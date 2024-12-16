Сегодня 05:00 Первые елки и рождение Деда Мороза. Как встречали Новый год до революции 0 0 0 Фото: Klaus-Peter Wolf / Global Look Press Интересное

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Новогодние праздники, казалось, были всегда. Наши мамы и папы, бабушки и дедушки непременно рассказывали, как они кружили у сверкающей елки. Но на самом деле любимые сегодня традиции появились относительно недавно. Как встречали Новый год в России до революции — в материале 360.ru.

Новый год Петра I Новый год в допетровскую эпоху приходился на 1 сентября. Праздновали скупо: это был разгар осенних уборочных работ, простым людям не до пышных торжеств. Разве что в Кремле проводили церемонию «О начатии нового лета». Вот Рождество и святки — другое дело. Там были и гадания, и ряженые, и катание на санях. Но пришел царь Петр I, и по его воле Россия вошла в XVIII век по-европейски. Новый год переносился на 1 января, а 7208 год по российскому летоисчислению стал как у всех 1699-м, причем оказался не только самым коротким в истории (всего четыре месяца!), но единственным без весны и лета.

Фото: Портрет Петра I, художник П. Жарков, 1796 год. Vadim Nekrasov / Global Look Press

Царским повелением было назначено Новый год именно праздновать: украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, поздравлять друг друга, носить европейскую одежду (это для богатых), палить в воздух и запускать шутихи. На Красной площади в Москве устроили фейерверк, пушечные и ружейные салюты. Однако стоило Петру преставиться, как его новогодние нововведения (кроме календаря) позабыли.

Интересно Единственными, кто сохранил традицию, были кабатчики: они и после смерти царя по-прежнему вешали над входом еловые ветви. Так что фраза вроде «пойти под елку» имела вполне определенный смысл. А пьяниц зачастую называли «елкиными». Единственными, кто сохранил традицию, были кабатчики: они и после смерти царя по-прежнему вешали над входом еловые ветви. Так что фраза вроде «пойти под елку» имела вполне определенный смысл. А пьяниц зачастую называли «елкиными».

Новогодняя елка 2.0 Перезапуск празднования Нового года случился уже в XIX веке. Жена Николая I, будучи урожденной немецкой принцессой, грустила по новогодним торжествам, принятым на родине. Вот и упросила мужа поставить на праздничный стол хотя бы маленькую елочку. Император галантно согласился, а подданные послушно пришли в восторг.

Фото: Коронационный портрет императрицы Александры Федоровны / Википедия

Уже на следующий год елки были в каждом приличном доме, а вскоре появились и у простых горожан «среднего звена». Затем, как при Петре I, новогодние деревья ставили и на улицах — например, на Соборной площади в Москве. Дореволюционные елочные игрушки Украшали кто во что горазд: поначалу игрушки, понятное дело, были самодельными, также на ветки вешали сладости, орехи и яблоки. Но уже во второй половине XIX века в Российской империи стартовало производство собственных елочных украшений. Правда, большую часть все же завозили из-за границы, в частности из Германии.

Фото: Дореволюционные рождественская открытка и елочная игрушка. Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

Но и россияне были не лыком шиты: стеклодувы Круговской волости Клинского уезда наловчились делать стеклянные игрушки настолько высокого качества, что получили признание как на родине, так на Всемирной выставке в Париже в 1889 году. Впрочем, даже в богатых домах часть игрушек зачастую мастерили сами. Дети красили золотой краской грецкие орехи, вырезали силуэты солдатиков и балерин, птиц и животных, сами нанизывали бусы, делали гирлянды флажков.

Интересно Елки традиционно украшали горящими восковыми свечами, это нередко приводило к пожарам. Однажды в конце 70-х годов XIX века американскому телеграфисту Ральфу Моррису пришла идея использовать маленькие сигнальные лампочки. Новшество быстро подхватили, и уже в 1895 год перед Белым домом в США засияла первая уличная ель, украшенная новогодней электрической гирляндой. Елки традиционно украшали горящими восковыми свечами, это нередко приводило к пожарам. Однажды в конце 70-х годов XIX века американскому телеграфисту Ральфу Моррису пришла идея использовать маленькие сигнальные лампочки. Новшество быстро подхватили, и уже в 1895 год перед Белым домом в США засияла первая уличная ель, украшенная новогодней электрической гирляндой.

