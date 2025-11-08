08 ноября 2025 00:42 Самый северный ядерный рубеж. Как СССР испытывал орудие смерти на Новой Земле 0 0 0 Фото: Новая Земля. Rosatom / www.globallookpress.com Интересное

Ровно 35 лет назад на Новой Земле отгремели последние ядерные взрывы. Испытательную площадку открыли в 1954 году. Там запускали первую советскую ядерную торпеду и опробовали самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества — знаменитую Царь-бомбу.

Выбор Новой Земли Первую ядерную бомбу в СССР испытывали на специально построенном для этого Семипалатинском полигоне. Однако скоро стало ясно, что нужна новая площадка: у русских появилась ядерная боевая торпеда Т-5. Заряд для нее разрабатывали в Арзамасе-16 (нынешнем Сарове) по имплозивной схеме: взрыв направлен не вовне, а внутрь. Первое испытание 19 октября 1954 года попытались провести на Семипалатинском полигоне, но взрывчатое вещество не вызвало цепной реакции деления, и единственным результатом стало заражение территории радиоактивным плутонием. Спустя год, в августе 1955-го, заряды усовершенствовали, но опробовать их решили уже в морских условиях. К тому времени уже определились с новым полигоном. После изучения различных вариантов на Крайнем Севере и Дальнем Востоке выбрали Новую Землю — архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Местность тщательно обследовали, причем передвигаться по островам пришлось на собачьих и оленьих упряжках.

Когда и почему архипелаг получил свое название, точно неизвестно, но оно встречается в зарубежных источниках еще в конце XV века. По самой распространенной версии, это калька с ненецкого «Едей-Я», что как раз и значило «Новая Земля». Так стали звать эту местность и русские при первых посещениях островов в XI–XII веках. Поморы же использовали название «Матка», что могло означать «путь» или «компас» (точно опять-таки никто не знает).

Вердикт был краток: Новая Земля отлично подходила для полигона. Общая площадь больше, чем Бельгия и Голландия вместе взятые, морозы по арктическим меркам не слишком сильные. Удаленное расположение архипелага обеспечивало соседним регионам полную безопасность от радиационного и сейсмического воздействия подземных ядерных взрывов мощностью до 150 килотонн. Коренных жителей — таких, чтобы насчитывали несколько поколений, — на Новой Земле не было. Тех же, кто на тот момент обретался на архипелаге, переселили в Архангельскую область, предоставив жилье от государства.

Фото: Новая Земля на карте России из атласа голландского картографа Яна Блау, 1645 год / Публичное достояние

Испытания на Черной Губе Полигон открыли 17 сентября 1954 года, его центром стал поселок Белушья Губа на полуострове Гусиная Земля. Для испытаний определили три технологические площадки. Первая из них — Зона А — находилась в районе Черной Губы на юго-западном побережье Южного острова. Ее использовали с 1955-го по 1962-й для подводных и надводных испытаний. Первый в мире подводный ядерный взрыв провели американцы. Летом 1946-го они взорвали 23-килотонную бомбу на глубине 27 метров у атолла Бикини в Тихом океане. Посмотреть позвали прессу, а также специально пригласили гостей из СССР: физика Михаила Мещерякова, эксперта по контролю над атомной энергией Семена Александрова и журналиста «Красной звезды».

Фото: Грибообразное облако, у которого вместо пылевой ножки водяной столб во время первых подводных ядерных испытаний, 25 июля 1946 года / Публичное достояние

Пусть через девять лет, но СССР взял реванш: в Зоне А прошли испытания нового образца ядерного заряда для торпеды Т-5 калибра 533 миллиметра. В качестве мишеней на позиции вывели корабли, а также субмарины (большинство — трофейные немецкие) — как в подводном положении, так и на перископной глубине. Все они находились на шести радиусах от 300 метров до трех километров от эпицентра взрыва. Корабли оснастили различной кино- и фотоаппаратурой, измерительной техникой. Не обошлось без подопытных: для испытаний на кораблях-мишенях разместили 75 собак и еще 25 устроили на береговых объектах. Забегая вперед, скажем, что большинство животных (более 80) никак не пострадали. Торпеду мощностью около 20 килотонн в тротиловом эквиваленте доставили к нужной точке в трюме тральщика, а затем на лебедках вертикально опустили с судна на глубину 12 метров. Там снаряд и оставался подвешенным до момента взрыва. Утром 21 сентября 1955 года, ровно в 08:00, заряд подорвали радиосигналом. Испытания признали удачными.

