Тридцать лет спустя. Полная история Кыштымского карлика Алешеньки

Кыштымского карлика Алешеньку нашли ровно 30 лет назад и через пару месяцев навсегда потеряли. Однако спустя десятилетия выяснилось, что история уральской мумии была невероятным клубком, в котором замешаны первая советская ядерная бомба, школьники, охотники за деньгами, странный психокульт и даже Ванга.

Явление Алешеньки Однажды в мае 1996 года пенсионерка Тамара Просвирина из поселка Каолиновый, что под Кыштымом, отправилась за водой к лесному колодцу. Вернулась лишь через трое суток. Дома никто не спохватился: сын отбывал срок за кражу в пельменной, а невестка навещала пенсионерку раз в две недели. Пропажу заметила соседка — она ежедневно приходила подкармливать пожилую женщину и помогать ей по хозяйству. Ей Просвирина рассказала, что ходила на местное кладбище и там, во время грозы, нашла странного маленького человечка. Завернула найденыша в платок и унесла домой — выкармливать. Снохе, когда та появилась, пенсионерка выдала другую историю: дескать пошла за водой к лесному колодцу и около него услыхала, будто ее кто-то звал. Пенсионерка пошла на звук и нашла под большой сосной то самое существо. Просвирина назвала его Алешенькой и даже показала невестке, как кормит «сыночка» из ложки водой с сахаром.

Украденная мумия Просвирина страдала психическим заболеванием. Так что известие, будто она выкармливает какого-то «сыночка Алешеньку» соседи приняли за очередное обострение и вызвали медиков. Те увезли пенсионерку в лечебницу в соседний поселок Новогорный, а ее найденыш, как считается, помер от голода. И — пропал. Возможно, об этом странном случае все бы и позабыли, да только в августе в том самом Новогорном кто-то стянул медный электропровод с опоры ЛЭП. Быстро нашли местного жителя, который на допросе сознался не только в этой краже, но и в том, что залез в пустующий дом Просвириной.

Вор нашел высохшее тело Алешеньки и решил, что это инопланетянин, которого можно продать куда-как дороже медного провода. Год был, повторимся, 1996-й, так что с работой, особенно в глубинке, было туго, но при этом народ уже перекормили «сенсациями» многочисленных желтых газеток и телепередач, так что НЛО никого не удивляло. Словом, мужик умыкнул тельце, дома выпотрошил, промыл спиртом, досушил на солнце и спрятал в гараже. Следователь, к которому попал жуткий вещдок, хотел было назначить экспертизу, но начальство дало по рукам и напомнило, что у милиционера на тот момент в производстве уже было 25 сложных дел — не до мертвых уродцев.

Фото: Кыштымский карлик Алешенька, кадр из документального фильма / RuTube

НЛО и Алешенька Опер частным порядком показал Алешеньку патологоанатому, и тот категорично заявил: существо не принадлежит к homo sapiens. Высота 25 сантиметров, скелет сформированный, череп без родничка и хрящей, нет ушных раковин, пуповины и половых органов. Надо было бы провести гистологию и другие исследования, но денег на это у милиционера не было. Так и хранил он мумию дома в холодильнике, мучаясь от постоянной бессонницы, переживая скандалы жены, которая сильно не желала лезть за колбасой и натыкаться на инопланетные останки. И тут следователю попалось на глаза газета с рекламой фирмы «НЛО-контакт по методу Золотова» из Каменск-Уральского. Созвонились. «Контактеры» приехали довольно скоро. Они забрали мумию, заверили, что тщательно и аккуратно ее исследуют, а после вернут назад, вместе со всеми документами и справками. Больше Алешеньку никто не видел. Позже, когда историю стали раскручивать журналисты, «исследователи» заявили, что останки у них в пути похитила летающая тарелка.

Сектанты Золотова Фирма «НЛО-контакт по методу Золотова» была филиалом «Международной академии фронтальных проблем», так же известной как КАТА — «Континентальная академия творческих аномалий». За этими вывесками скрывался деструктивный культ, замешанный на нью-эйдж: эдакий «духовный конструктор» из мистики и эзотерики. Во главе стоял бывший ученый-океанолог Борис Золотов. За баснословные деньги на круглосуточных семинарах «духовного роста» он заставлял людей заниматься различными практиками, при этом запрещая спать и даже просто отдыхать. В результате сознанием изможденных адептов можно было отлично манипулировать. КАТА и прочие ее отростки приказали долго жить в 2015 году в связи со смертью лидера, отсутствием преемника, финансовых скандалов и давления со стороны государства. Впрочем, до сих пор можно найти бывших учеников Золотова, которые пытаются торговать «мистическими откровениями».

Интересно Золотов был сыном выдающегося советского математика, академика Евгения Золотова. Он внес значительный вклад в создание и совершенствование зенитно-ракетных войск ПВО. Занимался компьютерным моделированием, оценкой эффективности систем и прикладными методами стохастических процессов. Однако ближе к концу жизни заинтересовался паранормальными явлениями. Экспериментировал с чтением мыслей и даже написал черновик учебника «Телепатия».

