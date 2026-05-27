Покорившего Эверест безногого десантника встретили в аэропорту Уфы

Безногий россиянин Рустам Набиев из Башкирии поднялся на вершину Эвереста. В аэропорту Уфы его овациями встретило множество людей.

Лишившийся ног десантник впервые в истории альпинизма на одних руках покорил горную вершину. Он совершил подъем 20 мая в 08:16 утра по непальскому времени.

Сегодня альпинист прилетел на родину. Он обрадовался, что его встретило так много неравнодушных людей.

«Очень счастлив вернуться домой живым, здоровым, невредимым и с такой победой для нашей страны, для моей республики», — отметил он.

Набиев пострадал при обрушении казармы в Омске 12 июля 2015 года. Из-за ЧП погибли 24 его сослуживца, а сам он провел под завалами семь часов. Десантник пережил две клинические смерти и ампутацию обеих ног.

После покорения Эвереста мужчина призвал всегда бороться до конца.