Новогодний старик: как появился Дед Мороз Писатель Владимир Одоевский (тот, что подарил нам «Городок в табакерке») в 1840 году рассказал историю Мороза Ивановича. Этот седой старик жил в ледяном доме, спал на снежной перине. В первоисточнике старик не раздавал презенты просто так, но платил горсть серебряных пятачков всем, кто ему услужил, причем без привязки ко времени года. Маркетинг никогда не дремал, так что стоило елкам войти в моду, их продавцы прибрали книжного персонажа себе — колоритный дед стал поставщиком новогодних деревьев. Назвали его, правда, по-разному: и Святочный старик, и Рождественский дед, и даже Дядя Елкич с шишкой на носу.

Фото: Экспонат на выставке советских елочных игрушек и дореволюционных открыток со всего мира из частной коллекции Ирины Кейчиной в «Большом ГУМе» во Владивостоке. / РИА «Новости»

Первая униформа деда была типичной крестьянской зимней одеждой: обычные тулуп или шуба, теплая шапка, овчинные рукавицы, валенки. Когда из-за океана до России добрались открытки с Санта-Клаусом, в одежде русского деда появился красный цвет. Но менять шубу на куртку, а валенки на сапоги не стали — не та у нас погода зимой. Дед Мороз появился в 1912 году. Поэтесса Мария Пожарова в сборнике стихов «Рождественская елка» написала: «На окошках, Дед Мороз, разбросай хрустальных роз!» Так Святочный старик, наконец, обрел имя собственное. Со временем он стал не только привозить елки, но и дарить подарки детворе, но эту историю мы уже рассказывали.

Фото: bilwissedition / Global Look Press

Празднование Нового года Рождество праздновали 25 декабря, Новый год — 1 января, так что один праздник плавно перетекал в другой. Народ развлекался катанием с ледяных горок и на санях, смотрели балаганы, а вечером запускали фейерверки. В конце XIX появились рождественские открытки и люди охотно рассылали их родне и друзьям.

Интересно В помощь тем, кто отправлял открытки, выпускали специальные книги — «письмовники». Там содержались рекомендации, как лучше поздравить родственников или начальство «в дань учтивости и деликатности», а также образцы таких текстов. В помощь тем, кто отправлял открытки, выпускали специальные книги — «письмовники». Там содержались рекомендации, как лучше поздравить родственников или начальство «в дань учтивости и деликатности», а также образцы таких текстов.

Господа побогаче (чаще — их слуги) носились накануне праздников по магазинам вроде петербургских «Пассажа», Гостиного двора или московских Верхних Торговых рядов, чтобы закупить подарки и снедь. Рождественскими скидками покупателей не баловали: наоборот, к праздникам все сильно дорожало. Мандарины были очень дорогие: в начале в XX века десяток стоил около трешки, причем за 15 рублей отдавали корову. Цены на те же елки тоже начинались от трех рублей. Но в сочельник — канун Рождества — можно было здорово сэкономить (впрочем, сегодня новогодние деревья тоже отдают за бесценок вечером 31 декабря).

Фото: РИА «Новости»

Большую елку устанавливали и наряжали в большом зале или гостиной. Под елку складывали подарки. Малышня могла любоваться красотой, но близко не подпускали и вечером отправляли спать. Зато рано утром дети могли, наконец, распатронить свои гостинцы.

Вот мы с сестренкой Лелей вошли в комнату. И видим: очень красивая елка. А под елкой лежат подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки. Моя сестренка Леля говорит: — Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше съедим по одной пастилке. И вот она подходит к елке и моментально съедает одну пастилку, висящую на ниточке. Я говорю: — Леля, если ты съела пастилочку, то я тоже сейчас что-нибудь съем. И я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока. Михаил Зощенко, рассказ «Елка»

Взрослые устраивали праздничный ужин, а то и балы. На столах обыкновенно были пироги с капустой, рыбой, мясом, курицей, индейкой, уткой и визигой. Также старались, чтобы непременно были окорока, жареная индейка, рыба, сыр, икра, несколько сортов колбасы. Разумеется, ставили бутылки с винами и шампанским, графины с водкой.

Фото: Global Look Press

В рождественскую ночь шли колядовать﻿, а утром — в церковь. В этот же день навещали друзей, родственников, сами принимали визитеров. Следующие массовые гуляния по знакомым были 1 января. Хотя по правилам этикета можно было ходить в гости в любой день месяца, заглянуть пораньше считалось наиболее учтивым.