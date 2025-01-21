Сегодня 06:09 «Мели, Емеля, твоя неделя». Что нельзя делать 21 января, чтобы не накликать бедность 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

Праздники

Приметы

По народному календарю 21 января 2025 года отмечается Емельянов день. Этот праздник завершает святки и связан с множеством традиций и примет, которые сохраняются до сих пор. Считается, что работать в Емельянов день до обеда нельзя, а женщинам нужно соблюдать особые ограничения. Почему эти обычаи так важны и что еще скрывается за историей Емелина дня — в материале 360.ru.

История праздника Емелина дня Праздник получил свое название в честь святителя Емельяна, епископа Кизического, жившего в IX веке. Император Лев Армянин потребовал отказаться святого от почитания икон, но тот твердо ответил, что такой вопрос может обсуждаться только духовными лицами и не в царском дворце, рассказала 360.ru филолог, эксперт по религии Наталия Фоминых.

Святитель Емельян твердо стоял за иконопочитание и не уступил требованиям императора Льва Армянина отказаться от этой традиции. За это он был сослан и умер в заточении. Наталия Фоминых Филолог, эксперт по религии

Традиции Емелина дня Кумовья и мыло для ребенка Одной из характерных черт праздника были гости, в этот день приглашали кумовьев. Они приносили с собой мыло и полотенца, чтобы искупать ребенка. Этот обряд символизировал очищение и защиту ребенка от болезней и бед.

«Именно в этот день кумовья приходили в гости. Хозяева их приглашали, а кумовья приносили с собой мыло и полотенца. Затем этим мылом мыли ребенка, обтирали полотенцем и приговаривали: „С гуся — вода, с моего дитятки — худоба“», — рассказала эксперт.

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Как «запивали счастье»? Старинной традицией считается и особенный обряд «запивания счастья». Его проводили для тех, кого выдавали замуж или женили против их воли.

Существовало два таких дня. Емельян Зимний был для парней, а Иван Бражник — для девушек. Была такая примета: если залить или запить это супружество крепкими напитками, то вот этот союз, который ненавистный для обеих сторон, скорее придет к этому состоянию, которое называлось в народе «стерпится-слюбится». Наталия Фоминых

Сказки и небылицы Вечером в Емелин день вся семья собиралась дома, чтобы рассказывать истории и небылицы. Отсюда и пошла поговорка «Мели Емеля, твоя неделя». Считалось, что одному проводить этот день нельзя ни в коем случае. Нельзя сторониться и людей, иначе весь год пройдет в молчании и одиночестве.

Нельзя молчать за трапезой. Нужно поддерживать разговор и рассказать несколько историй, обязательно даже считалось. Это будет счастье на весь год. Наталия Фоминых

Народные приметы Емелин день тесно связан с погодными приметами. Считалось, что в этот праздник происходит поворот от зимы к лету.

Если окна в доме запотели, это означало скорую оттепель. Если морозно — потеплеет не скоро. По погоде 21 января предсказывали и август: если был снег, последний месяц лета будет дождливым, а если светило солнце — жарким. Наталия Фоминых

Неприятнее всего считалась метель на 21 января. Отправляться в путь в непогоду опасно, как гласили приметы. «Если человеку нужно отправиться в дорогу, то необходимо это сделать до или после 21 января. Вьюга в такой день обязательно заберет того, кто в пути. Поскольку из всех сказок и преданий мы знаем, что зима борется с весной, и зима не хочет сдаваться», — объяснила филолог.

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать в Емелин день? Один из главных запретов этого дня касается работы. Хотя праздник и выпадает на вторник, до обеда лучше всего не работать. Как пояснил в беседе с 360.ru эзотерик Сергей Шмелев, в противном случае можно «притянуть к себе бедность и нищету». Согласно приметам, многое в работе, сделанное до обеда в Емелин день, придется переделывать. Если отказаться от задач не получается, нужно выполнять их, по словам эзотерика, без корыстных мыслей.

Тут важен смысл духовной работы, работы над уютом и домашним очагом, работы над семейными ценностями. Если совсем облениться, то тоже ничего хорошего не будет. Сергей Шмелев Эзотерик

Особые правила для женщин При этом женщинам, по словам Сергея Шмелева, в Емельянов день «запрещено сидеть без дела». В древности, на Руси, девушки и женщины в праздник занимались рукоделием, шили и пряли.

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Девушкам не рекомендуется много уделять внимания своей красоте. То есть девушки, которые любят смотреть долго на себя в зеркало, они действительно могут в этот день отдать через зеркало, как через портал, свою красоту и молодость. Нужно быть более доброй и домашней, рукодельничать, приготовить какое-то блюдо для своего супруга, для своих детей. Сергей Шмелев

Сны в ночь на 21 января Особое внимание следует уделить снам, которые приходят в ночь на 21 января. «Могут сниться давно умершие родственники. Нужно сделать правильные выводы. Можно обратиться к святому, к Емельяну, попросить его послать правильный сон, нужную информацию. Сны могут быть как вещами, так и предупредительными», — отметил Шмелев.

Особенный ритуал в Емелин день Крещенский ритуал с водой, добавил специалист, будет очень актуален и в Емелин день. Вода не должна быть горячей, лучше выбрать комфортную, слегка прохладную температуру. Сергей Шмелев объяснил, что, согласно традициям, таким образом можно «смыть из себя все накопившееся, негативную энергетику, зависть, недобрые помыслы, перекреститься и спокойно начать новую жизнь».

Стоит ли гадать на Емелин день? Сергей Шмелев настоятельно рекомендует воздержаться от гаданий в Емелин день. Особенно тем, кто следует христианским традициям.

Все вопросы человек может получить банально, через сон. Главное, чтобы сны не были надуманными. Не нужно круглосуточно думать о человеке, о каких-то своих желаниях. Лучше всего этот сон и события, которые произойдут в ночь с 20 на 21 января, записать. Сергей Шмелев Эзотерик

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