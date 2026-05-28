Сегодня 19:57 «Я не верил, что смогу». Покоривший Эверест на руках россиянин рассказал о страхе и смерти в горах

Российский блогер и альпинист из Уфы Рустам Набиев, который первым в истории покорил Эверест на одних руках, признался, что восхождение оказалось гораздо тяжелее, чем он представлял. Он видел гибель людей, едва не получил серьезное обморожение и несколько раз был уверен, что больше не сможет сделать ни шага. В беседе с 360.ru Набиев обратил внимание, что только оказавшись на маршруте, человек понимает, насколько тяжелыми могут быть условия при восхождении.

Телевизор не передает масштаб Альпинист признался, что морально готовился к экспедиции заранее, изучал маршруты и опасные участки, однако реальность оказалась совершенно другой. Особенно тяжелым для него стал ледопад Кхумбу. Этот участок он проходил более 16 часов практически без остановки. «Многие говорили, что пройти его на руках невозможно. Даже люди, которые уже были на Эвересте, не верили, что это реально», — рассказал Набиев. Во время восхождения его сопровождали шерпы и команда поддержки, однако, по словам альпиниста, никто не тащил его наверх. Он самостоятельно преодолевал маршрут с помощью ледорубов, двигаясь буквально шаг за шагом на руках.

Фото: Egmont Strigl/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Я говорил, что не смогу. Но руки шли вперед

Набиев рассказал, что несколько раз во время подъема вслух говорил, что больше не сможет продолжать путь. Однако каждый раз после этих слов продолжал движение. «Делаешь один шаг ледорубами и понимаешь, что нужно идти дальше», — рассказал он. Первой реакцией на вершине, по словам спортсмена, стала не радость, а просьба к самой горе отпустить его обратно. Альпинист понимал, что подъем — лишь половина пути, а большинство трагедий на Эвересте происходят именно во время спуска. «Эверест, спасибо большое, что ты меня впустил на свои вершины, но очень прошу также и меня отпустить», — признался он.

Люди умирали прямо во время спуска

Самыми тяжелыми воспоминаниями для Набиева стали моменты, когда он видел смерть других альпинистов. По его словам, некоторые люди благополучно доходили до вершины, но погибали уже на обратном пути. «Мне приходилось стать свидетелем таких событий, когда на моих глазах умирали люди, причем они все были на вершине. Мы вместе спускались с этой вершины. Дойдя уже до штурмового лагеря, до лагеря 4, который находится на высоте 7950 метров, понимаешь, что вроде бы человек был на вершине, с тобой спустился, и вот он на глазах теперь умирает. Конечно, для меня было это очень сложно осознать. Все эти кадры сейчас до сих пор стоят перед моими глазами, и понимать, что… ты был в любом случае на грани, — рассказал он. Набиев признался, что на высоте почти восемь тысяч метров столкнулся с тем, что назвал «нечеловечностью». Из-за нехватки кислорода и смертельной опасности каждый думал прежде всего о собственном спасении.

Там каждый сам за себя

Во время восхождения на Эверест образовались огромные пробки. В день штурма вершины наверх одновременно поднимались более 270 альпинистов — это стало рекордом. Из-за того, что маршрут на подъем и спуск один, людям приходилось буквально висеть над пропастью, пропуская друг друга. «Я, наверное, впервые в своей жизни столкнуться с такой нечеловечностью. Когда каждый человек сам за себя в горах. Там, на высоте, не существует человеческой морали, и людям абсолютно все равно, как ты поднимаешься, сколько у тебя кислорода осталось. Потому что каждый думает о себе. Но это, наверное, естественно, потому что у каждого человека ограниченное количество кислорода, с которым они поднимаются», — отметил Набиев. По его словам, наверху человек остается один на один с горой и понимает, что в критической ситуации спасать его никто не будет.

Замерзающие руки и мокрый насквозь комбинезон

Одной из самых опасных ситуаций стало сильное обморожение пальцев рук. Из-за постоянного контакта со снегом и металлическими ледорубами руки начали синеть прямо на маршруте. Спасти пальцы удалось благодаря согревающим пластырям, которые были у команды в рюкзаке. При этом сам Набиев вспоминает, что ему одновременно было и холодно, и жарко. Из-за огромной физической нагрузки организм выделял много тепла, а комбинезон полностью промок от пота. На вершине температура доходила до минус 40 градусов, а с учетом ветра ощущалась еще ниже.

Следующая цель — Антарктида

Эверест стал для Рустама Набиева десятой покоренной вершиной. До этого он уже поднимался на Эльбрус, Казбек, Арарат, Килиманджаро, Аконкагуа и восьмитысячник Манаслу. Теперь альпинист планирует завершить программу «Семь вершин» — покорить высшие точки всех континентов планеты. Следующей целью станет Антарктида. Экспедицию Набиев рассчитывает провести уже в ближайшие полгода.