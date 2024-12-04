Сегодня 02:32 Путь Богородицы во храм. История праздника, который готовит к Рождеству Православные отмечают 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы 0 0 0 Фото: Википедия Интересное

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Православные верующие 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это одно из главных событий в церковном календаре, которое относится к двунадесятым христианским праздникам. Об истории и традициях праздника — в материале 360.ru.

Когда празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2024 году Православные христиане отмечают 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы. Оно относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной церкви — его дата неизменна из года в год, рассказал 360.ru священник Николай Савченко. По церковному Преданию, это давний праздник: он существовал еще в первые века христианства. Равноапостольная императрица Елена — она жила приблизительно в 250—330 годы — построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке о празднике писал святитель Григорий Нисский.

Интересно Однако абсолютное признание торжественное мероприятие получило только с IX века. Тогда Георгий Никомидийский и Иосиф Песнописей написали два канона для богослужения в этот день. Однако абсолютное признание торжественное мероприятие получило только с IX века. Тогда Георгий Никомидийский и Иосиф Песнописей написали два канона для богослужения в этот день.

История и суть праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы Родители Девы Марии — Иоаким и Анна — долго жили вдвоем и умоляли Господа послать им дитя, напомнил священник Савченко. Они вели праведную жизнь и глубоко чтили Бога. Однако, достигнув преклонных лет, так и не стали родителями. Они пообещали Всевышнему отдать ребенка ему на служение, если он исполнит их мечту.

Когда она родилась, родители были пожилыми. Неизвестно, какого возраста именно, но пожилыми. Они передали ее в Иерусалимский храм на воспитание, а сами вскоре, скорее всего, почили от старости. Николай Савченко

Их самому заветному желанию суждено было сбыться. После долгих молитв к богоотцамам спустился ангел и принес Анне радостную новость: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех». Благодарные родители решили выполнить свое обещание, когда Пресвятой Деве исполнилось три года.

Фото: Википедия

«И вот исполнилось Ребенку три года, и сказал Иоаким: позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными [светильниками], чтобы Дитя не воротилось назад и чтобы полюбила Она в сердце своем храм Господень», — написано в Евангелие от Иакова. Иоаким и Анна нарядили юную Марию в самую красивую одежду и позвали всех родственников. Напевая церковные песни, выдвинулись они со свечами в руках из Назарета в Иерусалим. Шли до храма три дня, а там их встретил первосвященник Захария — по поверьям, отец Иоанна Крестителя — с другими церковнослужителями.

Фото: Википедия

«…когда Она была поставлена перед храмом Господа, Она поднялась бегом на 15 ступеней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих, как это обыкновенно делают дети. И все были исполнены удивления при виде этого, и священники храма были в изумлении», — гласило Евангелие Псевдо-Матфея. Все 15 ступенек — именно столько псалмов распевали священники перед входом — Святая Дева Мария пробежала без оглядки. Захария подозвал девочку и отвел ее в Святая Святых — святилище храма, куда сам первосвященник мог входить только раз в год. Такое действие со стороны церковнослужителя было нарушением Закона благочестия, потому вызвало у многих присутствующих большое недоумение. Однако никто не догадывался, что он сделал это, опираясь на послание свыше: предварительно к нему спустился ангел и открыл тайну о будущем Марии.

Фото: Википедия

До 14 лет девочка жила при храме. По словам Савченко, там она молилась, познавала Священное писание и овладевала ремеслом рукоделия, опираясь на опыт старших сестер. Тем не менее, достигнув этого возраста, должна была покинуть храм и выйти замуж. Но Мария отказалась, объяснив, что предназначена Богу с рождения. «Предполагается, чтобы она была в этом храме, родители должны были делать соответствующий вклад. Ведь религиозное учение не могло быть совсем бесплатным. Они пожертвовали [средства] ради будущего своей любимой и единственной дочери», — добавил Николай Савченко.

