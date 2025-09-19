Сегодня 14:42 Противник Распутина и настоящий патриот. Что современники думали о Петре Столыпине 0 0 0 Фото: Петр Столыпин. The State Hermitage Museum / www.globallookpress.com Интересное

Депутаты

Россия

История

Петр Столыпин до сих пор остается одной из самых противоречивых фигур в российской политике. Кто-то, как Ленин, считал его вешателем и палачом, для других он — великий реформатор и несостоявшийся спаситель России. Точно можно сказать, что это был честный и смелый человек, который искренне хотел процветания своей родине.

Биография Петра Столыпина Петр Столыпин появился на свет весной 1862 года в Саксонии. Мать, княжна Наталия Горчакова, на сносях отправилась к родне в Дрезден, там и родила и крестила мальчика в местной православной церкви. Впоследствии семья перебралась в Подмосковье, затем жили на территории нынешней Литвы в Вильнюсе (тогда — Вильно) и наконец переехали в Орел. Получив аттестат зрелости, выделявшийся «рассудительностью и характером» 19-летний Столыпин уехал в столицу и поступил на естественное отделение Императорского Санкт-Петербургского университета. Кстати, химию там преподавал Дмитрий Менделеев (тот самый). На экзамене он собственноручно поставил будущему агроному «отлично».

Фото: Ученик Виленской гимназии Петр Столыпин, 1876 год / Публичное достояние

Окончив учебу и защитив кандидатскую, Столыпин начал службу в департаменте земледелия и сельской промышленности Министерства государственных имуществ. Быстро сделал блестящую карьеру: за три года от чина коллежского секретаря (нечто среднее между нынешним секретарем-референтом, офис-менеджером и ассистентом) перешел в титулярные советники. Звание было невысоким, но ответственным, многие чиновники ждали его десяток лет, а то и больше. Затем Столыпин перешел на службу в Министерство внутренних дел и стремительно рос в чинах: его работу оценили по достоинству и начальство, и подчиненные. Он внедрял передовые методы ведения сельского хозяйства, продвигал народное образование.

Фото: Гродненский губернатор Петр Столыпин, 1902 год / Публичное достояние

К 40 годам Столыпин стал губернатором Гродно, в 1904-м — Саратова. Спустя еще пару лет его телеграммой вызвал в Царское Село Николай II и назначил министром внутренних дел. Тут как раз начала действовать I Государственная дума, и отношения между депутатами и новым главой МВД сразу не заладились. Впрочем, парламентариев довольно скоро распустили.

Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин

Столыпина назначили председателем Совета министров. За его знаменитые реформы, острый ум, жесткость и твердый характер политика не просто не любили — ненавидели. Дошло до того, что начали очернять перед императором, да так, что пришлось вмешаться вдовствующей императрице Марии Федоровне. Она напомнила сыну, что именно «умный и энергичный» глава правительства сумел навести порядок в стране. Вот только царское благоволение не спасло от пули. Осенью 1911 года во время спектакля «Сказка о царе Салтане» в киевском городском театре анархист Дмитрий Богров выстрелил в Столыпина. Ранее его пытались убить десяток раз, но это, 11-е, покушение оказалось удачным, и спустя четыре дня, 5 сентября по старому стилю и 18 по новому, 49-летний политик скончался.

Фото: Петр Столыпин за несколько часов до гибели, Киев, сентябрь 1911 года / Публичное достояние

Реформы Столыпина Столыпинская аграрная реформа дала крестьянам возможность выходить из общины, получать земельные наделы в частную собственность. Те, кто соглашался освоить новые земли в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, получали большие земельные участки, денежные пособия, налоговые льготы, а также трехлетнюю отсрочку от воинского призыва. Увы, гладко не получилось: из-за недостатка финансирования около 60% переселенцев возвратились домой. К тому же произошло расслоение крестьян на хуторян, кулаков и батраков, так что социальная напряженность в деревне только выросла. Земская реформа, которая должна была стать логическим продолжением аграрных преобразований, не состоялась.

Фото: Петр Столыпин принимает рапорт от волостного старшины в селе Пристанном / Публичное достояние

Кстати, аграрную реформу, как и всю деятельность Столыпина на посту главы правительства, активно критиковал давний друг его отца — Лев Толстой. Он в письмах выговаривал политику за образование мелкой земельной собственности, за то, что «начали насилием бороться с насилием и продолжаете это делать». Тот пару раз ответил, но потом прервал переписку.

Вы уже заслужили ту ужасную славу, при которой всегда, покуда будет история, имя ваше будет повторяться как образец грубости, жестокости и лжи. Лев Толстой

Коснулись реформы и учебы: в России ввели всеобщее начальное образование для детей с восьми до 12 лет. Хоть церковно-славянское чтение было обязательным, допускалась возможность преподавания основ иной религии, если она преобладала в регионе. Кроме того, бюджет народного образования увеличили втрое. Открыли 50 тысяч новых школ, а педагогов обоего пола уравняли в правах. Для рабочих организовали больничные кассы и кассы взаимопомощи, создали комиссию по разрешению конфликтов, легализовали профсоюзы. Рабочий день сократили до 10 часов. Разрешили проводить забастовки, но только экономического характера. Однако эта реформа почти не сработала: хозяева предприятий как могли сопротивлялись даже намеку на потерю прибыли. Суд сделали дешевле и доступнее для населения. Армия была технически переоснащена: появились новые виды вооружений — скорострельная артиллерия, бронемашины, авиация. Также сократился срок службы, подготовка офицерского состава стала лучше.