Происхождение Алешеньки Когда про уральский феномен прознали японские телевизионщики, они пытались найти останки необычного карлика. В 1997 прибыли в Кыштым и обещали за мумию более 200 тысяч американских долларов. Но никто так и не откликнулся, так что ограничились документальном фильмом. Просвирина после выписки из больницы, вновь зажила у себя дома, пока поздно вечером в августе 1999 года ее не сбил насмерть грузовик. Алешеньку стали забывать. Лишь иногда на «безрыбье» журналисты вспоминали историю Кыштымского карлика, но из свидетелей остался лишь один незадачливый милиционер, упустивший мумию. Поговаривали, будто Золотов дружил с Вангой и собирался показать ей «пришельца». Уж неизвестно, что должна была увидеть слепая, но пока к ней добрались, она уже была при смерти. После того как болгарская «ясновидящая» умерла, глава психокульта якобы закопал Алешеньку неподалеку от дома подруги.

Фото: Вангелия Гуштерова, более известная как Ванга.

Прорыв наступил весной 2018 года: журналисты нашли последовательницу Золотова, что забирала у следователя Кыштымского карлика. Тетка призналась: не было никакого НЛО, и история с Вангой тоже неправда. Останки передали медикам и те заверили, что это выкидыш человека с многочисленными генетическими мутациями. Кстати, независимые врачи, которым показали снимки мумии, согласились, что карлик — результат преждевременных человеческих родов примерно на 22-й неделе беременности. У плода синдром черепа в форме трилистника и врожденные уродства. Скорее всего, его тайком родила школьница — тот самый колодец в лесу был как раз неподалеку от школы. После исследований Алешеньку утилизировали. Наиболее вероятная причина его генетической аномалии — Кыштымская авария. В конце 50-х годов на химкомбинате произошел радиоактивный выброс, после которого в округе родилось немало нежизнеспособных уродцев.

Фото: Кыштымский карлик Алешенька, кадр из документального фильма / RuTube

Кыштымская авария Когда в СССР приняли решение о разработке своей собственной ядерной бомбы, в 1945 году в нынешнем Озерске (тогда его называли Челябинск-40) начали строительство завода № 817. Летом 1948-го академик Игорь Курчатов лично запустил первый в Советском Союзе и Евразии промышленный ядерный реактор А-1. Затем на базе предприятия построили радиохимический завод по выделению и переработке плутония, следом появился химико-металлургический завод по производству ядерного заряда. Когда случались мелкие аварии, радиоактивными отходами «обогащали» местную речку Течу, а потом озеро Карачай. Катастрофа произошла 29 сентября 1957 года. Вышел из строя датчик системы охлаждения, чиркнула случайная искра короткого замыкания и цилиндр из нержавеющей стали в бетонной рубашке, в котором хранилось более 70 тонн высокоактивных радиоактивных отходов, взорвался.

Фото: Памятник ликвидаторам аварии, установленный в г. Кыштыме.

Катастрофы такой силы еще не было нигде в мире. Да и сейчас она занимает третье место после Чернобыля и Фукусимы. Авария получила шестой, предпоследний уровень по Международной шкале ядерных событий. Образовалось Восточно-Уральское радиоактивное загрязнение, которое затронуло Челябинскую, Свердловскую и Тюменскую области. Все это пытались скрыть, хотя местные жители отлично знали, в чем дело. На Западе, кстати, тоже. Но в советских газетах на голубом глазу выдавали яркие вспышки в небе за северное сияние. Впервые официально Кыштымскую аварию признали только накануне распада СССР — в 1989 году.

Фото: Восточно-Уральское радиоактивное загрязнение на карте.

Сестра Алешеньки Неожиданное мнение медиков о том, что Кыштымский карлик был человеческим мутантом, получило подтверждение с другой стороны глобуса. В чилийской пустыне Атакама охотник за диковинками нашел сверток с мумией длиной всего 15 сантиметров. У нее были зубы, всего девять пар ребер и сильно удлиненный череп. Первооткрыватель окрестил находку «гуманоид Атакамы» и сбыл ее владельцу местного паба за 60 долларов США. А тот сократил имя мумии до Ата и перепродал в частную коллекцию испанского бизнесмена Рамона Навиа-Осорио, только уже за 160 тысяч баксов. Скоро про гуманоида Атакамы прослышал известный уфолог из США Стивен Грир. Он на весь мир раструбил о находке и заявил, будто специалисты уже пришли к выводу, что это не человек. Правда, документы и прочие доказательства так и не представил. Зато, будучи уверенным в своей правоте, настоял, чтобы Ату исследовали в Стэнфордском университете. Там и испортили праздник: анализ ДНК, взятый из костного мозга ребер, показал, что мумия — дочь неизвестной чилийки, которая жила около 40 лет назад. У «гуманоида» редкие мутации примерно в 60 генах, которые и привели аномалиям и дефектам развития плода. Девочка скончалась во чреве матери или сразу после преждевременных родов.