Фото: Википедия

Священники были в смятении, ведь места в храме Марии больше не было, но и насильно выдать замуж ее было нельзя. Они обратились к Всевышнему, чтобы он помог разрешить ситуацию. В ответ на их мольбы к Захарию явился ангел и поведал, что нужно собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова», чтобы среди них Господь указал, кто станет хранителем Девы Марии. Каждому из них дали указание принести с собой посох. Первосвященник собрал их и оставил во Святая Святых. Спустя некоторое время он увидел, что посох вдовца Иосифа расцвел, а на нем сидела голубка. Мария и Иосиф обручились и вернулись из Иерусалима в Назарет.

Фото: Википедия

Православные традиции на праздник Введения Введение во храм Пресвятой Богородицы — безмолвная проповедь верующим о близком пришествии Христа и осуществлении Божьего замысла о спасении людей. Кроме того, это символ веры и преданность Всевышнему и воспоминание о том, как Дева Мария была приведена в храм своими родителями, подчеркнул клирик.

В праздник богослужение делится на малую вечерню, всенощное бдение и литургии. Устав службы практически не отличается от других двунадесятых богородичных празднований: поют только песнопения праздника, а священники одеты в белые или голубые убранства.

Фото: РИА «Новости»

В церквях в этот период идет активная подготовка к Рождеству, в честь чего проводят торжественные Богослужения. Кстати, Введение приходится на Рождественский пост, который предполагает пищевые ограничения. Но в этот день можно есть рыбу. Славяне считали, что день был связан с началом зимы — «ворота зимы», так издавна на Руси говорили христиане. Именно поэтому в праздник принято кататься на санях, ведь зимние морозы и снег уже устоялись. После утренней литургии проводят постные ярмарки. Туда привозят на продажу дары осени и запасы на зиму. Там же можно найти красивые сани и конные упряжки.

Фото: Википедия

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы особенно почитают женщины. Считается, что особые сила и покровительство в этот день поддерживают их в семейных делах, домашней работе и воспитании детей.

Интересно Раньше люди верили, что на праздник Господь отпускает на землю праведные души, и усопшие могут побыть среди живущих — рядом с теми, кто любит их и скучает по ним. Раньше люди верили, что на праздник Господь отпускает на землю праведные души, и усопшие могут побыть среди живущих — рядом с теми, кто любит их и скучает по ним.

Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы Середина IX века считается временем, когда нарисовали первую из дошедших до нас сцен введения во храм. Это фрагмент протоевангельского цикла в капелле Иоакима и Анны в Каппадокии (территория современной Турции). В последующие века сюжет укоренился в декорациях храмов, но видоизменялся, дополняя или упуская какие-то детали. В основном на иконах маленькая и хрупкая Мария находится в самом центре композиции. На ней мафорий — традиционная накидка, которую носили женщины поверх туники. Рядом с ней ее родители, святые и праведные Иоаким и Анна.

На входе Деву Марию встречает священник Захария, который наклонился перед ней. Также на иконе видна лестница из 15 ступеней. Сам храм чаще всего выполнен в виде кивория — подвесная дарохранительница чашевидной формы с крестом наверху. Все эти элементы на иконах отсылают к текстам из Ветхого заветами и песнопениям, которые описывают Богоматери как одушевленный храм, который смог вместить в себя невместимое Божество — любовь в Господа и Сына его.

Фото: Древняя лестница, по которой молящиеся поднимались на Храмовую гору с юга / Википедия

Храмы Введения Пресвятой Богородицы

Собор Введения во храм Пресвятой Богородицы в Серпухове

Фото: Храм вошел в состав Введенского Владычного монастыря. Адрес: Московская область, город Серпухов, улица Октябрьская, 40 / Википедия

Утраченный храм Введения в Санкт-Петербурге

Фото: Разрушенный православный храм в Санкт-Петербурге. Он находился на углу Введенской и Большой Пушкарской улиц. Коммунисты разрушили его в 1932 году. / Википедия

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста в Москве

Фото: Исторически единоверческий, а ныне православный храм в Москве. Он относится к Петропавловскому благочинию Московской городской епархии. / Википедия

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах

Фото: Церковь причислена к Богоявленскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви, у нее есть статус подворья Патриарха Московского и всея Руси. / Википедия

Введенская церковь в Брянске

Фото: Единственный сохранившийся памятник Петропавловского монастыря, который основали, по преданию, приблизительно во второй половине XIII. / Википедия