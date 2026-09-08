Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ночь на 9 сентября

Синоптик Тишковец: в ночь на 9 сентября в Подмосковье похолодает до 0 градусов

Первые заморозки на почве могут произойти в Подмосковье в ночь на 9 сентября. Минимальная температура воздуха в регионе опустится до нуля градусов, сообщил в телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

Метеоролорг уточнил, что минувшей ночью в Москве зафиксировали самое сильное похолодание с конца мая. На метеостанции ВДНХ температура опустилась до +7,8 градуса, в Тушине и Бутове — до +6,1, в Строгине — до +7,2, на Балчуге — до +8,4 градуса.

«В ближайшую ночь в Москве станет еще холоднее: столбики термометров опустятся до +3…+5, по области — 0…+5, на почве местами первые заморозки!» — написал он.

Кроме того, заморозки уже зарегистрировали в ряде регионов Русской равнины. В Тверской области температура опустилась до −0,8 градуса, в Костромской — до −1,0, в Кировской — до −0,3 градуса.

Днем 8 сентября в Московском регионе потеплеет до +17 градусов.