07 марта 2025 14:22 Дисклеймер имени Распутина. Как тобольский крестьянин изменил Голливуд 0 0 0 Фото: Кадр из фильма «Распутин и императрица», 1932 год. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) / www.globallookpress.com Интересное

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Неожиданно, но факт: русская история повлияла на американское киноискусство. Как связаны Григорий Распутин, Дрю Бэрримор и голливудский дисклеймер о том то, что в фильме все совпадения с реальностью — выдумка, выяснил 360.ru.

Григорий Распутин в кино История Григория Распутина закончилась в декабре 1916 года в ледяной проруби реки Малая Невка в Петрограде. Хитрого тобольского мужика, который, по слухам, смог заворожить последнего российского императора Николая II и его жену Александру Федоровну, целым коллективом травили, расстреливали и топили. И тем, как оказалось, обеспечили мировую славу. Первым по достоинству оценил кинематографичность судьбы Распутина кинопродюсер, оператор, режиссер и фотограф Александр Дранков. В свое время именно он первым в мире придумал выпускать афиши с кадрами из фильмов и продавать открытки с наиболее яркими киноэпизодами. Торопясь обогнать возможных конкурентов, Дранков даже не стал снимать новый фильм о Распутине. Он просто перемонтировал свою же картину «Омытые кровью» по рассказу Максима Горького «Коновалов». Это был старт кинокарьеры убиенного «старца» — и на редкость удачный.

Фото: Григорий Распутин со своими почитателями, девочка в матроске — его родная дочь Матрена, впоследствии — Мария. Historical Collections / www.globallookpress.com

Тему подхватили, и уже в следующем, 1917 году можно было посмотреть двухсерийную ленту «Темные силы — Григорий Распутин и его сподвижники», фильмы «Святой черт — Распутин в аду», «Любовные похождения Гришки Распутина», «Похороны Распутина», «Таинственное убийство в Петрограде 16 декабря» и многие другие захватывающие картины. Иностранцы тоже поняли перспективы героя, так что скоро «русский колдун» засветился в фильмах «Падение Романовых», «Распутин, черный монах», «Красный танец», «Распутин — святой грешник» и так далее. Иногда для особой достоверности даже привлекали русских актеров.

Фото: Кадр из фильма «Агония». Киностудия «Мосфильм». 1975 год. Режиссер Элем Климов (1933–2003). В роли Григория Распутина — артист Алексей Петренко / РИА «Новости»

«Распутин и императрица» Звездная семья Бэрриморов Однажды в 1932 году американский продюсер Ирвинг Тальберг обнаружил, что студия Metro-Goldwyn-Mayer владела правами на роман Альфреда Клабунда «Распутин». Было решено использовать ценный актив и снять звуковую историческую драму «Распутин и императрица». Главные роли сразу отдали звездам того времени из знаменитой актерской династии Бэрриморов. Старшему Лайонелу предстояло воплотить Распутина, его сестре Этель Берримор отошла роль царицы Александры, а младший брат Джон сыграл убийцу «старца» — принца Павла Чегодиева (так «зашифровали» князя Феликса Юсупова).

Фото: Актеры фильма «Распутин и императрица» слева направо: Лайонел Бэрримор в гриме Григория Распутина, Этель Бэрримор — царица Александра и Джон Бэрримор — Павел Чегодиев. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). / www.globallookpress.com

Кстати, все эти Бэрриморы были родней актрисы Дрю Блайт Бэрримор, той самой звезды нормальных «Ангелов Чарли» и комедий вроде «50 первых поцелуев». Джон приходился ей родным дедушкой, родоначальником семейных проблем с алкоголем и буйным нравом, которые дотянулись до его сына и внучки. Отец Дрю Бэрримор — Джон Дрю Бэрримор (да, тут можно запутаться) — в свое время тоже не остался в стороне от таинственной истории российского престола и сыграл князя Юсупова в фильме «Ночь убийства Распутина» 1960 года.

