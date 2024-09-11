Сегодня 13:37 Как погиб Иоанн Предтеча. История пророка, крестившего Христа День Усекновения главы Иоанна Предтечи отмечают 11 сентября 0 0 0 Фото: Изображение Усекновения главы Иоанна Предтечи в монастыре Дионисиат / Википедия Культура

Праздники

РПЦ

Православие

Религия

Православные каждый год вспоминают Иоанна Предтечу, или Крестителя. Одиннадцатого сентября они придерживаются строжайшего поста, чтобы выразить глубокую скорбь в память о святом. Как казнили пророка, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Когда отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2024 году День Усекновения честной главы славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна приходится на 11 сентября. По старому стилю этот праздник выпадал на 29 августа. Хотя этот день не относится к числу главных церковных праздников, верующие вспоминают о грустном событии своей истории.

История Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель, — один из самых почитаемых христианских святых. В православии ему посвящено семь дней. Для Церкви это очень важный святой — именно он крестил Иисуса Христа.

Кто такой Иоанн Предтеча Иоанн родился в семье священнослужителя Захарии и праведной Елисаветы недалеко от Хеврона, к югу от Иерусалима. Его родители долго не могли завести ребенка, но усердно молились и просили послать им чудо. Однажды им явился архангел Гавриил и сказал, что скоро в их семье будет пополнение. Когда ребенок появился на свет, Захарию спросили, как он хочет назвать младенца. Священнослужитель не смог ответить, потому что был наказан за свое сомнение в силе Господа. Он не поверил, что станет отцом, ведь был уже достаточно старым. Тогда ему принесли табличку, на которой он написал имя — Иоанн. Именно Иоанн Предтеча — первый в Иудее, кто начал крестить водой. У берегов реки Иордан он исполнил свое служение — призвал иудеев покаяться. В один из дней к реке подошел Иисус Христос. Сын Божий поклонился перед пророком и попросил крестить его. Пророк не сразу согласился, но в итоге сделал, как просил Иисус.

Фото: «Святой Иоанн Креститель в пустыне», Иероним Босх / Википедия

Почему пророку отсекли голову После Ирода Великого — иудейского правителя — святую землю Иудеи разделили на четыре части, рассказал «360» священник Русской православной церкви Николай Савченко. У каждой территории был свой властитель. Император Август назначил управлять Галилеей Ирода Антипу, у которого была жена — дочь аравийского царя Арефа. Ирод отверг законную супругу и отобрал у брата его жену — Иродиаду.

Колонии разделили между четырьмя правителями. Один из них был Ирод, а другой — Филипп. Потом они договорились, что Иродиада перешла к Ироду. Это было незаконно. Николай Савченко

За прелюбодеяние Иоанн Предтеча начал обличать властителя. В качестве мести за правду правитель Галилеи посадил святого в темницу. Однако он не казнил пророка, потому что побоялся гнева Господа и народного возмущения.

Фото: «Иоанн Креститель обличает Ирода Антипу», Мазолино да Паникале / Википедия

В свой день рождения иудейский правитель устроил пир для знати. На празднике плясала дочь Иродиады — Саломея. Она настолько понравилась Ироду, что он предложил исполнить любое желание. Юная девушка спросила у матери, чего та хочет.

Дочь Иродиады плясала перед Иродом, после этого он пообещал дать ей все, что она попросит, вплоть до полцарства. Девушку подговорила мать, чтобы она попросила голову Иоанна Крестителя. Николай Савченко

Иродиада ненавидела Иоанна Предтечу, поэтому потребовала принести голову пророка. Священник предположил, что жена Ирода боялась остаться без мужа из-за слов Иоанна Крестителя, поэтому решила лишить его жизни.

Фото: «Саломея получает голову Иоанна Крестителя», Андреа Соларио / Википедия

Согласно писаниям евангелиста Марка, правитель Галилеи был против казни, но ему пришлось совершить гнусный поступок — царское слово в те времена было законом. По словам Николая Савченко, гордость не позволила отказать Саломее. Слуга исполнил приказание Ирода и принес голову пророка прямо на пир. По одному из преданий, губы Иоанна Предтечи разомкнулись, и он сказал: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». За это Иродиада проколола иглой его язык, а после приказала закопать голову. Ученики святого погребли тело в Севастии, а позже христиане начали поминать пророка.

Фото: «Месть Иродиады», Хуан Фландес / Википедия

На тех, кто расправился с Иоанном, обрушилась кара Божья. Саломея провалилась под лед, когда переходила реку. Тело ее погрузилось в воду, а голова осталась надо льдом. Она висела так до тех пор, пока острые льдины не перерезали шею. Отсеченную голову Саломеи принесли Ироду и Иродиаде, а тело так и не нашли. Аравийский царь Арефа решил отомстить Ироду за бесчестие своей дочери и объявил ему войну, в которой одержал победу. В гневе римский император Гай Юлий Цезарь Калигула сослал Ирода и Иродиаду в Галлию, а позже — в Испанию, где их поглотила земля.

Что нужно делать верующим на день Усекновения главы Иоанна Предтечи В память о пророке 11 сентября верующие держат строгий пост — это способ показать скорбь из-за насильственной расправы над святым. Во время Божественной литургии в церквях читают отрывок из Евангелия от Марка. После богослужения православные совершают крестный ход. В этот день принято молиться Иоанну, чтобы найти успокоение и обрести надежду на будущее.

Фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) провел освящение в Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором / РИА «Новости»

Нельзя есть в день Усекновения главы Иоанна Предтечи мясо, рыбу и молочную продукцию. Пост длится всего день, но православные относятся к нему очень серьезно. Раньше в этот день верующие не употребляли пищу, имеющую форму круга, а также не брали косу или топор в руки, чтобы не оскорблять память Иоанна. Считалось, что те, кто не соблюдает пост, не попадут в рай.

Этот день считается днем поста всегда, на какой бы день он ни выпал — даже на воскресенье. Строгий однодневный пост. Празднества не полагаются. В этот день нельзя играть свадьбы. Николай Савченко

Что запрещено делать 11 сентября Христиане верят, что Иоанн Предтеча посылает неурожай за несоблюдение поста. Так, в этот день нельзя есть круглую пищу — голова будет болеть весь год. Запрещалось колоть или резать что-либо. Работы в саду или доме на эти сутки старались совсем избегать, а если это было невозможно, то не применяли любые острые инструменты. Также запрещался красный цвет в любом виде — еде, одежде, напитках и так далее. Считалось, что он символизировал пролитую кровь Иоанна Предтечи.

Фото: РИА «Новости»

Народные приметы на 11 сентября — Птицы поют звонко — значит, лето с осенью еще будет воевать. — Улетающие на юг лебеди — к снегу. — Если на юг потянулись журавли, то стоит ожидать холода. — Поющие скворцы — к бабьему лету.