Сегодня 12:43 «Сухой полив» на грядках. Что такое мульча и как правильно ее сделать, чтобы не остаться без урожая Агроном Викулов объяснил, чем полезен «сухой полив» 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Мульча — не просто модное увлечение дачников, а рабочий инструмент для повышения урожайности. Она удерживает влагу, защищает от сорняков и создает благоприятный микроклимат для корней. Но не всем растениям она полезна, а ошибки при укладке могут погубить урожай. Какие культуры любят мульчу, а какие — нет, из чего ее сделать и как не навредить растениям, выяснил 360.ru.

Что такое мульча Мульча — это слой рыхлого материала, которым укрывают поверхность почвы вокруг растений. Ее главная задача — защитить землю от пересыхания, перегрева и сорняков. Она бывает двух видов: Органическая мульча — это трава, солома, кора, опилки, компост, торф, хвоя. Она со временем разлагается, обогащая почву питательными веществами, улучшает ее структуру и привлекает дождевых червей;

Неорганическая — это пленка, агроволокно, рубероид, гравий, керамзит. Она не разлагается, но отлично справляется с сорняками и служит несколько сезонов.

Чем полезна мульча Мульча необходима для улучшения водного баланса, поэтому ее часто называют «сухим поливом», рассказал 360.ru агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. «Капиллярные силы подтягивают из почвы к поверхности влагу, из-за чего пересыхает верхний слой земли, как следствие, уменьшается урожайность. А мульча не дает воде испариться», — пояснил агроном. Мульча создает особый микроклимат на грядках, способствуя размножению полезных бактерий. Также культуры лучше усваивают питательные вещества. Сорняки на грядках с мульчей растут не так активно. Даже если они пробились на поверхность, на рыхлом мульчированном слое их легче прополоть.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Каким растениям полезна и вредна мульча Мульчирование полезно большому количеству растений: томатам;

перцам;

баклажанам;

капусте;

клубнике;

плодовым кустам — смородине или крыжовнику. Однако есть и те культуры, которым мульчирование может навредить: моркови;

свекле;

луку;

чесноку;

луковичным цветам. Луковицам нужен сухой слой земли для вызревания, а влага им мешает и способствует гниению. Корнеплодам также нужен воздух, а мульча препятствует его поступлению в почву. Однако мульчирование все же можно проводить на грядках с этими растениями, но недолго и с осторожностью. Мульчирование противопоказано рассаде, так как неокрепшие корни могут быстро завять, а также кактусам и суккулентам, которые не любят воду и частый полив.

Фото: РИА «Новости»

Из чего делают мульчу Мульчу можно сделать из любых рыхлых материалов. «Классическая мульча — недешевое удовольствие, так как ее делают из коры хвойных растений разных фракций, которые дорого стоят. Такой вид мульчи особенно полезен для растений, которые любят кислую почву», — объяснил Викулов. Для всех остальных лучше использовать мульчу с добавлением доламитовой муки или обычной извести, золы — она поможет раскислить вспомогательный слой на грядках.

Интересно Агроном отметил: мульчу можно сделать из всех материалов, которые препятствуют испарению влаги. Подойдет даже старый картон. Его произвольно нарезают кусками и укладывают вокруг растения.

Часто мульчирование делают с помощью старой листвы, компоста, торфа или перегноя. Как правильно сделать мульчирование Желательно перед мульчированием порыхлить грядки, чтобы уничтожить капиллярную сеть. Особенно это важно для тяжелых почв: когда такая земля покрывается сухой коркой, закрытие мульчей сделает растению хуже из-за отсутствия воздуха в ней. Лучше создать промежуточный рыхлый слой, объяснил Викулов.

Фото: РИА «Новости»

«Он должен быть не слишком тонким, но и не слишком толстым. Оптимально — четыре-пять сантиметров, но никак не 20», — добавил агроном. Перед укладкой грядки хорошо проливают, чтобы верхний слой был влажным. Только после этого мульчу выкладывают слоями. Например: солома — скошенная трава — снова солома. Мульча не должна касаться стеблей и листьев растений, лежать плотно к ним — так слизни не смогут перебраться на верхушки культур.

Интересно Еще одно важное правило: чем мельче фракции мульчи, тем быстрее в ней разовьется полезная микрофлора. Если есть садовый измельчитель, то его можно использовать перед укладкой мульчи.

Далее за слоем мульчи нужно следить. На открытом участке, где гуляют ветры, он может быстро пересохнуть, и пользы от него уже не будет.

Интересно Мульчу можно класть даже на балконные посадки и в теплицу. Особенно это актуально для парников, где часто происходит перегрев земли: под мульчей сохранится оптимальная для развития культур температура. Правда, в теплицу следует класть уже подвяленную траву и слоем не более трех сантиметров: тогда в плохо проветриваемом парнике не образуется серая гниль.

Помимо пересыхания, мульча может загнивать или закисать. Более того, могут образоваться грибки и плесень, что приведет к болезням растений. По этой причине мульчу нужно ворошить примерно раз в неделю. По мере оседания материала к нему можно подкладывать свежую траву. Важно и время для мульчирования. Садоводы, которые сажают в открытый грунт ранние культуры, иногда кладут мульчу на еще не прогретую землю. В этом случае вспомогательным слой станет препятствием для прогрева, и растения под ним могут погибнуть.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Ошибки мульчирования Викулов предупредил: если материал образует после дождя корку, лучше не использовать его для этого метода. «Сочная трава тоже не подойдет для мульчи. Под ней развиваются ненужные процессы, если углубляться в агрохимию. Лучше использовать ее вместе со слоем компоста», — отметил эксперт. Кроме того, для мульчи не следует использовать шелуху различных растений, например, в Московской области часто продают отходы от кедровых орехов или подсолнечника. В них содержится много остатков ядер, которые могут привлечь на грядки грызунов — крыс или мышей. Они начнут активно искать себе корм и рыть посадки. Еще одна ошибка — использование свежескошенной травы со сформировавшимися семенами. Например, если положить на грядки одуванчик, пырей или мятник, то их семена быстро прорастут на грядках.

Интересно Использование свежескошенной травы опасно и тем, что она может быть после дождя или утренней росы влажной. В такой мульче с высокой долей вероятности образуется плесень и гниль.

Очень грубая ошибка — использовать для мульчи траву, ранее обработанную гербицидами. Химикаты убьют растения. Мульчирование может навредить в очень дождливое лето. В периоды ливней мульчу либо совсем убирать, либо заменяют все слои полностью соломой.