросить о помощи в поступлении в университет, успешной сдаче экзаменов и благословении на жизненный путь. Святая может помочь и в безопасном путешествии, избавлении от грехов и вредных привычек, а также в принятии важного решения.

Священник советует также прочитать житие святой Матроны, чтобы узнать больше о её жизни и служении людям. Обращаясь к Матронушке, важно делать это с верой и надеждой.

«Неважно, какие у человека проблемы. Главное — это искренность молитвы и вера в Божью милость. Однако не стоит воспринимать ее как панацею от всех проблем», — отметил священник.

По его словам, помощь Матроны — это не волшебство, а милость Божия, которая дается в ответ на молитвы. И получают ее не просто так — она требует от человека изменений в жизни и следования заповедям Евангелия.

Ранее священник Антоний Борисов рассказал, кому и зачем нужно венчаться. Он напомнил, что венчание является одним из семи церковных таинств, которые «по нашей молитве совершает сам Господь».