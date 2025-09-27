Сегодня 03:04 Юсупов убил из чувства долга перед родиной. Что мы знаем о палаче Распутина? 0 0 0 Фото: Князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон / Публичное достояние Интересное

Князь Феликс Юсупов не был героем или мыслителем, изобретателем или ученым. Однако эпатажный мальчик из золотой молодежи одним-единственным поступком навсегда остался в мировой истории. Ведь именно он убил черного гения российского престола — Григория Распутина.

Биография Феликса Юсупова Феликс Юсупов родился весной 1887 года в Петербурге. Младший сын графа Феликса Сумарокова-Эльстона и княжны Зинаиды Юсуповой, он появился на свет вместо желанной девочки, и мать в первые годы наряжала мальчика в платья. Позднее он сам примерял женские образы во время домашних спектаклей, которые разыгрывал вместе со старшим братом Николаем.

Фото: Портрет графа Феликса Сумарокова-Эльстона, впоследствии — князя Юсупова. Валентин Серов, 1903 год / Публичное достояние 1/4 Фото: Портрет княгини Зинаиды Юсуповой. Валентин Серов, 1900 год / Публичное достояние 2/4 Фото: Портрет князя Николая Юсупова. Валентин Серов, 1903 год / Публичное достояние 3/4 Фото: Портрет князя Феликса Юсупова. Валентин Серов, 1903 год / Публичное достояние 4/4

Неудивительно, что тонкого и изящного Юсупова не раз подозревали в гомосексуализме*. Сам он откровенно веселился и эпатировал публику, заявляясь в женских костюмах и рассыпая колкие афоризмы. Эдакий Оскар Уайльд на минималках, но без литературного таланта. Ну вот модно так было — Серебряный век, что поделать.

Старший брат Юсупова летом 1908 года погиб на дуэли с графом Арвидом Мантейфелем, которому некоторое время мастерски наставлял рога. Мог бы и дальше продолжать, но известный столичный оккультист заявил, будто юсуповский ангел-хранитель требует бороться за свою любовь, вот молодой человек и вызвал мужа своей любовницы стреляться.

После окончания частной гимназии Феликс не рвался в армию или служить чиновником. В 1909-м он отправился на учебу в Оксфорд. Там основал Русское общество и возглавлял Первый русский автомобильный клуб. А по возвращении домой женился на княжне Ирине, дочери родной сестры Николая II. Юсупов влюбился в нее еще в юности в Крыму.

Фото: Феликс и Ирина Юсуповы. Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии в Германии. Их взяли в плен. Кузина Ирины, по совместительству невестка кайзера, ничем не смогла помочь, и пришлось подключить связи Юсупова-старшего. Благодаря ему пара тайком бежала в Данию, а оттуда через Финляндию вернулась в Россию. Вскоре у супругов родилась дочь, крестными стали Николай II и его мать, императрица Мария Федоровна. Юсупов, как единственный сын в семье, был освобожден от мобилизации. Он занялся устройством госпиталей, причем отдал под первое заведение для тяжелораненых один из своих домов в центре Петербурга, а также поступил на годичные офицерские курсы в Пажеский корпус.

Фото: Феликс и Ирина Юсуповы с дочерью / Публичное достояние

Клуб убийц Юсупов не слишком интересовался политикой, но вел светскую жизнь, так что не избежал личного знакомства с Григорием Распутиным — после смерти Столыпина тот как раз вернулся в Петербург. Тобольский мужик был интересен тем, как легко подминал под себя, казалось бы, довольно умных и образованных людей. Уж как он действовал на императора с супругой…

После всех моих встреч с Распутиным, всего виденного и слышанного мною я окончательно убедился, что в нем скрыты зло и главная причина всех несчастий России: не будет Распутина — не будет и той сатанинской силы, в руки которой попали государь и императрица. Феликс Юсупов, воспоминания, 1927 год

Князь был уверен (да и не он один), что Распутина направляют германские шпионы. А он, в свою очередь, доводил их советы до царя и царицы как свои «прозрения». Именно так полный профан в военном деле Николай II решил лично выступить Верховным главнокомандующим. Он же по велению «старца» одаривал министерскими портфелями жадных бездарей. Для Юсупова было очевидно, что Распутина необходимо убить: венценосные покровители отказывались видеть его вред. А тайные покровители готовы были растоптать всякого, кто посмел бы сместить удобного мужика. Также думали и друзья князя — монархист-черносотенец Владимир Пуришкевич, герой войны поручик Сергей Сухотин и великий князь Дмитрий Павлович. В компанию будто бы затесался и однокашник Юсупова по Оксфорду Освальд Райнер. Кстати, уже в XXI веке англичане пытались тянуть одеяло на себя и утверждали, что смерть Распутина — результат их тайной операции и стрелял в голову «старца» британец. Но с доказательствами, как всегда, не срослось.

Фото: Владимир Пуришкевич / Публичное достояние 1/4 Фото: Поручик Сергей Сухотин / Публичное достояние 2/4 Фото: Великий князь Дмитрий Павлович / Публичное достояние 3/4 Фото: Освальд Райнер / Публичное достояние 4/4

Гибель Распутина Каждый из заговорщиков был готов отвечать перед судом за свой поступок. Однако лишать жизни «божьего человека» следовало скрытно: Распутина постоянно охраняли, да и сам он был недюжинной силы. Решили пригласить в дом Юсуповых на Мойке и там отравить. Князь загодя отослал жену и дочь в Крым, а сам приказал переоборудовать полуподвал, где и принял «старца» в ночь на 30 декабря 1916 года. Пуришкевич уговорил врача Станислава Лазоверта достать цианистый калий и нашпиговать им кремовые пирожные, которые очень любил Распутин.