Фото: Памятник Петру Столыпину перед зданием правительства России, Москва. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Столыпин и Распутин Председатель Совета министров не любил Распутина и всячески избегал встреч с ним. Правда, Столыпин несколько раз в разговорах с Николаем II отмечал недопустимость нахождения в ближайшем окружении императора сомнительного мужика, но самодержец отрезал: «Пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы». Однако Столыпин не опускал рук и в 1911 году представил царю обширный доклад о Распутине, составленный на основании следственных материалов синода. В ответ Николай II устроил главе правительства встречу с «божьим человеком», дабы развеять негативное впечатление. Не вышло. Столыпин приказал Распутину покинуть Петербург, в противном случае пообещал отдать «старца» под суд «по всей строгости закона о сектантах». Зная твердость слова главы правительства, друг царской семьи быстро уехал и вновь появился в Петербурге лишь после смерти Столыпина.

Фото: Григорий Распутин, 1914 год / Публичное достояние

Столыпинский вагон Для крестьян-переселенцев, что решились уехать осваивать новые земли, нужен был подходящий транспорт, ведь желающие перебирались на новое место вместе со всем своим скарбом и даже с домашним скотом, птицей. Так появились специальные железнодорожные вагоны, которые получили имя «столыпинские». Они вмещали до 40 человек на трех ярусах полок и дополнительные откидные сиденья, плюс большой багажный отсек. Помещение согревали две дровяные печи, также там были два санузла, электрическое освещение, вытяжка. Условия не барские, но довольно приличные. Вот только после революции «столыпинские» вагоны ждала грустная судьба и плохая слава. Советская власть не разбрасывалась царским наследством, так что транспорт для переселенцев быстро ободрали, окна закрыли решетками и пристроили под вагонзаки — тюремные вагоны для перевозки заключенных. Само собой, отношение к «столыпинским» вагонам сильно поменялось.

Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин

Столыпинский галстук Власти под руководством Столыпина довольно жестко пресекали революционные настроения. Однажды депутат Федор Родичев, выступая в Думе, напомнил, что петлю виселицы часто называли «муравьевский воротник», по фамилии генерала, что вешал бунтовщиков во время Польского восстания 1863 года. По мнению оратора, это прозвище заменят «столыпинским галстуком». Столыпин молча покинул зал заседаний и послал Родичеву вызов на дуэль. Тот настолько перепугался, что пулей полетел к политику и на коленях (серьезно!) выпросил у него прощение. Только вот руки ему больше глава правительства не подавал, Дума запретила депутату появляться на 15 следующих заседаниях. Наверное, эта история так бы и канула в Лету, но выражение «столыпинский галстук» чрезвычайно понравилось Владимиру Ленину и он неоднократно цитировал его в своих трудах. А самого Столыпина он называл не иначе как обер-вешатель.

Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх!» На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете!» Петр Столыпин

Столыпин и Лермонтов Родители политика происходили из старинных дворянских фамилий — Столыпиных, чей род восходил к началу XVI века, и Горчаковых, к началу XIII столетия. Неудивительно, что Столыпин был в родстве со многими известными людьми и в частности приходился троюродным братом поэту Михаилу Лермонтову. Вот только хвастаться этим он не любил: в семье не очень хорошо относились к поэту. Ведь он сильно досаждал родне невыносимым характером. Да и литературные труды его не особо чтили. Однако после роковой дуэли Столыпины помогли перевезти тело в семейный склеп села Тарханы, а также не оставили бабушку Лермонтова, Елизавету Арсеньеву, и ухаживали за парализованной старушкой — после известия о гибели внука у нее отнялись ноги.

Фото: Петр Столыпин с семьей у Елагинского дворца, Санкт-Петербург, 1907 год / Публичное достояние

Брак Столыпина Столыпин женился еще студентом, что было нетипично для того времени. Но и обстоятельства брака тоже оказались нетипичными. Старший брат Михаил был помолвлен с фрейлиной императрицы Марии Федоровны, праправнучкой полководца Александра Суворова Ольгой Нейдгардт. Но свадьба не состоялась: жениха смертельно ранил на дуэли князь Иван Шаховский. Петр вступился за брата и также вызвал Шаховского. Однако тот был словно заговоренный: остался жив и ранил Столыпина в правую руку (после этого она всю жизнь плохо работала). Через некоторое время после смерти Михаила политик попросил руки Ольги у ее отца. В то же время честно признал, что у него есть недостаток — «молодость».

Фото: Петр Столыпин с женой Ольгой и дочерью Марией, 1888 год / Публичное достояние

Свадьба состоялась: тесть резонно заметил, что «молодость — это тот недостаток, который исправляется каждый день». Молодожены прожили очень счастливую жизнь, у них родились пять дочерей и один сын, Аркадий. Впоследствии он стал активным участником Французского сопротивления во время Второй мировой войны. Вместе с сестрой Натальей Аркадий был ранен при взрыве на Аптекарском острове, в результате очередного покушения отца. Николай II после нападения предложил Столыпину значительную денежную помощь, на что получил ответ: «Ваше Величество, я не продаю кровь своих детей».