Фото: Дрю Бэрримор — справа. Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

Съемки и премьера Съемки начались с замены режиссера. Британец Чарлз Брэбин принялся наставлять Этель Берримор, как именно нужно играть русскую императрицу, но напоролся на жесткий ответ: «Я знала ее величество лично!» Добавьте к этому ярость актрисы из-за слепящих и горячих софитов и получите скорость, с которой у картины появился новый капитан. Фильмом занялся русский актер-эмигрант, один из актеров МХТ Ричард Болеславский. До его назначения сценарий ежедневно переписывался, причем трудились над этим дюжина человек. Новый режиссер отдал предпочтение одному профессионалу Чарлзу Макартуру и не прогадал. Фильм сняли за 17 недель. В США премьера картины состоялась 23 декабря 1932 года. Критики колебались от «захватывающей и увлекательной живописной мелодрамы» до «неуклюжего, претенциозного, бесцельного фильма» и «исторического извращения». Однако «Распутин и императрица» попал в номинанты VI премии «Оскар» и даже в мультфильм Уолта Диснея.

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Скандал вокруг «Распутина» Одной из главных героинь фильма «Распутин и императрица» была некая фрейлина Наташа в исполнении актрисы Дайаны Уиньярд. Это был более чем прозрачный намек на княгиню Ирину Романову-Юсупову — племянницу императора Николая II и жену князя Феликса Юсупова, которого, как мы помним, в кино сделали Павлом Чегодиевым. Вот только перипетии русского императорского двора уже были более-менее знакомы публике, переделка имен никого не обманула. Что уж говорить о вполне живых и здравствующих супругов Юсуповых! И тот факт, что в картине княгиню изнасиловал Распутин (все показали пристойно), а потом она стала его любовницей, сильно не понравился князю.

Фото: Супруги Ирина и Феликс Юсуповы, 1910 год. / www.globallookpress.com

В 1933 году в лондонский суд был подан иск против кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer: ее обвинили в распространении порочащих сведений, не соответствующих действительности, и клевете. Юсуповы призвали свидетелей, хорошо знавших царский двор, а присяжные пристально и даже два раза пересмотрели «Распутина и императрицу». Вердикт был однозначным: картина порочила княгиню. Извиняться перед русскими пришлось и словами, и денежками: официальные лица кинокомпании попросили прощения, публично заверили, что Наташа — вымышленный персонаж и ничего общего с Юсуповой не имеет, а также выплатили компенсацию пострадавшей стороне.

Фото: Кадр из фильма «Распутин и императрица», 1932 год. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) / www.globallookpress.com

Суд запретил фильм к показу. Чтобы вернуть его в прокат, Metro-Goldwyn-Mayer пришлось еще раскошелиться. В общем, они заплатили Юсуповым приблизительно скромные три миллиона долларов США (в переводе на сегодняшние деньги). Княжеская семья всегда подчеркивала, что не планировала наживаться на киношниках, а хотела лишь справедливости. Кроме того, оскорбительные, с точки зрения Юсуповых, сцены вырезали. Отсутствие этих 10 минут сильно ударило по сюжету и сделало непонятным для зрителя мотивацию некоторых персонажей. Например, в первой половине фильма Наташа — сторонница Распутина, во второй — вдруг чрезвычайно боится его.

Фото: Григорий Распутин. Historical Collections / www.globallookpress.com

Расходы на адвокатов и выплаты ударили по бюджету, так что о кассовом успехе фильма можно было не вспоминать: мало того что премьера пришлась на Великую депрессию, так еще при затрате в миллион долларов заработать удалось лишь на 379 тысяч больше. Деньги в Голливуде всегда умели считать, поэтому сделали все, чтобы подобного иска больше не повторилось. В самом начале картины «Распутин и императрица» появился теперь уже хорошо знакомый титр с отказом от ответственности: «Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны».

Фото: Типичный письменный отказ от ответственности в титрах англоязычных художественных фильмов / Публичное достояние

Последняя история «Распутин, безумный монах» В 1966 году на экраны вышел британский фильм «Распутин, безумный монах». Еще на стадии производства картины за Юсуповым не заржавело пригрозить киношникам иском о клевете и последующей компенсацией в полтора миллиона долларов. История провала картины Metro-Goldwyn-Mayer в Великобритании была хорошо известна. Не прерывая съемок, сценарий спешно переписали. Персонажа, который изображал Юсупова, переименовали в бесфамильного Ивана, «брата Ванессы, прекрасной служанки царицы», и внесли еще кое-какие правки. Ну и дали титр с отказом от ответственности. Кстати, демонического старца в той картине играл главный Дракула и Саруман всех времен и народов Кристофер Ли. В юности он был лично знаком с Юсуповыми, а позднее общался и с родной дочерью Распутина Марией. Свою работу в фильме «Распутин, безумный монах» актер считал одной из лучших своих ролей. Поспорить с этим сложно.