Фото: Григорий Распутин / Публичное достояние

Однако яд не подействовал: то ли добрый доктор струсил и подменил порошок на безвредный, то ли сахар нейтрализовал действие отравы. «Человек божий» ел да нахваливал. Тогда Юсупов выстрелил гостю в спину, и тот упал. Но стоило князю наклониться над Распутиным, как он очнулся, заорал и попытался задушить Юсупова. Тут уж и остальные заговорщики стали стрелять, а после попросту избивать не желавшего помирать мужика. Однако тот смог прорваться к выходу, бежал из подвала и попытался перелезть высокую стену сада. Не вышло: собаки подняли лай и компания настигла свою жертву. Распутина связали веревками по рукам и ногам, погрузили в автомобиль, отвезли к реке и бросили в полынью недалеко от Каменного острова. Тело скрылось подо льдом. Его нашли вечером 1 января.

Фото: Карикатура на Распутина, Николая II и Александру Федоровну / Публичное достояние

Убийц разыскали быстро. Во-первых, нашлись свидетели, во-вторых, компания и так не слишком таилась — практически весь свет знал, кто избавил Россию от Распутина. Большинство людей ликовало, слало поздравительные телеграммы. Юсупову будто бы за патриотический подвиг даже прочили императорскую корону. Следствие длилось два с половиной месяца — до отречения императора Николая II, а после заглохло. Арестовали лишь низших по сословию: Сухотина и Лазаверта, да и то ненадолго. С остальными лишь побеседовали. Правда, следователь успел найти множество несоответствий между тем, что рассказывали заговорщики, и выводами экспертов, но никто не стал придираться.

Согласно заключению врача, яда в желудке Распутина не обнаружили. Тело бросили в воду уже мертвым: смерть последовала от обильного кровотечения из-за огнестрельной раны в живот, через желудок и печень. При такой ране (а плюс еще ранения в спину и в голову) он не смог бы даже стоять на ногах, не то что драться, бегать или лезть через стену.

Жизнь Юсупова в иммиграции После дознания Юсуповы уехали в Крым. В 1919 году семья покинула полуостров: на борту линкора «Мальборо» добрались до Мальты, а оттуда уехали в Лондон. Все, что смогли с собой вывезти — фамильные драгоценности и два полотна, — продали и купили дом в Булонском лесу. Там и жили, помогали русским иммигрантам и занимались благотворительностью. Супруги пытались было вести бизнес и открыли свой дом моды. Спустя 20 лет после переезда Юсуповым пришлось продать особняк. Они заняли небольшую квартиру в Париже, где зажили размеренной жизнью вдали от политики и скандалов. Но ни князь, ни его супруга никогда не сожалели об убийстве Распутина.

Фото: Феликс и Ирина Юсуповы, 1930 год / Публичное достояние

Дочь Распутина, Матрену, тоже занесло в Париж, и она подала в суд на Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича, требуя компенсацию в 800 тысяч долларов США за «причиненный ущерб» — так дама обозначила потерю отца. Однако иск отклонили: французы не собирались разбираться в заграничном убийстве. Во время Второй мировой войны князь отказался поддержать нацистов. Вернуться на родину тоже не захотел. Он ушел из жизни, разменяв восьмой десяток, 27 сентября 1967 года в Париже. Последнего из рода Юсуповых упокоили на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Княжна Ирина скончалась в 1970-м и была похоронена рядом.

Фото: Семейная могила Юсуповых, кладбище Сент-Женевьев-де-Буа / Публичное достояние

Юсупов и кино Князь, устав от бесконечных расспросов, в 1927 году выпустил книгу «Конец Распутина». Именно потому, что ее не стали читать в Голливуде, Юсуповы в 1933-м стали богаче на 25 тысяч фунтов, а по тем временам это были большие деньги. Дело в том, что американцы сняли фильм «Распутин и императрица». В главных ролях блеснули Бэрриморы — родной дед актрисы Дрю Бэрримор (той, что блондинка в дилогии «Ангелы Чарли»), а также его брат и сестра. По сценарию главный герой убивал Распутина в порядке мести за то, что тот соблазнил его жену-княгиню.

Фото: Актеры Бэрриморы в гриме для фильма «Распутин и императрица». Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) / www.globallookpress.com

Хотя сценаристы всех, кроме Распутина, наградили вымышленными именами, эта история с вариациями была хорошо известна публике. Зрители понимали, кто есть кто на экране. Так что Юсупов подал иск против кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer за распространение порочащих сведений, не соответствующих действительности, и клевету. Князь заявил, что ему-то все равно, но вот имя жены марать не позволит. В суд явились свидетели, хорошо знавшие царский двор, а присяжные пристально и даже два раза пересмотрели «Распутина и императрицу». В результате Юсупов выиграл, а в кино с тех пор появился дисклеймер: «Все персонажи вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны».

Фото: Типичный письменный отказ от ответственности в титрах англоязычных художественных фильмов / Публичное достояние

Позже, в 1967 году, по воспоминаниям Юсупова «Мемуары», изданным в 1953-м, с его согласия французы сняли фильм «Я убил Распутина». Местами, конечно, «клюква», но интересная и куда точнее многих других киноисторий на эту тему. Роль тобольского «старца» сыграл Герт Фребе, к тому времени уже засветившийся как Голдфингер в бондиане. Самого князя воплотил английский актер театра и кино Питер МакЭнери, тогда часто снимавшийся в провокационных картинах. А вот княгиню Ирину сыграла тоже дворянка — княгиня Ира фон Фюрстенберг. Помимо того, что она была красавица, светская львица и актриса, титулованная дама работала дизайнером ювелирных изделий и одно время сотрудничала с модельером Валентино. *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено