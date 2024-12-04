Путь Богородицы во храм. История праздника, который готовит к Рождеству
Православные отмечают 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы
Православные верующие 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это одно из главных событий в церковном календаре, которое относится к двунадесятым христианским праздникам. Об истории и традициях праздника — в материале 360.ru.
Когда празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2024 году
Православные христиане отмечают 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы. Оно относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной церкви — его дата неизменна из года в год, рассказал 360.ru священник Николай Савченко.
По церковному Преданию, это давний праздник: он существовал еще в первые века христианства. Равноапостольная императрица Елена — она жила приблизительно в 250—330 годы — построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке о празднике писал святитель Григорий Нисский.
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История и суть праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
Родители Девы Марии — Иоаким и Анна — долго жили вдвоем и умоляли Господа послать им дитя, напомнил священник Савченко. Они вели праведную жизнь и глубоко чтили Бога.
Однако, достигнув преклонных лет, так и не стали родителями. Они пообещали Всевышнему отдать ребенка ему на служение, если он исполнит их мечту.
Когда она родилась, родители были пожилыми. Неизвестно, какого возраста именно, но пожилыми. Они передали ее в Иерусалимский храм на воспитание, а сами вскоре, скорее всего, почили от старости.
Николай Савченко
Их самому заветному желанию суждено было сбыться. После долгих молитв к богоотцамам спустился ангел и принес Анне радостную новость: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех». Благодарные родители решили выполнить свое обещание, когда Пресвятой Деве исполнилось три года.
«И вот исполнилось Ребенку три года, и сказал Иоаким: позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными [светильниками], чтобы Дитя не воротилось назад и чтобы полюбила Она в сердце своем храм Господень», — написано в Евангелие от Иакова.
Иоаким и Анна нарядили юную Марию в самую красивую одежду и позвали всех родственников. Напевая церковные песни, выдвинулись они со свечами в руках из Назарета в Иерусалим.
Шли до храма три дня, а там их встретил первосвященник Захария — по поверьям, отец Иоанна Крестителя — с другими церковнослужителями.
«…когда Она была поставлена перед храмом Господа, Она поднялась бегом на 15 ступеней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих, как это обыкновенно делают дети. И все были исполнены удивления при виде этого, и священники храма были в изумлении», — гласило Евангелие Псевдо-Матфея.
Все 15 ступенек — именно столько псалмов распевали священники перед входом — Святая Дева Мария пробежала без оглядки. Захария подозвал девочку и отвел ее в Святая Святых — святилище храма, куда сам первосвященник мог входить только раз в год.
Такое действие со стороны церковнослужителя было нарушением Закона благочестия, потому вызвало у многих присутствующих большое недоумение. Однако никто не догадывался, что он сделал это, опираясь на послание свыше: предварительно к нему спустился ангел и открыл тайну о будущем Марии.
До 14 лет девочка жила при храме. По словам Савченко, там она молилась, познавала Священное писание и овладевала ремеслом рукоделия, опираясь на опыт старших сестер. Тем не менее, достигнув этого возраста, должна была покинуть храм и выйти замуж. Но Мария отказалась, объяснив, что предназначена Богу с рождения.
«Предполагается, чтобы она была в этом храме, родители должны были делать соответствующий вклад. Ведь религиозное учение не могло быть совсем бесплатным. Они пожертвовали [средства] ради будущего своей любимой и единственной дочери», — добавил Николай Савченко.
Священники были в смятении, ведь места в храме Марии больше не было, но и насильно выдать замуж ее было нельзя. Они обратились к Всевышнему, чтобы он помог разрешить ситуацию.
В ответ на их мольбы к Захарию явился ангел и поведал, что нужно собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова», чтобы среди них Господь указал, кто станет хранителем Девы Марии.
Каждому из них дали указание принести с собой посох. Первосвященник собрал их и оставил во Святая Святых. Спустя некоторое время он увидел, что посох вдовца Иосифа расцвел, а на нем сидела голубка. Мария и Иосиф обручились и вернулись из Иерусалима в Назарет.
Православные традиции на праздник Введения
Введение во храм Пресвятой Богородицы — безмолвная проповедь верующим о близком пришествии Христа и осуществлении Божьего замысла о спасении людей.
Кроме того, это символ веры и преданность Всевышнему и воспоминание о том, как Дева Мария была приведена в храм своими родителями, подчеркнул клирик.
В праздник богослужение делится на малую вечерню, всенощное бдение и литургии. Устав службы практически не отличается от других двунадесятых богородичных празднований: поют только песнопения праздника, а священники одеты в белые или голубые убранства.
В церквях в этот период идет активная подготовка к Рождеству, в честь чего проводят торжественные Богослужения. Кстати, Введение приходится на Рождественский пост, который предполагает пищевые ограничения. Но в этот день можно есть рыбу.
Славяне считали, что день был связан с началом зимы — «ворота зимы», так издавна на Руси говорили христиане. Именно поэтому в праздник принято кататься на санях, ведь зимние морозы и снег уже устоялись.
После утренней литургии проводят постные ярмарки. Туда привозят на продажу дары осени и запасы на зиму. Там же можно найти красивые сани и конные упряжки.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы особенно почитают женщины. Считается, что особые сила и покровительство в этот день поддерживают их в семейных делах, домашней работе и воспитании детей.
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Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы
Середина IX века считается временем, когда нарисовали первую из дошедших до нас сцен введения во храм. Это фрагмент протоевангельского цикла в капелле Иоакима и Анны в Каппадокии (территория современной Турции). В последующие века сюжет укоренился в декорациях храмов, но видоизменялся, дополняя или упуская какие-то детали.
В основном на иконах маленькая и хрупкая Мария находится в самом центре композиции. На ней мафорий — традиционная накидка, которую носили женщины поверх туники. Рядом с ней ее родители, святые и праведные Иоаким и Анна.
На входе Деву Марию встречает священник Захария, который наклонился перед ней. Также на иконе видна лестница из 15 ступеней. Сам храм чаще всего выполнен в виде кивория — подвесная дарохранительница чашевидной формы с крестом наверху.
Все эти элементы на иконах отсылают к текстам из Ветхого заветами и песнопениям, которые описывают Богоматери как одушевленный храм, который смог вместить в себя невместимое Божество — любовь в Господа и Сына его.