Фото: Первый подводный ядерный взрыв в СССР, Новая Земля, 21 сентября 1955 года. Архив Вооруженных сил СССР / Википедия

Царь-бомба Еще одна испытательная площадка — Зона В — расположилась в районе Маточкина Шара, который разделяет Северный и Южный острова. Название дала река Маточка, а слово «шар» на поморском диалекте означало «пролив». С середины 60-х до 1990 года на этой территории проводили подземные ядерные взрывы в штольнях. Третью площадку, Зону С для наземных и воздушных испытаний, устроили в 50 километрах — на полуострове Сухой Нос. Там провели взрывы пяти наиболее мощных ядерных зарядов в истории, главным из которых стала водородная АН602 — Царь-бомба, которую также ласково называли «Кузькина мать».

Последним бомба обязана советскому генсеку Никите Хрущеву. Во время знаменитых «кухонных дебатов» на американской выставке в Сокольниках в 1959 году он пообещал показать США кузькину мать. Переводчик перевел фразу дословно и янки перепугались: кто такая эта Kuzma's mother?! Ответа они так и не получили, поняли лишь, что это что-то очень страшное.

Примечательно, что в разработке бомбы участвовал советский физик-теоретик Андрей Сахаров. Это потом он стал правозащитником и получил Нобелевскую премию мира, а в 1961-м настойчиво пробивал испытание своего смертоносного детища, чтобы… нет, не напугать американцев, а всего лишь утереть нос конкурентам из другой команды разработчиков. Для доставки бомбы весом в 26,5 тонны специально разработали единственный модифицированный вариант бомбардировщика Ту-95 — Ту-95В. С этого борта 30 октября 1961 года «Кузькину мать» сбросили на высоте более 10 тысяч метров. Заряд, правда, был вполсилы — всего 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Он сдетонировал в четырех километрах над уровнем моря. Вспышку от взрыва видели в Норвегии, Гренландии и на Аляске. Гигантский ядерный гриб поднялся на высоту почти 70 километров. Ударная волна трижды обогнула Землю, а звуковая докатилась на расстояние около 800 километров и выбила окна на острове Диксон. На расстоянии сотен километров от полигона почти на час прервалась радиосвязь.

Фото: Вид на детонацию «Царь-бомбы» с земли. «Росатом» / Википедия

Прекращение ядерных испытаний Полигон на Новой Земле работал 35 лет. За это время там провели 132 взрыва. Последнее советское испытание состоялось 24 октября 1990 года: в этот день под землей рванули восемь зарядов общей мощностью 70 килотонн. Американцы не отставали. Однажды до супердержав все же дошло, что в процессе ядерной гонки есть все шансы основательно загадить планету. Сначала, еще в 60-х, СССР и США подписали Договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой, а также ограничили мощность подземных зарядов. Вскоре после прихода к власти генсека Михаила Горбачева публика узнала о ядерных испытаниях на Новой Земле и стала протестовать. В октябре 1990 года к архипелагу тайно прибыли активисты ныне запрещенной в России организации Greenpeace* на одноименном судне. Акцию сорвал предупредительный залп сторожевого корабля советских пограничников.

Видео: 360.ru

Хотя испытания и остановили, на территории полигонов и примыкающей к восточному побережью акватории до 1992 года велись захоронения жидких и твердых радиоактивных отходов. Чаще всего — контейнеров с отработавшим ядерным топливом, а иногда и реакторных установок с подлодок, кораблей и ледоколов. В числе прочих там затопили реакторы атомного ледокола «Ленин» и первого советского атомного ракетоносца К-19. Эта субмарина была известна большим количеством происшествий: ударилась о дно, столкнулась с американской атомной подлодкой USS Gato, сильные пожары и несколько аварий стоили жизни и здоровья десяткам моряков. Неудивительно, что ее прозвали «Хиросима». Экологическое состояние на Новой Земле ежегодно мониторит МЧС России.

Фото: К-19 в море, 29 февраля 1972 года / Публичное достояние

Сегодня на Новой Земле организуют неядерные взрывные эксперименты, испытания перспективных образцов вооружения и военной техники, тренировки по отражению всех видов угроз. Однако специалисты уверяют: полигон готов в любой момент возобновить работу по своему основному профилю. Министр обороны Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным предложил дать старт подготовке к началу ядерных испытаний на архипелаге. Чиновник отметил, что сделать это можно в сжатые сроки и тем самым ответить на угрозы США начать собственные ядерные испытания. * ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность фонда Greenpeace. Минюст внес в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.