Рекордсмен Гиннесса Рустам Набиев, покоривший Эверест без ног, вернулся домой

Рекордсмен Гиннесса, альпинист Рустам Набиев вернулся домой в Уфу. В аэропорту десантника встретили родные и близкие, а дочери приготовили особый сюрприз.

Набиев стал первым человеком, покорившим Эверест без ног. Альпиниста на родине встретили по-домашнему, с пышным караваем и национальным чак-чаком. Дочки Набиева развернули в аэропорту плакат с надписью «Наш папа — герой».

Набиев взошел на вершину Эвереста на одних руках. С подготовкой экспедиции спортсмену помогали Международная ассоциация бокса и ее руководителю Марк Ремлев. Подробности — в сюжете 360.ru.